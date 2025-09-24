Новини
Израел и Сирия близо до историческо споразумение за деескалация

24 Септември, 2025 13:56 732 2

С посредничеството на САЩ двете страни се доближават до нов етап на сигурност след десетилетия на конфликти.

Израел и Сирия близо до историческо споразумение за деескалация - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел е близо до сключването на споразумение за деескалация със Сирия, заяви специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак, цитиран от Ал Джазира, предава News.bg.

Според него пактът ще позволи на Израел да преустанови атаките срещу Сирия, докато сирийската страна се ангажира да не премества машини или тежко оборудване близо до израелската граница.

Барак отбеляза, че преговорите се водят добросъвестно и първоначално са били планирани да приключат тази седмица, но процесът е бил забавен заради еврейския празник Рош Хашана. По думите му това споразумение ще бъде първа стъпка към по-широко споразумение за сигурност.

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа изрази надежда за постигане на такова споразумение и подчерта, че Сирия не е създала проблеми на Израел. "Ние се страхуваме от Израел, а не обратното", заяви той. Ал-Шараа посочи, че има рискове от забавяне на преговорите и настояване от страна на Израел за нарушения на сирийското въздушно пространство и нахлуване на територията му. По негови думи, натискът върху Йордания и евентуалните разговори за разделяне на Сирия биха навредили на Ирак и Турция, връщайки страните в изходна точка.

Израел и Сирия са във враждебни отношения от десетилетия, като напрежението се засилва по време на арабско-израелската война през 1967 г. и окупацията на Голанските възвишения от Израел.

След идването на власт на Башар Асад, Израел е възпрепятствал опитите на Сирия за стабилизация, нарушавайки споразумението за прекратяване на огъня от 1974 г., нанасяйки удари по сирийски военни обекти и разполагайки войски на около 20 км от Дамаск.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разделяй и владей

    3 0 Отговор
    За сириеца единственото общо между Израел и Сирия, са общите еврейки.

    14:28 24.09.2025

  • 2 гост

    0 0 Отговор
    А дали ще им върне окупираните територии

    15:28 24.09.2025