Иран: Ще продължим да изнасяме петрол за Китай въпреки риска от санкции на ООН

Иран ще продължи да изнася петрол за Китай, дори ако на 27 септември бъдат възстановени санкциите на ООН чрез механизма "snapback". Това заяви иранският министър на петрола Мохсен Пакнежад в Ню Йорк, предава News.bg.

"Продажбите ще продължат, нямаме проблем. В последните години се сблъскахме с толкова тежки ограничения от несправедливите и едностранни американски санкции, че на практика евентуалните санкции на ООН няма да променят много ситуацията", подчерта той.

Изказването идва на фона на опитите на европейските държави Франция, Германия и Великобритания, заедно с върховния представител на ЕС Кая Калас, да постигнат компромис с Техеран. На среща с иранския външен министър по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, европейските представители настояха за възстановяване на достъпа на инспекторите на ООН до чувствителни ядрени обекти и за ограничаване на запасите от обогатен уран.

Процедурата за "snapback" бе задействана от Европейската тройка (Е3) на 28 август, след като обвиниха Иран в нарушаване на ядреното споразумение от 2015 г. Ако до крайния срок не бъде постигнато ново споразумение, санкциите автоматично ще влязат в сила.

Китай е най-големият потребител на ирански петрол - според данни на аналитичната компания Kpler, през 2024 г. Пекин е купувал близо 80% от целия ирански износ.