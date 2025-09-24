Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Ще продължим да изнасяме петрол за Китай въпреки риска от санкции на ООН

Иран: Ще продължим да изнасяме петрол за Китай въпреки риска от санкции на ООН

24 Септември, 2025 14:23 602 3

  • иран-
  • китай-
  • петрол-
  • санкции-
  • оон

Министърът на петрола Мохсен Пакнежад заяви, че евентуалното възстановяване на ограниченията няма да промени ситуацията за Техеран

Иран: Ще продължим да изнасяме петрол за Китай въпреки риска от санкции на ООН - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран ще продължи да изнася петрол за Китай, дори ако на 27 септември бъдат възстановени санкциите на ООН чрез механизма "snapback". Това заяви иранският министър на петрола Мохсен Пакнежад в Ню Йорк, предава News.bg.

"Продажбите ще продължат, нямаме проблем. В последните години се сблъскахме с толкова тежки ограничения от несправедливите и едностранни американски санкции, че на практика евентуалните санкции на ООН няма да променят много ситуацията", подчерта той.

Изказването идва на фона на опитите на европейските държави Франция, Германия и Великобритания, заедно с върховния представител на ЕС Кая Калас, да постигнат компромис с Техеран. На среща с иранския външен министър по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, европейските представители настояха за възстановяване на достъпа на инспекторите на ООН до чувствителни ядрени обекти и за ограничаване на запасите от обогатен уран.

Процедурата за "snapback" бе задействана от Европейската тройка (Е3) на 28 август, след като обвиниха Иран в нарушаване на ядреното споразумение от 2015 г. Ако до крайния срок не бъде постигнато ново споразумение, санкциите автоматично ще влязат в сила.

Китай е най-големият потребител на ирански петрол - според данни на аналитичната компания Kpler, през 2024 г. Пекин е купувал близо 80% от целия ирански износ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    8 1 Отговор
    краварите и ч@ф@дите вършат геноцид над една нация, нападнаха Иран и бомбардираха ядрени съоръжения, но ООН щяло да санкционира Иран ?! Ово е стандарД !

    14:31 24.09.2025

  • 2 Иван

    3 0 Отговор
    ООН........боклука Доналд Тръмп говори глупости по- дълго от допустимото и масонските сатанисти не го прекъснаха.

    14:45 24.09.2025

  • 3 Моля обяснете

    1 0 Отговор
    ООН-анистите пък защо налагат санкции на Иран ???

    14:51 24.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания