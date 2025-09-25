Най-малко 14 убити при израелски удари в ивицата Газа

Най-малко 14 души са убити при израелски удари в ивицата Газа, предаде катарския телевизионен канал Ал Джазира.

Според съобщението 11 души са убити при нападение срещу къща в град Зувейда, разположен в централната част на палестинския анклав. Още трима души са убити при обстрел на жилищна сграда в град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа. Има и ранени, но броят им не е уточнен.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна офанзива в град Газа. Заявената ѝ цел е да победи радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойната зона, включително чрез хвърляне на листовки върху града.

Ситуацията в Близкия изток ескалира рязко след нахлуването на въоръжени поддръжници на Хамас от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити жители на гранични села и бяха взети над 250 заложници. В отговор Израел започна военна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политическите структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени. Според последните данни на Министерството на здравеопазването на Газа, общият брой на убитите палестинци в ивицата Газа в резултат на боевете е надхвърлил 65 000, над 167 000 са ранени, а най-малко 442 местни жители, включително 147 деца, са починали от глад.