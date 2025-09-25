Новини
Свят »
Палестина »
Най-малко 14 убити при израелски удари в ивицата Газа

Най-малко 14 убити при израелски удари в ивицата Газа

25 Септември, 2025 04:52, обновена 25 Септември, 2025 04:56 304 2

  • газа-
  • израел-
  • палестина-
  • убити

11 души са загинали при нападение срещу къща в град Зувейда, разположен в централната част на палестинския анклав

Най-малко 14 убити при израелски удари в ивицата Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 14 души са убити при израелски удари в ивицата Газа, предаде катарския телевизионен канал Ал Джазира.

Според съобщението 11 души са убити при нападение срещу къща в град Зувейда, разположен в централната част на палестинския анклав. Още трима души са убити при обстрел на жилищна сграда в град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа. Има и ранени, но броят им не е уточнен.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна офанзива в град Газа. Заявената ѝ цел е да победи радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойната зона, включително чрез хвърляне на листовки върху града.

Ситуацията в Близкия изток ескалира рязко след нахлуването на въоръжени поддръжници на Хамас от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити жители на гранични села и бяха взети над 250 заложници. В отговор Израел започна военна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политическите структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени. Според последните данни на Министерството на здравеопазването на Газа, общият брой на убитите палестинци в ивицата Газа в резултат на боевете е надхвърлил 65 000, над 167 000 са ранени, а най-малко 442 местни жители, включително 147 деца, са починали от глад.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Озадачен

    1 1 Отговор
    Тия евреи се оказаха по-големи престъпници и от рашистите. 🤔

    05:07 25.09.2025

  • 2 мошЕто

    1 0 Отговор
    Боят скоро няма да приключи . Докато има Хамас , така ще е до край!

    05:09 25.09.2025