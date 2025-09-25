Полша отвори границата с Беларус ВИДЕО

Полските служби отвориха границата с Беларус и започнаха да допускат превозни средства на тяхна територия, съобщи информационната агенция БелТА.

Агенцията разпространи снимки и видеоклипове, показващи превозни средства, преминаващи границата на контролно-пропускателния пункт Брест и насочващи се към Полша.

В сряда сутринта Държавният граничен комитет на Беларус съобщи, че е получил официално уведомление от полската гранична охрана за отварянето на границата на 25 септември в 1:00 ч. местно време.

Държавният митнически комитет на Беларус увеличи операциите на контролно-пропускателните пунктове на границата с Полша след решението на Варшава да отвори отново граничните пунктове. Агенцията обясни, че беларуската страна ще започне митническото оформяне на изходящи превозни средства на пътните контролно-пропускателни пунктове доста предварително, започвайки от 23:00 ч., за да осигури бързото им отпътуване след официалното отваряне на движението от полска страна. Това важи и за влаковете.

Полша затвори всички действащи преди това гранични пунктове с Беларус в нощта на 11 срещу 12 септември. В допълнение към пътническия прелез в Тереспол, движението през полско-беларуската граница беше спряно на контролно-пропускателния пункт Кукурики-Козловичи за товарен транспорт, както и на три железопътни прелеза: Кузница Белостоцкая-Гродно, Семяновка-Свислоч и Тереспол-Брест.

Решението беше взето на 9 септември от полския премиер Доналд Туск, който свърза мярката с беларуско-руските военни учения „Запад-2025“, които се проведоха от 12 до 16 септември.