Полша отвори границата с Беларус ВИДЕО

Полша отвори границата с Беларус ВИДЕО

25 Септември, 2025 05:24, обновена 25 Септември, 2025 05:29 620 8

Решението за затваряне беше взето на 9 септември от полския премиер Доналд Туск

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полските служби отвориха границата с Беларус и започнаха да допускат превозни средства на тяхна територия, съобщи информационната агенция БелТА.

Агенцията разпространи снимки и видеоклипове, показващи превозни средства, преминаващи границата на контролно-пропускателния пункт Брест и насочващи се към Полша.

В сряда сутринта Държавният граничен комитет на Беларус съобщи, че е получил официално уведомление от полската гранична охрана за отварянето на границата на 25 септември в 1:00 ч. местно време.

Държавният митнически комитет на Беларус увеличи операциите на контролно-пропускателните пунктове на границата с Полша след решението на Варшава да отвори отново граничните пунктове. Агенцията обясни, че беларуската страна ще започне митническото оформяне на изходящи превозни средства на пътните контролно-пропускателни пунктове доста предварително, започвайки от 23:00 ч., за да осигури бързото им отпътуване след официалното отваряне на движението от полска страна. Това важи и за влаковете.

Полша затвори всички действащи преди това гранични пунктове с Беларус в нощта на 11 срещу 12 септември. В допълнение към пътническия прелез в Тереспол, движението през полско-беларуската граница беше спряно на контролно-пропускателния пункт Кукурики-Козловичи за товарен транспорт, както и на три железопътни прелеза: Кузница Белостоцкая-Гродно, Семяновка-Свислоч и Тереспол-Брест.

Решението беше взето на 9 септември от полския премиер Доналд Туск, който свърза мярката с беларуско-руските военни учения „Запад-2025“, които се проведоха от 12 до 16 септември.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мошЕто

    1 0 Отговор
    Много ВЪ ...

    05:33 25.09.2025

  • 2 Хъхъ

    0 3 Отговор
    В Китай са решили да оправят Руския проблем явно

    05:36 25.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Важно

    3 0 Отговор
    Важно е, че санкциите работят - Зеленски вчера каза, че освен че ще осободи Украйна щал да завзема даже и руски територии.

    05:54 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За да има място

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "демократ":

    за тебе - гарантирано.

    06:11 25.09.2025

  • 8 ЕС да вземе пример от Тръмп

    1 1 Отговор
    500 хил. руснаци са посетили ЕС 2024 г.Дето гласуват за Пу.Дронове по летищата, съботажи...а те видите ли ЕС щели 19-ти пакет санкции...на тия дето ръководят съботажите.Я вън от ЕС.В Латвия, Литва и Естония в момента започнаха с депортациите, заблатяване на границата и миниране.Я как спря да праща емигранти Лукашенко.Скоро ще има повсеместно затваряне на границите за копейк

    06:11 25.09.2025

