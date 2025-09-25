Гутериш започва разследване на "саботажа" с ескалатора на Тръмп и Мелания ВИДЕО

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е получил писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп относно „саботаж“ по време на посещението си в Общото събрание на ООН в Ню Йорк и е разпоредил разследване, съобщи неговият говорител Стефан Дюжарик.

Преди това Тръмп обяви, че изпраща писмо до Гутериш с искане за разследване на инциденти, случили се по време на посещението му в Общото събрание, които американският лидер нарече „саботаж“. Тръмп заседна на ескалатор във вторник при пристигането си в централата на ООН, за да участва в дебатите на Общото събрание през седмицата на заседанията.

По-късно президентът на САЩ спомена за инцидента от трибуната на Общото събрание. Източник от организацията заяви, че внезапното спиране на ескалатора, докато Тръмп се изкачваше, е причинено от случайно задействане на предпазния механизъм "от някого". Офисът на генералния секретар потвърди тази версия, отбелязвайки, че оператор от американската делегация може да е виновникът.

Телесуфлерът също не работеше по време на речта на американския лидер.

„Тази вечер генералният секретар получи кореспонденция от Постоянната мисия на Съединените щати към ООН относно събития, случили се по време на посещението на президента Тръмп в централата на ООН на 23 септември. Генералният секретар съобщи, че вече е разпоредил щателно разследване“, се казва в изявлението на представителя.

По-рано Тръмп езидентът нарече спирането на ескалатора при влизането му в централата на ООН в Ню Йорк, както и неизправностите с телесуфлъра и аудио системата в залата, "саботаж". Той поиска разследване и арест на отговорните лица.

„Хората, които направиха това, трябва да бъдат арестувани“, написа той в социалната мрежа Truth Social. „Това не беше съвпадение, това беше троен саботаж в ООН. Те трябва да се срамуват. Копирам това писмо до генералния секретар и настоявам за незабавно разследване“, добави президентът на САЩ.

„Не е изненадващо, че Организацията на обединените нации не успя да свърши работата, за която беше създадена. Всички охранителни записи на ескалатора трябва да бъдат запазени, особено кадрите на бутона за аварийно спиране. Тайните служби са замесени в този въпрос“, добави Тръмп.

„Той спря за миг. Удивително е, че с Мелания не паднахме по лице върху острите ръбове на тези стоманени стъпала. Само защото се държахме здраво за парапетите, иначе щеше да е катастрофа“, подчерта държавният глава на САЩ.