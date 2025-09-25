Новини
Севернокорейският министър на външните работи Чое Сон-хюи отново ще посети Китай

25 Септември, 2025 11:46

Визитата е по покана на китайския външен министър Ван И и ще се проведе между 27 и 30 септември

Севернокорейският министър на външните работи Чое Сон-хюи отново ще посети Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Севернокорейската министърка на външните работи Чое Сон-хюи ще посети Китай по покана на своя китайски колега Ван И, съобщава агенция КЦТА. Това ще бъде нейното второ посещение в Пекин за по-малко от месец, отбелязва Ройтерс. Очаква се визитата да се проведе в периода от 27 до 30 септември, предава БТА.

В началото на септември Чое Сон-хюи бе част от делегацията, водена от севернокорейския лидер Ким Чен-ун, който присъства на голям военен парад в китайската столица.

Назначена през 2022 г., Чое е една от малкото жени, заемащи високопоставени позиции в Северна Корея. Тя е често присъствала на срещите на върха на Ким Чен-ун с други световни лидери, включително с Доналд Тръмп по време на първия му мандат като президент на САЩ.


Северна Корея
