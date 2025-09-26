Новини
Израел одобри назначението на генерал Давид Зини за шеф на "Шин Бет"

26 Септември, 2025 08:24 693 1

Комисията за назначения в гражданската администрация потвърди кандидатурата, въпреки първоначалното възражение на прокуратурата.

Израел одобри назначението на генерал Давид Зини за шеф на "Шин Бет" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Комисията за назначенията на висши служители в гражданската администрация на Израел одобри предложението на премиера Бенямин Нетаняху за назначаването на генерал Давид Зини за директор на службата за вътрешно разузнаване "Шин Бет", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Новината бе съобщена от канцеларията на премиера и потвърдена от АФП. Решението за назначението бе взето от Нетаняху още през май тази година, но първоначално бе определено за "незаконно" от страна на главната прокуратура на страната.

В крайна сметка Комисията, която има правомощието да взема окончателни решения по такива назначения, промени становището си и потвърди кандидатурата на Зини. Правителството официално обяви назначението.


Израел
  • 1 Човек от народа

    0 0 Отговор
    Правилен избор.

    09:09 26.09.2025