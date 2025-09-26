Новини
Свят »
Гърция »
Гърция ще гарантира безопасното плаване на международната флотилия към Газа

Гърция ще гарантира безопасното плаване на международната флотилия към Газа

26 Септември, 2025 12:18 574 4

  • гърция-
  • плаване-
  • флотилия-
  • газа

Министърът на външните работи Георгиос Герапетритис: „Ще се погрижим всичко да протече нормално“

Гърция ще гарантира безопасното плаване на международната флотилия към Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция ще осигури безопасното плаване на лодките, които се намират в нейни води и участват в международната флотилия, насочена към Газа. Това заяви гръцкият външен министър Георгиос Герапетритис в интервю за „Ройтерс“ по време на форума на ООН в Ню Йорк, предава News.bg.

Флотилията Global Sumud, включваща около 50 цивилни плавателни съда с активисти на борда, сред които е и шведската климатична активистка Грета Тунберг, има за цел да пробие израелската морска блокада на анклава.

„В момента малък брой лодки се намират в критски води и ние ще гарантираме тяхното безопасно плаване. Вече информирахме израелското правителство за участието на гръцки граждани и ще се погрижим всичко да протече нормално,“ заяви Герапетритис.

Израел многократно е критикувал инициативата, обвинявайки активистите в сътрудничество с групировката Хамас.

В сряда Италия изпрати военноморски кораб в помощ на флотилията, след като плавателните съдове бяха атакувани от 12 дрона в международни води на 30 морски мили (56 км) от остров Гавдос. Испания също разположи военен кораб, но Атина засега не планира да се присъедини към тях.

Гръцкият външен министър омаловажи значението на дроновия инцидент, но увери, че ще бъде проведено пълно разследване. „Към момента изглежда, че ситуацията е безопасна, но оставаме в пълна готовност,“ подчерта той.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Грета Тунберг как е ?Щях да я омъжвам за сина ми.На един протест се харесаха.

    12:20 26.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    3 0 Отговор
    Гърците са евреи от племето Дан-Данайци Пазете се от даровете на Данайците!

    12:21 26.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор
    чорапяйте ги бе чфти про сти.

    12:42 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания