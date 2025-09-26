Гърция ще гарантира безопасното плаване на международната флотилия към Газа

Гърция ще осигури безопасното плаване на лодките, които се намират в нейни води и участват в международната флотилия, насочена към Газа. Това заяви гръцкият външен министър Георгиос Герапетритис в интервю за „Ройтерс“ по време на форума на ООН в Ню Йорк, предава News.bg.

Флотилията Global Sumud, включваща около 50 цивилни плавателни съда с активисти на борда, сред които е и шведската климатична активистка Грета Тунберг, има за цел да пробие израелската морска блокада на анклава.

„В момента малък брой лодки се намират в критски води и ние ще гарантираме тяхното безопасно плаване. Вече информирахме израелското правителство за участието на гръцки граждани и ще се погрижим всичко да протече нормално,“ заяви Герапетритис.

Израел многократно е критикувал инициативата, обвинявайки активистите в сътрудничество с групировката Хамас.

В сряда Италия изпрати военноморски кораб в помощ на флотилията, след като плавателните съдове бяха атакувани от 12 дрона в международни води на 30 морски мили (56 км) от остров Гавдос. Испания също разположи военен кораб, но Атина засега не планира да се присъедини към тях.

Гръцкият външен министър омаловажи значението на дроновия инцидент, но увери, че ще бъде проведено пълно разследване. „Към момента изглежда, че ситуацията е безопасна, но оставаме в пълна готовност,“ подчерта той.