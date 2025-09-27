Новини
Свят »
САЩ »
"Умберто" вече е ураган от четвърта категория, може да достигне югоизточната част на САЩ ВИДЕО

27 Септември, 2025 07:24, обновена 27 Септември, 2025 06:28

  • умберто-
  • ураган-
  • буря-
  • стихия

Очаква се силата му да продължи да расте през уикенда

"Умберто" вече е ураган от четвърта категория, може да достигне югоизточната част на САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан, се засили до ураган от четвърта категория, като потенциално може да доведе до опасни метеорологични условия в югоизточната част на САЩ следващата седмица, съобщи американският Национален център по ураганите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Очаква се силата на урагана да продължи да расте през уикенда.

"Умберто", с максимална постоянна скорост на ветровете от около 90 мили (150 километра) в час, бързо набра сила над централната част на Атлантическия океан в петък по обяд, съобщи Националният център по урагани в Маями. Стихията се намира на около 450 мили (725 километра) североизточно от северните Подветрени острови и се движи бавно на северозапад.

През уикенда вълните, които вероятно ще причинят опасни приливи и течения, ще започнат да засягат части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико и Бермудските острови.

Бурята вече доведе до проливни дъждове в Доминиканската република, което накара властите да евакуират стотици хора и да обявят тревога в пет провинции. Наводнения, свлачища и срутени мостове оставиха десетки населени места изолирани.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
