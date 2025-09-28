Oфанзивата продължава! Израелските танкове навлизат все по-дълбоко в жилищните квартали на Газа

Израелските танкове навлязоха по-дълбоко в жилищните квартали на град Газа, предаде "Ройтерс".

Според свидетели израелските военни са продължили с нахлуванията си в кварталите "Сабра", "Тел Ал-Хава", "Шейх Радван" и "Ал-Насер", като така се приближават до сърцето и западните райони на град Газа, където се укриват стотици хиляди хора.

Израел започна дългоочакваната си сухопътна офанзива срещу град Газа на 16 септември след седмици на засилващи се удари по градския център, което принуди стотици палестинци са избягат.

Израелските военни съобщиха, че през последните 24 часа военновъздушните сили са ударили 140 военни цели в Газа, включително бойци и това, което те описват като военна инфраструктура.

Според здравните власти в Газа най-малко петима души са били убити при въздушен удар в района на "Ал- Насер" и за още 16 смъртни случая при удари по къщи в централната част на Газа, с което броят на жертвите става 21.

Военната обсада на Израел причини хуманитарна катастрофа в цяла Газа.