Диалогът за бъдещето на Договора за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) трябва да започне между Москва и Вашингтон. Но въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж неизбежно ще трябва да бъде решен, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Преговорите трябва да започнат тук, със сигурност на двустранно ниво. В края на краищата СТАРТ е двустранен документ. Но в бъдеще ще бъде невъзможно да се пренебрегнат тези арсенали. Нещо повече, тези арсенали са компонент от общия проблем за глобалната европейска сигурност и стратегическата стабилност“, каза той в отговор на въпрос дали изискването за отчитане на ядрените арсенали на Великобритания и Франция остава в сила, предвид новата инициатива на руския президент Владимир Путин.

СТАРТ III, или СТАРТ, е съкращение от Договор за намаляване на стратегическите оръжия. Той ограничава броя на междуконтиненталните балистични ракети и някои други ракети, както и ядрените бойни глави, за Русия и Съединените щати.

През февруари 2023 г. Путин обяви, че Москва спира участието си в новия договор СТАРТ, но не се оттегля от него. Преди да се върне към диалог по договора, Русия искаше да разбере как ще бъдат отчетени арсеналите на други ядрени сили от НАТО – Обединеното кралство и Франция.

В същото време Москва и Вашингтон заявиха, че доброволно ще продължат да спазват централните количествени ограничения на договора до края на жизнения му цикъл.

На 22 септември Путин обяви на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова да се придържа към заявените ограничения още една година след изтичането на Новия СТАРТ през февруари 2026 г. Той обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон последва примера.

Руският президент Владимир Путин следващата седмица ще направи много важно изявление, заяви говорителят на Кремъл.

"Президентът ще направи доста важно изявление следващата седмица. Ще съобщим точно какво, кога и къде. Но седмицата ще бъде интересна", каза той.

Песков добави, че следващата седмица Путин ще проведе и много работни срещи, ще има и международни контакти.