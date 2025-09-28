Дмитрий Песков: Въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж трябва да се реши неизбежно

Диалогът за бъдещето на Договора за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) трябва да започне между Москва и Вашингтон. Но въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж неизбежно ще трябва да бъде решен, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
„Преговорите трябва да започнат тук, със сигурност на двустранно ниво. В края на краищата СТАРТ е двустранен документ. Но в бъдеще ще бъде невъзможно да се пренебрегнат тези арсенали. Нещо повече, тези арсенали са компонент от общия проблем за глобалната европейска сигурност и стратегическата стабилност“, каза той в отговор на въпрос дали изискването за отчитане на ядрените арсенали на Великобритания и Франция остава в сила, предвид новата инициатива на руския президент Владимир Путин.
СТАРТ III, или СТАРТ, е съкращение от Договор за намаляване на стратегическите оръжия. Той ограничава броя на междуконтиненталните балистични ракети и някои други ракети, както и ядрените бойни глави, за Русия и Съединените щати.
През февруари 2023 г. Путин обяви, че Москва спира участието си в новия договор СТАРТ, но не се оттегля от него. Преди да се върне към диалог по договора, Русия искаше да разбере как ще бъдат отчетени арсеналите на други ядрени сили от НАТО – Обединеното кралство и Франция.
В същото време Москва и Вашингтон заявиха, че доброволно ще продължат да спазват централните количествени ограничения на договора до края на жизнения му цикъл.
На 22 септември Путин обяви на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова да се придържа към заявените ограничения още една година след изтичането на Новия СТАРТ през февруари 2026 г. Той обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон последва примера.
Руският президент Владимир Путин следващата седмица ще направи много важно изявление, заяви говорителят на Кремъл.
"Президентът ще направи доста важно изявление следващата седмица. Ще съобщим точно какво, кога и къде. Но седмицата ще бъде интересна", каза той.
Песков добави, че следващата седмица Путин ще проведе и много работни срещи, ще има и международни контакти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
18:28 28.09.2025
2 Българин
18:29 28.09.2025
3 ООрана държава
18:29 28.09.2025
4 Вероятно че Киев
18:29 28.09.2025
5 Мимчят
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не,няма да подава,а тебе ще извика там,ти да подадеш....
18:30 28.09.2025
6 си дзън
18:30 28.09.2025
7 Българин
18:30 28.09.2025
8 Георги
ще направим важно съобщение
18:30 28.09.2025
9 Военната специална операция
18:30 28.09.2025
10 Готов за бой
18:31 28.09.2025
11 Кривоверен алкаш
18:31 28.09.2025
12 Друзя
18:31 28.09.2025
13 Русия вече е съгласна
18:32 28.09.2025
14 Българин
18:32 28.09.2025
15 Сталин
18:32 28.09.2025
16 важно изявление:
18:32 28.09.2025
17 Наблюдател
Коментиран от #21
18:33 28.09.2025
18 Путин капитулирен!
18:34 28.09.2025
19 Договор за намаляване на стратегическите
18:35 28.09.2025
20 Вова
18:35 28.09.2025
21 Ще се отрече от всички
До коментар #17 от "Наблюдател":руски полезни иди...оти в България! За нищо не ставали!
18:35 28.09.2025
22 Тръмп е поискал
18:36 28.09.2025