Дмитрий Песков: Въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж трябва да се реши неизбежно

28 Септември, 2025 18:27, обновена 28 Септември, 2025 18:35 686 22

  • владимир путин-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • украйна

Президентът Путин ще направи важно изявление следващата седмица, заяви говорителят на Кремъл

Дмитрий Песков: Въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж трябва да се реши неизбежно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Диалогът за бъдещето на Договора за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) трябва да започне между Москва и Вашингтон. Но въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж неизбежно ще трябва да бъде решен, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Преговорите трябва да започнат тук, със сигурност на двустранно ниво. В края на краищата СТАРТ е двустранен документ. Но в бъдеще ще бъде невъзможно да се пренебрегнат тези арсенали. Нещо повече, тези арсенали са компонент от общия проблем за глобалната европейска сигурност и стратегическата стабилност“, каза той в отговор на въпрос дали изискването за отчитане на ядрените арсенали на Великобритания и Франция остава в сила, предвид новата инициатива на руския президент Владимир Путин.

СТАРТ III, или СТАРТ, е съкращение от Договор за намаляване на стратегическите оръжия. Той ограничава броя на междуконтиненталните балистични ракети и някои други ракети, както и ядрените бойни глави, за Русия и Съединените щати.

През февруари 2023 г. Путин обяви, че Москва спира участието си в новия договор СТАРТ, но не се оттегля от него. Преди да се върне към диалог по договора, Русия искаше да разбере как ще бъдат отчетени арсеналите на други ядрени сили от НАТО – Обединеното кралство и Франция.

В същото време Москва и Вашингтон заявиха, че доброволно ще продължат да спазват централните количествени ограничения на договора до края на жизнения му цикъл.

На 22 септември Путин обяви на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова да се придържа към заявените ограничения още една година след изтичането на Новия СТАРТ през февруари 2026 г. Той обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон последва примера.

Руският президент Владимир Путин следващата седмица ще направи много важно изявление, заяви говорителят на Кремъл.

"Президентът ще направи доста важно изявление следващата седмица. Ще съобщим точно какво, кога и къде. Но седмицата ще бъде интересна", каза той.

Песков добави, че следващата седмица Путин ще проведе и много работни срещи, ще има и международни контакти.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Ще подава оставка! Нелечимо болен е!

    Коментиран от #5

    18:28 28.09.2025

  • 2 Българин

    5 3 Отговор
    Путин е свършен!

    18:29 28.09.2025

  • 3 ООрана държава

    1 6 Отговор
    Зелю ще вдига белия байрак

    18:29 28.09.2025

  • 4 Вероятно че Киев

    2 6 Отговор
    Няма да го има на картата

    18:29 28.09.2025

  • 5 Мимчят

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не,няма да подава,а тебе ще извика там,ти да подадеш....

    18:30 28.09.2025

  • 6 си дзън

    4 1 Отговор
    Изявлението ще е, че сменя Захарова с Кабаева. Това е слухът.

    18:30 28.09.2025

  • 7 Българин

    4 1 Отговор
    Путин е чудовище! Бункерба къртица не виждала слънце от месеци!

    18:30 28.09.2025

  • 8 Георги

    2 0 Отговор
    важно съобщение:
    ще направим важно съобщение

    18:30 28.09.2025

  • 9 Военната специална операция

    2 3 Отговор
    Преминава на ниво пълномащабна война !

    18:30 28.09.2025

  • 10 Готов за бой

    1 2 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    18:31 28.09.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Фюрера ще обяви края на войната....или ще направи голяма грешка...едно от двете..

    18:31 28.09.2025

  • 12 Друзя

    1 1 Отговор
    ставам на 73,а не съм постигнал нищо !

    18:31 28.09.2025

  • 13 Русия вече е съгласна

    3 1 Отговор
    на безуговорчная капитуляция!

    18:32 28.09.2025

  • 14 Българин

    2 1 Отговор
    Путине китайски лакей със предизвестен край!

    18:32 28.09.2025

  • 15 Сталин

    3 1 Отговор
    Путин ще обяви че Русия е във война с НАТО и произтичащите от това последствия

    18:32 28.09.2025

  • 16 важно изявление:

    2 2 Отговор
    "Имате 48 часа да напуснете Киев!" .. След това Киев няма да го има

    18:32 28.09.2025

  • 17 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Ще обяви война на НАТО !

    Коментиран от #21

    18:33 28.09.2025

  • 18 Путин капитулирен!

    1 0 Отговор
    Хенде хох!

    18:34 28.09.2025

  • 19 Договор за намаляване на стратегическите

    0 1 Отговор
    оръжия и закриване на НАТО. България зона на лодки за разходки

    18:35 28.09.2025

  • 20 Вова

    0 0 Отговор
    Пораствам с 1 сан...ъъъ година !

    18:35 28.09.2025

  • 21 Ще се отрече от всички

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Наблюдател":

    руски полезни иди...оти в България! За нищо не ставали!

    18:35 28.09.2025

  • 22 Тръмп е поискал

    0 0 Отговор
    Руско гражданство

    18:36 28.09.2025

