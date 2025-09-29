Новини
Израел прехвана балистична ракета, изстреляна от йеменските хуси

29 Септември, 2025 06:33, обновена 29 Септември, 2025 05:35 552 5

Засега няма данни за пострадали хора или за материални щети

Израел прехвана балистична ракета, изстреляна от йеменските хуси - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хуси, предаде в. "Таймс ъв Израел", цитирана от БТА.

Засега няма данни за пострадали хора или за материални щети.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Централен Израел и в няколко селища в южната част на Западния бряг.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници многократно атакуваха Израел с балистични ракети и дронове, откакто на 7 октомври започна войната между израелската армия и "Хамас". Хусите казват, че атаките им са проява на солидарност с палестинците в Газа. Йеменските бунтовници често атакуват летище "Бен Гурион" край Тел Авив и летище "Рамон" в южната част на Израел. В отговор Израел е нанесе серия от удари по по обекти на хусите в Йемен, припомня ДПА.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мефистофел

    3 2 Отговор
    "Засега няма данни за пострадали хора или за материални щети."

    Значи само са я прехванали, без да могат да я свалят. Слаба ракия.

    05:58 29.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Със

    0 0 Отговор
    хиперзвуковите ко стана. Да не се свършиха 😄😄😄😄😄

    06:19 29.09.2025