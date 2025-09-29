Новини
Нидерландците искат повече действия в цифровизацията, но за малко от тях това е тема на предстоящите избори

29 Септември, 2025 09:23 408 3

Проучване: гражданите искат по-активна роля на държавата в цифровизацията, но я подценяват при вота

Нидерландците искат повече действия в цифровизацията, но за малко от тях това е тема на предстоящите избори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Половината от всички нидерландци се притесняват за своята онлайн сигурност и в обществото има широка подкрепа за по-активно участие на правителството в областта на цифровизацията. Въпреки това само малцинство ще отчетат тази тема при гласуването на предсрочните парламентарни избори на 29 октомври. Това показва проучване на „Ипсос И&O“, предава БТА.

Предишно изследване на агенцията сочи, че „цифровата несигурност“ заема трето място сред проблемите, които тревожат нидерландците - 73%, след липсата на жилища и поляризацията в обществото. Почти половината (48%) се страхуват, че дигиталните разработки могат да задълбочат социалното неравенство.

Идеята за цифровизацията като решение на недостига на работна ръка намира широка подкрепа. Три четвърти от нидерландците смятат, че страната трябва активно да преквалифицира работници в сектори с дефицит като информационните технологии и здравеопазването. Тази позиция е особено популярна сред гражданите над 25 години и избирателите на поне четири партии, които се очаква да влязат в новия парламент.

Седем от десет анкетирани поставят цифровата сигурност наравно с доброто здравеопазване и образованието като приоритет за бъдещето на страната. Същият дял (68%) настоява Нидерландия да инвестира повече в дигиталната си сигурност.

Шест от десет (63%) вярват, че силната цифрова икономика укрепва независимостта и сигурността на страната. Половината (52%) дори смятат, че инвестициите в дигитална отбрана са по-важни от тези в традиционната.

Осем от десет нидерландци (82%) са съгласни, че гражданите и предприятията имат лична отговорност за предотвратяването на кибератаки.

Въпреки това, дигитализацията остава на заден план в изборния процес. Един на всеки пет души посочва темата като „важна“ при избора си, но само 2% я поставят сред водещите фактори за подкрепа на партия. От общо 23 предложени теми, „цифрова (не)сигурност“ има най-нисък рейтинг.

Според редица проучвания, правени от юни насам, когато стана ясно, че страната отива на предсрочни избори, най-значимите проблеми за нидерландците остават жилищната криза, миграцията, здравеопазването, инфлацията, покупателната способност и въпросите на отбраната.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ели ,

    1 0 Отговор
    Какви са тия безсмислени съчинения ?!

    09:26 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    2 11 Отговор
    Стармър каза оня ден, че без Цифрово АйДи никой няма да може да работи във Великобритания и този, който няма подлежи на депортация като във филма Децата на хората 2006. Депортираните във фоилма ги караха във Франция.

    09:27 29.09.2025

  • 3 какви са тези заблуди ?

    0 0 Отговор
    Холандците са възмутени от контрола, който фашисткото им правителство е установило и иска да налага все повече и повече. Без Digidi нищо не е възможно и всичко се контролира така. Те също имат телефон Verklik от години. Който издаде за данъчно необложени доходи на приятел или съсед пред данъчните, получава парично възнаграждение.

    10:05 29.09.2025

