Светият престол за войната в Газа: Решението е да има две държави

Светият престол смята, че не може да има мир в ивицата Газа, ако няма две държави, предаде Aleteia.org.
Постоянният наблюдател на Светия престол в ООН Габриеле Кача отправи силен призив за мир, вкоренен в справедливостта и човешкото достойнство. Той подчерта подкрепата на Ватикана за решението за две държави.
Кача осъди терористичната атака на Хамас срещу Израел от 7 октомври като „отвратителна и неоправдана“, като същевременно призова всички реакции да се придържат към принципите на необходимост и пропорционалност. „Тероризмът никога не може да бъде оправдан“, каза той, като същевременно подчерта, че защитата на живота на цивилните трябва да остане от първостепенно значение при всеки военен отговор.
„Опустошението в Газа шокира човешката съвест “, каза Габриеле Кача. „Незабавното прекратяване на огъня, освобождаването на заложници, защитата на всички цивилни и безпрепятствената хуманитарна помощ са неотложни морални и правни необходимости“.
Централно място в посланието му зае подновен призив за международно гарантиран статут на Йерусалим. Градът има дълбоко значение както за християни, така и за евреи и мюсюлмани и трябва да бъде защитен по съответния начин.
Докато насилието продължава да отнема животи и да разделя общности, гласът на Светия престол остава глас на надеждата, призовавайки света да избере диалога пред разделението, справедливостта пред отмъщението и смелостта пред страха.
