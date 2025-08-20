Новини
Светият престол за войната в Газа: Решението е да има две държави
Светият престол за войната в Газа: Решението е да има две държави

20 Август, 2025 07:36

Йерусалим има дълбоко значение както за християни, така и за евреи и мюсюлмани, обяви Светият престол

Снимка: БГНЕС/ EPA
Светият престол смята, че не може да има мир в ивицата Газа, ако няма две държави, предаде Aleteia.org.

Постоянният наблюдател на Светия престол в ООН Габриеле Кача отправи силен призив за мир, вкоренен в справедливостта и човешкото достойнство. Той подчерта подкрепата на Ватикана за решението за две държави.

Кача осъди терористичната атака на Хамас срещу Израел от 7 октомври като „отвратителна и неоправдана“, като същевременно призова всички реакции да се придържат към принципите на необходимост и пропорционалност. „Тероризмът никога не може да бъде оправдан“, каза той, като същевременно подчерта, че защитата на живота на цивилните трябва да остане от първостепенно значение при всеки военен отговор.

„Опустошението в Газа шокира човешката съвест “, каза Габриеле Кача. „Незабавното прекратяване на огъня, освобождаването на заложници, защитата на всички цивилни и безпрепятствената хуманитарна помощ са неотложни морални и правни необходимости“.

Централно място в посланието му зае подновен призив за международно гарантиран статут на Йерусалим. Градът има дълбоко значение както за християни, така и за евреи и мюсюлмани и трябва да бъде защитен по съответния начин.

Докато насилието продължава да отнема животи и да разделя общности, гласът на Светия престол остава глас на надеждата, призовавайки света да избере диалога пред разделението, справедливостта пред отмъщението и смелостта пред страха.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    11 0 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #4, #10

    07:37 20.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    2 2 Отговор
    Решението е в Сталин за да не се получи Достоевски 😁👍

    Коментиран от #7

    07:40 20.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Нещо което е решило светото ционистко ООН и светия ционистки ватикански престол ,досега станало ли е ???

    07:55 20.08.2025

  • 4 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Айде пак копейките се обадиха и то под статия за арабска държава... Официално България е на 55-то място в света, преди Сърбия и Беларус, които са на 62-ро и 66-то място, въпреки руските и китайските си субсидии... А по истинската тема в статията, единственото решение е Палестина и Израел да бъдат разделени, обаче и в САЩ и в Русия управляват евреи... Не случайно след ВСВ еврейте получават оферта да получат за държава територията на британската колония Гияна, огромна, плодородна и ненаселена или малката пустинна колония Палестина, пълна с араби, и те си избират Палестина...

    08:05 20.08.2025

  • 6 Факти

    1 2 Отговор
    Това не е решение. Дали ще има палестинска държава е без значение. Т.нар. палестинци няма никога да признаят Израел и ще продължат да нападат. Единственият път към мир е или Израел или Палестина да изчезне. Израел спечели всички войни и заслужи правото си да съществува. Палестина загуби всички войни и ще се наложи да изчезне. И без това никога не е съществувала като държава. За палестинците така е най-добре. По-добре да се преместят някъде другаде в необятния арабски свят, отколкото да продължават да страдат и умират на това парче земя. И без това тези в Газза са египтяни, а тези в Западния бряг са йорданци. Египет и Йордания приеха пораженията си и признаха Израел. Оттогава си живеят в мир. За палестинците е най-добре да се преместят там и да заживеят също в мир. Египет трябваше отдавна да отвори границата и да приеме своите хора от Газза.

    Коментиран от #8

    08:07 20.08.2025

  • 7 Апчехов

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Какво си чел от Достоевски, че нищо не ти се разбира?

    08:08 20.08.2025

  • 8 Все тая

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Палестина не е съществувала като държава… а Израел съществувал ли е като държава?? За един приятел питам

    08:16 20.08.2025

  • 9 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Кви светии, кви престоли бе? Да не сме средновековието? Колко дивизии има светия престол?!

    08:17 20.08.2025

  • 10 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Преди комунизма България е била известна като Япония на Балканите и Швейцария на Балканите. На Запад се е говорело за българското чудо и държавата ни е била една от най-бързо развиващите се в света. От Съединението до комунизма населението ни е нарастнало от 3 на 7 милиона. Това е ръст от 2,3 пъти само за 60 години. После идва комунизма и инерцията ни е убита. Всяка година раждаемостта спада. Границите ни са затворени, но населението ни нараства само с 28% за 45 години, като в края на комунизма вече се свива. По руско робство фалираме три пъти, като третият събаря режима. България е докарана до просешка тояга с режим на тока и празни магазини. Комунистите си разделят активите на държавата и се пребоядисват на демократи. Въпреки измамата България влиза в НАТО и ЕС и постепенно започва да се съвзема. Днес сме 100 пъти по-добре, отколкото през 1989 година.

    08:24 20.08.2025