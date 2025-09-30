Новини
Свят »
Израел »
Катар: "Хамас" разглежда плана за примирие в Газа, предложен от Тръмп

30 Септември, 2025 17:36 423 1

Катар и Египет посредничат в преговорите, целящи край на войната и облекчаване на страданията в ивицата Газа

Катар: "Хамас" разглежда плана за примирие в Газа, предложен от Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В момента ислямистката групировка „Хамас“ разглежда „отговорно“ плана за примирие в Газа, изработен от американския президент Доналд Тръмп, заяви говорителят на катарското Министерство на външните работи Маджед ал-Ансари, цитиран от ДПА, предава БТА.

Катарски и египетски посредници предоставиха вчера документа на преговарящата делегация на „Хамас“ в катарската столица Доха.

„Делегацията обеща, че ще разгледа плана отговорно и точно това се случва в момента“, посочи Ал-Ансари по време на брифинг.

Следващият вторник е насрочена нова среща, на която ще присъстват катарски, египетски и турски дипломати заедно с делегацията на „Хамас“, за да обсъдят плана и да настояват за край на войната.

„Планът им беше предоставен късно вечерта, а срещата приключи към 23:30 ч.“, добави говорителят, като подчерта, че все още е твърде рано да се очаква официален отговор от „Хамас“.

Той отбеляза, че са „оптимистично настроени за плана, който е подробен и все още се проучва от делегацията“. Целта, според него, е да се сложи край на трагичната война, да се преустановят убийствата в ивицата Газа, да се спре глада и разрушенията и да се постави ново начало за живота на жителите на региона.

Катар вече изрази подкрепа за плана на Доналд Тръмп, заедно с други арабски държави, включително Египет, Йордания, ОАЕ и Саудитска Арабия.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много ме съмнява

    1 0 Отговор
    джихадистите да вдигнат белия флаг!

    Мисля, че и Израел са наясно с това!

    Сега чакат Тръмп сам да се убеди!

    17:38 30.09.2025