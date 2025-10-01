Хусите удариха с ракета нидерландски товарен кораб в Аденския залив ВИДЕО

Йеменските хуси от движението поеха отговорност за нападението срещу товарния кораб „Минервагахт“.

Говорител на бунтовническата армия заяви, че корабът е бил ударен от крилата ракета, запалил се е и сега може да потъне.

„Йеменският флот проведе операция за атака на „Минервагахт“, чийто собственик наруши забраната за преминаване до пристанища в окупирана Палестина. Операцията беше проведена в Аденския залив с помощта на крилата ракета. В резултат на директно попадение корабът се запали и сега е в опасност да потъне“, каза говорителят на движението по телевизионния канал „Ал Масира“, собственост на хусите.

„Минервагахт“, товарен кораб под нидерландски флаг, беше атакуван в Аденския залив в понеделник. Според европейската морска мисия Aspides, пожарът на борда на дрейфуващия кораб е продължил на следващия ден след нападението. В резултат на удара са ранени двама моряци.

Според нидерландската компания Spliethoff, която управлява „Минервагахт“, корабът е плавал от Джибути без товар. На борда е имало 19 членове на екипажа, които са били евакуирани след атаката. Аспидес заяви, че повечето моряци, включително един от ранените, са били прехвърлени на гръцки и френски фрегати в стабилно състояние. Друг член на екипажа, тежко ранен, е бил евакуиран с хеликоптер. Всички ранени са били транспортирани до Джибути.

Това е първата атака на хусите срещу търговски кораб от 1 септември, когато те удариха танкера Scarlet Ray близо до саудитското пристанище Янбу, разположено на брега на Червено море. През юли йеменските бунтовници потопиха корабите за насипни товари Magic Seas и Eternity C.