Полски съд реши: украински водолаз остава в арест по обвинение за саботаж на „Северен поток“

Полски съд постанови, че украинският водолаз, издирван от Берлин за предполагаема роля във взривовете, повредили газопровода „Северен поток“, трябва да остане в арест, докато се решава въпросът за неговото екстрадиране в Германия, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Експлозиите, описвани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, доведоха до ескалация на конфликта в Украйна и ограничиха енергийните доставки за Европа. Никой не е поел отговорност за атаките, а Украйна отрича участие.
Володимир З. беше задържан близо до Варшава вчера и ще остане под стража за срок от седем дни.
Адвокатът му Тимотеуш Папроцки обяви намерението си да обжалва решението. „Ако някой живее в дадена страна три години и половина, твърдението за риск от бягство не изглежда убедително“, посочи той.
Вчера защитата подчерта, че ако „газопроводът може би финансира военните усилия на Москва“, тогава никой украинец не би следвало да бъде наказван за неговото унищожаване.
Германската прокуратура уточни, че полската полиция е действала по европейска заповед за арест.
Водолазът е сред група заподозрени, които според обвиненията са наели платноходка в германското пристанище Росток и са поставили взривни вещества на газопроводите от Русия към Германия, близо до датския остров Борнхолм, през септември 2022 г.
Германската прокуратура съобщи, че той е обвинен в заговор за извършване на атака с взривни вещества и в „противоконституционен саботаж“.
През август италианската полиция арестува друг украинец, заподозрян в координирането на атаките. Мъжът, идентифициран като Серхий К., планира да обжалва екстрадицията си в Германия пред най-висшата съдебна инстанция на Италия, след като по-долна инстанция постанови прехвърлянето му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #5
17:04 01.10.2025
2 Някой
17:07 01.10.2025
3 мошЕто
Коментиран от #10
17:09 01.10.2025
4 оли ,
До коментар #1 от "Атина Палада":Щом досега не си разбрал , няма и да разбереш , че от укрин само щуротии може да очакваш !
Коментиран от #8
17:10 01.10.2025
5 ха-ха
До коментар #1 от "Атина Палада":Те щото украинците са чисти като сълза ...Ха-ха !
17:11 01.10.2025
6 Хмм
17:13 01.10.2025
7 правилно
17:13 01.10.2025
8 Атина Палада
До коментар #4 от "оли ,":Щуротиите извършвани от укрин са по поръчение на западните им господари,обаче специално за СП ,не е извършено от някакъв украински водолаз.
Там са действали службите..
17:13 01.10.2025
9 Сиймоур Хърш
"Вчера защитата подчерта, че ако „газопроводът може би финансира военните усилия на Москва“, тогава никой украинец не би следвало да бъде наказван за неговото унищожаване."
А украинеца ще "признае" и ще бъде освободен и добре възнаграден.
Медиите ще свършат останалата работа, със замитането под килима.
Това, че никой не я вярва тая фантасмагория, няма никакво значение.
17:13 01.10.2025
10 Успяха ли да те убедят
До коментар #3 от "мошЕто":че украинци са го направили? Или си тук за да ни убедиш в това?
И истинските терористи да се измъкнат по бели костюми.
"Вчера защитата подчерта, че ако „газопроводът може би финансира военните усилия на Москва“, тогава никой украинец не би следвало да бъде наказван за неговото унищожаване."
17:19 01.10.2025