Полски съд реши: украински водолаз остава в арест по обвинение за саботаж на „Северен поток“

Полски съд постанови, че украинският водолаз, издирван от Берлин за предполагаема роля във взривовете, повредили газопровода „Северен поток“, трябва да остане в арест, докато се решава въпросът за неговото екстрадиране в Германия, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Експлозиите, описвани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, доведоха до ескалация на конфликта в Украйна и ограничиха енергийните доставки за Европа. Никой не е поел отговорност за атаките, а Украйна отрича участие.

Володимир З. беше задържан близо до Варшава вчера и ще остане под стража за срок от седем дни.

Адвокатът му Тимотеуш Папроцки обяви намерението си да обжалва решението. „Ако някой живее в дадена страна три години и половина, твърдението за риск от бягство не изглежда убедително“, посочи той.

Вчера защитата подчерта, че ако „газопроводът може би финансира военните усилия на Москва“, тогава никой украинец не би следвало да бъде наказван за неговото унищожаване.

Германската прокуратура уточни, че полската полиция е действала по европейска заповед за арест.

Водолазът е сред група заподозрени, които според обвиненията са наели платноходка в германското пристанище Росток и са поставили взривни вещества на газопроводите от Русия към Германия, близо до датския остров Борнхолм, през септември 2022 г.

Германската прокуратура съобщи, че той е обвинен в заговор за извършване на атака с взривни вещества и в „противоконституционен саботаж“.

През август италианската полиция арестува друг украинец, заподозрян в координирането на атаките. Мъжът, идентифициран като Серхий К., планира да обжалва екстрадицията си в Германия пред най-висшата съдебна инстанция на Италия, след като по-долна инстанция постанови прехвърлянето му.