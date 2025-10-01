Япония се готви за нов премиер: извънредно заседание на парламента на 15 октомври

Правителството и управляващата Либерално-демократическа партия планират свикване на извънредно парламентарно заседание, най-вероятно на 15 октомври, за да изберат наследник на министър-председателя Шигеру Ишиба, съобщава високопоставен служител, цитиран от агенция Киодо, предава БТА.

Очаква се парламентът да избере новия премиер в същия ден, което ще даде зелена светлина за формирането на ново правителство. Вероятният наследник ще бъде победителят в лидерската надпревара на управляващата Либерално-демократическа партия, която ще се проведе в събота.

Управляващата коалиция между ЛДП и по-малкия ѝ партньор, партията Комейто, е загубила мнозинството си и в двете камари на парламента, отбелязва Киодо. Въпреки това, те остават най-голямата политическа сила, докато опозиционните партии не са се обединили зад общ кандидат.

Причината за лидерската надпревара в ЛДП е решението на Ишиба да се оттегли от поста си на партиен лидер, поемайки отговорност за поредицата изборни поражения на формацията си от октомври миналата година, когато той стана министър-председател.

В надпреварата участват петима депутати от ЛДП, сред които министърът на земеделието Шинджиро Коидзуми, бившият министър на вътрешните работи Санае Такаичи и главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши.