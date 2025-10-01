Новини
Свят »
Япония »
Япония се готви за нов премиер: извънредно заседание на парламента на 15 октомври

Япония се готви за нов премиер: извънредно заседание на парламента на 15 октомври

1 Октомври, 2025 17:29 502 1

  • япония-
  • извънредно заседание-
  • парламент-
  • премиер

Либерално-демократическата партия търси наследник на Шигеру Ишиба след поредица изборни загуби

Япония се готви за нов премиер: извънредно заседание на парламента на 15 октомври - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството и управляващата Либерално-демократическа партия планират свикване на извънредно парламентарно заседание, най-вероятно на 15 октомври, за да изберат наследник на министър-председателя Шигеру Ишиба, съобщава високопоставен служител, цитиран от агенция Киодо, предава БТА.

Очаква се парламентът да избере новия премиер в същия ден, което ще даде зелена светлина за формирането на ново правителство. Вероятният наследник ще бъде победителят в лидерската надпревара на управляващата Либерално-демократическа партия, която ще се проведе в събота.

Управляващата коалиция между ЛДП и по-малкия ѝ партньор, партията Комейто, е загубила мнозинството си и в двете камари на парламента, отбелязва Киодо. Въпреки това, те остават най-голямата политическа сила, докато опозиционните партии не са се обединили зад общ кандидат.

Причината за лидерската надпревара в ЛДП е решението на Ишиба да се оттегли от поста си на партиен лидер, поемайки отговорност за поредицата изборни поражения на формацията си от октомври миналата година, когато той стана министър-председател.

В надпреварата участват петима депутати от ЛДП, сред които министърът на земеделието Шинджиро Коидзуми, бившият министър на вътрешните работи Санае Такаичи и главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търновец

    0 0 Отговор
    Пожелавам на народа на Япония да превъзмогне трудностите наложени от митата на Тръмп и от нелоялната Китайска конкуренция и да си върне по вторите незаконно окупирани от Съветска Русия Южно Курилски острови. Желая също повече Японски фирми да дойдат в България - аз имам SONY лаптоп на 16 години а България да приемем 500000 Японци да станат Български граждани защото Японските острови са препълнени и Японците са работливи и не да тарикати и верски фанатици.

    17:49 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания