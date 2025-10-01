Новини
Смъртоносен взрив и бомбена заплаха в Мюнхен: Октоберфест бе затворен за няколко часа

1 Октомври, 2025 17:51 1 208 16

След експлозия и пожар в жилищен блок, полицията откри взривни устройства и писмо с заплаха за Октоберфест. Фестивалът бе затворен за часове, но вече възобновява програмата си.

Смъртоносен взрив и бомбена заплаха в Мюнхен: Октоберфест бе затворен за няколко часа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Биреният фестивал Октоберфест в Мюнхен ще отвори отново врати в 17:30 часа местно време (18:30 българско), след като бе затворен за няколко часа заради бомбена заплаха, съобщи кметът на града Дитер Райтер, цитиран от ДПА, предава БТА.

По-рано днес германската полиция откри експлозиви в раницата на заподозрян за бомбената заплаха срещу фестивала и съобщи, че мъжът е намерен мъртъв.

Разследващите предполагат, че инцидентът е умишлен палеж, свързан със семеен спор. Според информация на в. „Велт“, става дума за 57-годишен германец, който е поставил в дома си взривни устройства, след което ги е подпалил и се е самоубил. До момента властите не са потвърдили самоличността му.

При пожара и експлозията са ранени две жени - 21-годишната дъщеря и 81-годишната майка на заподозрения, които са откарани в болница. Един човек остава в неизвестност.

Инцидентът се е случил в жилищен блок в мюнхенския квартал „Лерхенау“, където е имало експлозии и пожар. В горящото жилище бяха открити няколко взривни устройства, включително ръчни гранати с кабели за задействане, които в момента се обезвреждат от експерти.

Полицията е намерила писмо от заподозрения, съдържащо „неконкретна заплаха за взрив, свързана с Октоберфест“. Около 9:30 ч. местно време полицаи са започнали претърсване на площад „Терезиенвизе“.

Кметът на Мюнхен Дитер Райтер подчерта, че става дума за „потвърдена заплаха за взрив“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    15 3 Отговор
    20 евро за халба бира. Като хотелиер, благородно завиждам.

    17:54 01.10.2025

  • 2 Волейболисти

    12 2 Отговор
    Браво момчета, медалите ви се превърнаха в тиквени! Посетете и Главното Мюфтийство след Светия Синод... Росен Желязков обича да пътува. Обича да се снима. За жалост – не обича да обяснява. Нито за водопада, нито за „конфликта“, нито за парите. Управлението не е туризъм, а отговорност.

    17:57 01.10.2025

  • 3 лили

    11 3 Отговор
    Така германците взеха да протестират срещу амуджите !

    17:57 01.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Арабите не пият и в знак на протест залагат бомби

    18:07 01.10.2025

  • 6 Отново

    7 4 Отговор
    руска провокация !

    18:08 01.10.2025

  • 7 Ако беше мюсли

    5 4 Отговор
    Щеше да реват за тероризъм... Ама сега какво да кажат...

    18:13 01.10.2025

  • 8 Сталин

    7 2 Отговор
    Мюсюлманите не обичат алкохол

    18:14 01.10.2025

  • 9 Факт

    1 0 Отговор
    20 е за хотелиери!

    18:18 01.10.2025

  • 10 Ветеран от протеста

    8 0 Отговор
    Путин е виновен !

    18:23 01.10.2025

  • 11 Гост

    9 1 Отговор
    Заловеният 58 годишен германец Хасан...

    18:24 01.10.2025

  • 12 Пенчо

    2 0 Отговор
    В 17.51 съобщавате за събитие което се случва в 18.30!? Браво!

    18:29 01.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Логично

    2 1 Отговор
    Достатъчно е, че един празник нямат вече спокоен! Нека още прибират примати и съдят националисти. Джамийте в Германия никнат като гъби!

    18:43 01.10.2025

  • 15 Руските

    2 1 Отговор
    боклуци са в основата на всички мизерии по света, а няма да се учудя, ако изпълнител се окаже нашенска будала!

    18:45 01.10.2025

  • 16 Бирен фест

    1 0 Отговор
    Празник на пиянството

    18:52 01.10.2025

Новини по държави:
