Смъртоносен взрив и бомбена заплаха в Мюнхен: Октоберфест бе затворен за няколко часа

Биреният фестивал Октоберфест в Мюнхен ще отвори отново врати в 17:30 часа местно време (18:30 българско), след като бе затворен за няколко часа заради бомбена заплаха, съобщи кметът на града Дитер Райтер, цитиран от ДПА, предава БТА.
По-рано днес германската полиция откри експлозиви в раницата на заподозрян за бомбената заплаха срещу фестивала и съобщи, че мъжът е намерен мъртъв.
Разследващите предполагат, че инцидентът е умишлен палеж, свързан със семеен спор. Според информация на в. „Велт“, става дума за 57-годишен германец, който е поставил в дома си взривни устройства, след което ги е подпалил и се е самоубил. До момента властите не са потвърдили самоличността му.
При пожара и експлозията са ранени две жени - 21-годишната дъщеря и 81-годишната майка на заподозрения, които са откарани в болница. Един човек остава в неизвестност.
Инцидентът се е случил в жилищен блок в мюнхенския квартал „Лерхенау“, където е имало експлозии и пожар. В горящото жилище бяха открити няколко взривни устройства, включително ръчни гранати с кабели за задействане, които в момента се обезвреждат от експерти.
Полицията е намерила писмо от заподозрения, съдържащо „неконкретна заплаха за взрив, свързана с Октоберфест“. Около 9:30 ч. местно време полицаи са започнали претърсване на площад „Терезиенвизе“.
Кметът на Мюнхен Дитер Райтер подчерта, че става дума за „потвърдена заплаха за взрив“.
