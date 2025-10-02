Двама убити в Мароко при опит за щурм на полицейски участък

Двама души са били убити снощи в Мароко при опит за щурм на полицейски участък близо до град Агадир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Загиналите са участвали в групово нападение срещу мястото, на което са били разположени части на жандармерията, уточнява местната новинарска агенция МАП.
Атаката е част от протестите в Мароко, с които се настоява за по-добро образование и здравеопазване.
Служителите от силите за сигурност "са били принудени да използват своите оръжия с цел самозащита, докато възпират нападателите", пояснява АФП.
Атакуващите са имали за цел да присвоят боеприпаси, военна техника и служебни оръжия, отбелязват местните власти.
1 име
06:57 02.10.2025
2 име
Брех, какви ученолюбиви главорези, борци са свободна търговия, образование и човешки права. В Сирия ги видяхме кво свършиха.
07:02 02.10.2025