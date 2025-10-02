Новини
Двама убити в Мароко при опит за щурм на полицейски участък

Двама убити в Мароко при опит за щурм на полицейски участък

2 Октомври, 2025 07:13

Загиналите са участвали в групово нападение срещу мястото, на което са били разположени части на жандармерията

Двама убити в Мароко при опит за щурм на полицейски участък - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са били убити снощи в Мароко при опит за щурм на полицейски участък близо до град Агадир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Загиналите са участвали в групово нападение срещу мястото, на което са били разположени части на жандармерията, уточнява местната новинарска агенция МАП.

Атаката е част от протестите в Мароко, с които се настоява за по-добро образование и здравеопазване.

Служителите от силите за сигурност "са били принудени да използват своите оръжия с цел самозащита, докато възпират нападателите", пояснява АФП.

Атакуващите са имали за цел да присвоят боеприпаси, военна техника и служебни оръжия, отбелязват местните власти.


Мароко
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    0 0 Отговор
    Ционистите пак са пробвали да направят пролет. Не за първи път това лято. Я напишете за обвиненията на Ухуд Барак към Xитлepяxy, че е финансирал Xaмас през Катар и нарочно е допъснал атаките на 7.10.23г

    06:57 02.10.2025

  • 2 име

    0 0 Отговор
    Малко цитати от праведната пропаганда: Атакуващите са имали за цел да присвоят боеприпаси, военна техника и служебни оръжия, отбелязват местните власти.

    Атаката е част от протестите в Мароко, с които се настоява за по-добро образование и здравеопазване.

    Брех, какви ученолюбиви главорези, борци са свободна търговия, образование и човешки права. В Сирия ги видяхме кво свършиха.

    07:02 02.10.2025