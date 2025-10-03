Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в граничещия с Русия най-северен регион на страната

Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в най-северния регион на страната Финмарк, който граничи с руската Мурманска област, предаде TV2, позовавайки се на полицията.
„Издирваме петима души, разделени на две групи. Една версия за изчезването на войниците е, че войниците са разбрали погрешно часа на срещата или са останали по-дълго от планираното. Друга е, че някой може да е бил ранен или да се е изгубил“, каза Хаукланд Хансен, ръководител на оперативната група.
Той добави, че първоначално 10 войници са били в неизвестност, петима от които са били открити по време на издирвателната операция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
06:00 03.10.2025
2 Малиии
06:03 03.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Норвежци убежали при Путин за водка 😁👍
Коментиран от #25
06:14 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 побърканяк
06:19 03.10.2025
6 Офанзивен дефанзиф
06:20 03.10.2025
7 хихи
06:20 03.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да живее
06:36 03.10.2025
10 ...
06:37 03.10.2025
11 Къде, къде, в Русия са!
06:38 03.10.2025
12 Елитни части
06:55 03.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 "Злобното Джуджи"
Спомняте ли си "Параграф 22" и по точно
оня дето си слагаше сливи в бузите, направи се на умрял и дезертира в Швеция, Ъдгърд Муд де.
Много добър пример за всички натюфски и усръински "войници"........
Коментиран от #21
07:02 03.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 пука ми на шмаизера
07:34 03.10.2025
17 хахааа ха аха
07:50 03.10.2025
18 Майор Мишев
07:56 03.10.2025
19 Време е за Томагавки!
08:26 03.10.2025
20 Време е за Томагавки!
Коментиран от #23
08:26 03.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Порно
08:30 03.10.2025
23 д-р Гълъбова
До коментар #20 от "Време е за Томагавки!":Време е за санитарите.
08:40 03.10.2025
24 стоян георгиев
08:46 03.10.2025
25 С тези цени
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":на алкохола в Норвегия, бих ги търсил около най-близкия до границата руски хоремаг. Дърво пияни, рамо до рамо с разни афганци и други, чакащи да преминат някак границата.
09:00 03.10.2025
26 РУСНАКА
09:03 03.10.2025