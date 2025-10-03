Новини
Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в граничещия с Русия най-северен регион на страната

3 Октомври, 2025 05:53

Спрягат се различни версии за случващото се

Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в граничещия с Русия най-северен регион на страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в най-северния регион на страната Финмарк, който граничи с руската Мурманска област, предаде TV2, позовавайки се на полицията.

„Издирваме петима души, разделени на две групи. Една версия за изчезването на войниците е, че войниците са разбрали погрешно часа на срещата или са останали по-дълго от планираното. Друга е, че някой може да е бил ранен или да се е изгубил“, каза Хаукланд Хансен, ръководител на оперативната група.

Той добави, че първоначално 10 войници са били в неизвестност, петима от които са били открити по време на издирвателната операция.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    100 1 Отговор
    Ги е изял лично!

    06:00 03.10.2025

  • 2 Малиии

    110 5 Отговор
    тия се затриват и без война,па кво ли остава ако мечо изреве,ша прерипнат северния полюс натуФците

    06:03 03.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    81 1 Отговор
    Глупасти....
    Норвежци убежали при Путин за водка 😁👍

    Коментиран от #25

    06:14 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 побърканяк

    97 1 Отговор
    Дали са фира в Украйна, но ги пишат за изчезнали по време на учението.

    06:19 03.10.2025

  • 6 Офанзивен дефанзиф

    94 2 Отговор
    Загубили са се при търсене на руската заплаха за Европа...

    06:20 03.10.2025

  • 7 хихи

    71 0 Отговор
    Путин ги е изял

    06:20 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да живее

    49 4 Отговор
    Джендъризма. Ура другари.

    06:36 03.10.2025

  • 10 ...

    34 0 Отговор
    Въй въй въй

    06:37 03.10.2025

  • 11 Къде, къде, в Русия са!

    70 2 Отговор
    Още петима избрали свободата!✌️

    06:38 03.10.2025

  • 12 Елитни части

    46 0 Отговор
    Учението е било да останат незабелязани в течение на седмица с преход от точка А до точка Б ,едната се е намерила другата май се е изгубила търсят я

    06:55 03.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 "Злобното Джуджи"

    47 1 Отговор
    Хи хи хи
    Спомняте ли си "Параграф 22" и по точно
    оня дето си слагаше сливи в бузите, направи се на умрял и дезертира в Швеция, Ъдгърд Муд де.
    Много добър пример за всички натюфски и усръински "войници"........

    Коментиран от #21

    07:02 03.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пука ми на шмаизера

    40 0 Отговор
    и какво научиха от учението уахахаха

    07:34 03.10.2025

  • 17 хахааа ха аха

    27 0 Отговор
    Ни ги търсете, Баширов и Петров са закусили!

    07:50 03.10.2025

  • 18 Майор Мишев

    37 1 Отговор
    5 норвежки войници са дали фира някъде като "инструктори " в Осрайна и сега за пред публика удобно ги изписват ,даже и герои може да ги направят .

    07:56 03.10.2025

  • 19 Време е за Томагавки!

    5 13 Отговор
    Това си е нападение срещу НАТО. Време е за Томагавки!

    08:26 03.10.2025

  • 20 Време е за Томагавки!

    4 11 Отговор
    Това си е нападение срещу НАТО. Време е за Томагавки!

    Коментиран от #23

    08:26 03.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Порно

    19 0 Отговор
    Записали са се доброволци за фронта в Донбас, все пак всеки ден дават водка

    08:30 03.10.2025

  • 23 д-р Гълъбова

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Време е за Томагавки!":

    Време е за санитарите.

    08:40 03.10.2025

  • 24 стоян георгиев

    16 0 Отговор
    Търсете ги при бандера 😅

    08:46 03.10.2025

  • 25 С тези цени

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    на алкохола в Норвегия, бих ги търсил около най-близкия до границата руски хоремаг. Дърво пияни, рамо до рамо с разни афганци и други, чакащи да преминат някак границата.

    09:00 03.10.2025

  • 26 РУСНАКА

    8 0 Отговор
    ИМА ТРУП ИМА ДЕЛО НЯМА ТРУП НЯМА ДЕЛО

    09:03 03.10.2025

