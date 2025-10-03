Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в граничещия с Русия най-северен регион на страната

Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в най-северния регион на страната Финмарк, който граничи с руската Мурманска област, предаде TV2, позовавайки се на полицията.

„Издирваме петима души, разделени на две групи. Една версия за изчезването на войниците е, че войниците са разбрали погрешно часа на срещата или са останали по-дълго от планираното. Друга е, че някой може да е бил ранен или да се е изгубил“, каза Хаукланд Хансен, ръководител на оперативната група.

Той добави, че първоначално 10 войници са били в неизвестност, петима от които са били открити по време на издирвателната операция.