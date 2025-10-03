Новини
Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в граничещия с Русия най-северния регион на страната

Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в граничещия с Русия най-северния регион на страната

3 Октомври, 2025 05:53

Спрягат се различни версии за случващото се

Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в граничещия с Русия най-северния регион на страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима норвежки войници изчезнаха по време на учение в най-северния регион на страната Финмарк, който граничи с руската Мурманска област, предаде TV2, позовавайки се на полицията.

„Издирваме петима души, разделени на две групи. Една версия за изчезването на войниците е, че войниците са разбрали погрешно часа на срещата или са останали по-дълго от планираното. Друга е, че някой може да е бил ранен или да се е изгубил“, каза Хаукланд Хансен, ръководител на оперативната група.

Той добави, че първоначално 10 войници са били в неизвестност, петима от които са били открити по време на издирвателната операция.


Норвегия
  • 1 Путин

    8 0 Отговор
    Ги е изял лично!

    06:00 03.10.2025

  • 2 Малиии

    9 0 Отговор
    тия се затриват и без война,па кво ли остава ако мечо изреве,ша прерипнат северния полюс натуФците

    06:03 03.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Глупасти....
    Норвежци убежали при Путин за водка 😁👍

    06:14 03.10.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Войниците от коя норвежка група са,на Родител 1 или Родител 2?🦧🦃🌈🛴🥳🤣🖕

    06:15 03.10.2025

  • 5 побърканяк

    0 0 Отговор
    Дали са фира в Украйна, но ги пишат за изчезнали по време на учението.

    06:19 03.10.2025

