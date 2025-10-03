Белият дом освобождава над 500 души от персонала си заради спирането на работата на правителството

Белият дом възнамерява да освободи от работа приблизително една трета от персонала си поради частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ. Това се посочва в план, публикуван на уебсайта му в четвъртък.

Според документа, 554 от 1733 служители на Белия дом временно няма да се явяват на работа. Останалите ще продължат да го правят.

Според плана, Службата за ефективност на управлението на САЩ (DOGE), орган, ръководен преди това от предприемача Илон Мъск, няма да бъде засегната от мерките, предприети поради спирането на работата. Всичките 45 от служителите ѝ ще продължат да работят. Службата за управление и бюджет на Белия дом ще запази 437 от своите 530 служители – най-много от всеки отдел на Белия дом.

Федералното правителство на САЩ частично спря работа в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране. Това се случи, след като представители на управляващата Републиканска и опозиционна Демократическа партии в Конгреса не можаха да се споразумеят за редица разходни пера, включително здравеопазване.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, трябва да продължат да работят по време на спиране на финансирането от федералното правителство. Подобни изисквания важат и за държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при тези условия, не получават заплати, но обикновено възнагражденията им се изплащат след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било спирано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни - от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия президентски мандат на настоящия американски лидер Доналд Тръмп).