Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент

3 Октомври, 2025 13:51 1 802 63

Четири политически групи обявиха подкрепа, но за успех е нужно квалифицирано мнозинство

Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Евродепутатите от четири политически групи в Европейския парламент ще подкрепят вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен следващата седмица в Страсбург. Това уточниха на пресконференция днес говорители на съответните групи, предава БТА.

Както БТА съобщи, ЕП ще гласува в четвъртък два вота на недоверие, внесени съответно от групите „Патриоти за Европа“ и Левицата. От групата „Европа на суверенните нации“ заявиха, че ще подкрепят вота на „Патриоти за Европа“ и ще се въздържат при гласуването на този на Левицата. Групата Европейски консерватори и реформисти (ЕКР) съобщи, че все още няма обща позиция, но се очаква някои нейни депутати да подкрепят предложението на Левицата.

Според „Патриоти за Европа“ фон дер Лайен носи отговорност за финансови скандали в ЕК, липса на прозрачност, провал в миграционната политика и за сключеното търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата критиките са насочени към политиката на ЕК относно конфликта в Газа, опазването на природата и международните търговски споразумения, включително с Вашингтон.

Обсъждането на исканията за вот на недоверие е насрочено за понеделник. За да бъде успешен вотът, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, уточняват от ЕП.

Първият вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен се проведе на 10 юли по инициатива на ЕКР, но не успя да събере подкрепа. Тогава председателката на ЕК заяви, че подобни действия се приветстват единствено от враговете на ЕС, сред които посочи Русия.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    60 1 Отговор
    Хора се давят на черноморието а властта нехае.Оставка!

    Коментиран от #48

    13:52 03.10.2025

  • 2 Стенли

    88 3 Отговор
    Дано да е успешен защото нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    13:53 03.10.2025

  • 3 Вова

    29 8 Отговор
    Без Урсула сме заникъде.

    13:53 03.10.2025

  • 4 Гласят Орбан

    47 3 Отговор
    за нейното място.

    13:54 03.10.2025

  • 5 Дай Боже...

    69 3 Отговор
    Тоя крокозъбел да го разкарат и тикнат в затвор...

    13:54 03.10.2025

  • 6 ШЕФА

    68 3 Отговор
    Урссссссула Фон Пфайзер е престъпница номер 1 в Ес и трябва без съд и присъда да бъде раз.......

    13:55 03.10.2025

  • 7 дфдсафа

    7 47 Отговор
    Патриоти за империята на злото СССР

    Коментиран от #12, #39

    13:55 03.10.2025

  • 8 Вашето мнение

    58 4 Отговор
    Зад мърцула стоят демократите от сащ и сорос. Няма как да падне, защото ще повлече всички корупционери в ес.

    13:55 03.10.2025

  • 9 Урсорос

    52 4 Отговор
    Да я маат тая гербажийка!

    13:55 03.10.2025

  • 10 Вещицата урзула

    50 2 Отговор
    И останалите Фашисти във от Европа!

    13:56 03.10.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 9 Отговор
    Имам пълно доверие на Урсулата. Цялото прогресивно човечество я обича!💋👩🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #60

    13:56 03.10.2025

  • 12 Вашето мнение

    34 5 Отговор

    До коментар #7 от "дфдсафа":

    Мирчеф, танас и асенчо и те предпочитат скута на шиши пред хипотетичната руска заплаха.

    Коментиран от #26

    13:57 03.10.2025

  • 13 мошЕто

    45 4 Отговор
    Тая е еднакво противна като наш зеля , мерцовците , макрончовците и так далее !

    13:57 03.10.2025

  • 14 Махайте я

    46 2 Отговор
    Тази продажница корумпирана. И посме директно я хвърляйте в затвора!

    13:58 03.10.2025

  • 15 Счетоводителя

    54 2 Отговор
    Имаше няколко вота на недоверие към нея, никой не успя. Съдът я осъди и задължи да покаже кореспонденцията с Пфайзер, която още не е показала. Няколко депутати от ЕС от трибуната я обвиниха директно в доста злоупотреби.За момента, ефектът е нулев. Смятайте, каква организирана престъпност (мафия) стои зад нея. Събудете се,хора, събудете се!

    Коментиран от #23

    13:58 03.10.2025

  • 16 видя се

    33 1 Отговор
    Това чудо излезе ,че е голямото (Д на ЕП. !!!

    13:58 03.10.2025

  • 18 Вертоломей първи

    41 1 Отговор
    Искам по 2 на седмица за тази изкукала чавка да и еее ппп ммм вещи.ц.а. прокLeта.
    Срина всико кфрасиво в ЕС и все ъм война я тегли, това нормално ли е за една жена дето трябва да създава живот, да иска да отнема такъв,

    13:59 03.10.2025

  • 19 9689

    38 1 Отговор
    Тази си е обикновен тъп крадец която ще унищожи Европа.

    Коментиран от #58

    13:59 03.10.2025

  • 20 Русия

    40 2 Отговор
    След източно германският рептил Меркел тази е най голямото зло което може да се роди от женски пол.

    14:00 03.10.2025

  • 21 Димо

    38 0 Отговор
    Махайте го това недоразумение! Никой световен лидер извън ЕС не я приема насериозно. Тя няма качества за лидер на такъв мощен икономически и геополитически гигант, като ЕС! Начело с нея вървим само надолу без видима перспектива за нещо добро.

    14:00 03.10.2025

  • 22 Бай Груди Сапа

    31 1 Отговор
    Няма как... най-добрата и търсена гинеколожка е,...навсякъде изражда корупция.

    14:01 03.10.2025

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    29 1 Отговор

    До коментар #15 от "Счетоводителя":

    Кореспонденцията с Файзер се загуби,по грешка беше изтрита!😎🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    14:01 03.10.2025

  • 24 Госあ

    33 1 Отговор
    Таа нема махане бате ! Като херпес е ! Квалифицираното мнозинство е ясно. Купено.

    Коментиран от #30, #32

    14:01 03.10.2025

  • 25 ЕСССР

    29 1 Отговор
    Другарката Урсула е тежка корупционерка не могат я мръдна!

    14:02 03.10.2025

  • 26 Б.си идиoта !

    1 11 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    И сега какво ? Ще трябва да станеш, че да седнат те .

    Коментиран от #28

    14:03 03.10.2025

  • 27 Брюксел

    21 0 Отговор
    тази буля да си ходи при внуците да плете тарлъци, да сложат нормален мислещ човек ръководил някога нещо

    Коментиран от #61

    14:06 03.10.2025

  • 28 Вашето мнение

    15 0 Отговор

    До коментар #26 от "Б.си идиoта !":

    Мирчеф, танас, ристю и асенчо не са слизали от скута на шиши, жълтопаветно. Страх ги е от Путин.

    14:06 03.10.2025

  • 29 Атина Палада

    15 0 Отговор
    Нашата ш.оро.шня е за Урсула,защото им "набучи"по десетина бустера без да плащат и без да разбират,че стоката бяха те:)))

    14:08 03.10.2025

  • 30 защо

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Точно като в нашия парламент.

    14:08 03.10.2025

  • 31 УдоМача

    19 1 Отговор
    Вещице, вещице..

    14:10 03.10.2025

  • 32 Руско

    2 21 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Русофилството е херпес. Хем сърби, хем боли, но за сметка на това е доживот.

    Коментиран от #34, #41, #45

    14:10 03.10.2025

  • 33 пенсионер от Варна

    19 2 Отговор
    няма отърване от европейския гарбидж !

    14:12 03.10.2025

  • 34 Бензъл

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Руско":

    Леле и теб ли правеха без желание

    14:12 03.10.2025

  • 35 ИВАН

    14 2 Отговор
    Човек трудно може да си представи по неприятен вещер от тая урсула - в нея има само омраза и алчност.

    Коментиран от #40, #52

    14:15 03.10.2025

  • 36 Краденето с ваксините свърши...!

    16 2 Отговор
    Сега има нов хит!
    Русия ще ни напада и трябва спешно да се въоръжаване до зъби...!
    А тук далаверата с оръжията е много по-голяма...!
    А и на ,,Братска Украйна" трябва да помагаме...и там се краде яко...!
    Така,че Урсула е много удобна да остане...и ще остане(за съжаление...)...!

    14:15 03.10.2025

  • 38 Силно Подкрепящ

    13 1 Отговор
    Нека си остане Урсулата, много добре се справя със съсипването на гейсъюза.

    14:16 03.10.2025

  • 39 Хохо Бохо

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "дфдсафа":

    Урсулицата кога краде от ваксини пак Путин и Русия ти бяха виновни. Путин я накара урсулестата да подпише договора за митата с Тръмп и да фалира европа. Въобще Путин е най-велик

    14:17 03.10.2025

  • 41 Урсулешко

    10 4 Отговор

    До коментар #32 от "Руско":

    Русофобският маясъл е бедствие. Хем сърби, хем боли, но за сметка на това е доживот.


    14:10 03.10.2025

    14:18 03.10.2025

  • 42 Анонимен

    9 0 Отговор
    Най я бива при изражданията на нови граждани на ЕС.Че са от скъпата боя нея не я интересува.Тя само гледа бройката ,за да се хвали от постигнатото.

    14:18 03.10.2025

  • 43 Смешник

    12 1 Отговор
    В европейския парламент е като в нашия има желания но няма мнозинство Когато падне акушерката Урсула тогава ще паднат Тиквата и Шиши

    14:20 03.10.2025

  • 45 реалност

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Руско":

    Не съм привърженик на насилието, особено над хора, които в една или друга степен са безпомощни - деца, възрастни, евроатлантици

    14:20 03.10.2025

  • 46 Обективни истини

    15 2 Отговор
    Ес политиците имат остра нужда от процедура по деолигофренизация, понеже всичките им действия граничат с олигофрения смятайки се за изключителни.

    14:20 03.10.2025

  • 48 Кой е виновен - инфраструктура.

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кмета на Бургас е от Герб - Димитър Николов.

    Негова е отговорността.

    14:23 03.10.2025

  • 49 Абе

    14 0 Отговор
    Дали Урсула, дали Барозу или другаря Юнкер ЕС е политическа недомислица, която държи в плен народите на континента. Наивно е да се вярва, че някакъв опитен ерудит може да обърне тази зле конструирана организация наречена "съюз".

    Коментиран от #63

    14:25 03.10.2025

  • 51 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Няма махане на заразната злокачествена бенка!
    Там ще е като Цола Драгойчева.
    По възрастните знаят коя е Цола.

    Коментиран от #54

    14:31 03.10.2025

  • 52 Ъъъъъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "ИВАН":

    "Човек трудно може да си представи по неприятен вещер от тая урсула...."

    Аз се чудя на мъжа и....Този човек не е ли виждал жена през живота си? Да имаш 7 деца от Урсула, ми се струва проява на много лош вкус....🤔

    14:43 03.10.2025

  • 53 така ли

    5 0 Отговор
    Файноската !?,да се пусне на банята накиснина ....После някой закъсал да е протрака......

    14:50 03.10.2025

  • 54 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Я пък тоя":

    От Урсула до Цола разликата е от небето до земята
    Урсула може само вода да носи на Цола Дрогойчева

    14:51 03.10.2025

  • 55 Пеле

    4 0 Отговор
    Абсурд е шеф на ЕС да каже, че руснаците събират чипове от перални,печки е телевизори.
    Ако евродупутатите бяха почтенни, още тогава щяха да я свалят от власт

    14:53 03.10.2025

  • 56 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Оффф, айде най - накрая да я махат, та Европата да се кортулише малко и да си стъпи на краката.

    15:00 03.10.2025

  • 57 Боко

    1 0 Отговор
    Дъртата(К) ако падне ще черпя🍾
    Ама парата е голема и ще драпат до смърт да я задържат боклуците крадливи😡
    еС не трябва да съществува в този си вид👌

    15:12 03.10.2025

  • 58 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "9689":

    А дано, чул те Господ 👌

    15:19 03.10.2025

  • 59 граф Монте Кристо

    2 0 Отговор
    Крайно време е да се стопира бясната урсулизация,нейните последователи са една шепа затънали в зависимости и компрометирани индивиди,предимно женки-фенки,иначе са много курназ,защото няма да се занимават с бойни дествия,ще впрегнат генералитета си,но те пък какво могат да направят с войници-джендъри и нефелни.

    15:20 03.10.2025

  • 60 Г-жо Кучева

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    забравихте средния пръст, затова няма да ви сложа плюсче.

    15:22 03.10.2025

  • 61 Да плете ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Брюксел":

    Тая сега да я затворят ще и е малко.

    15:24 03.10.2025

  • 63 Ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Абе":

    Абе съюза като такъв е добре замислен, ама много се изроди. Виж, закриването на ЕК е добро начало.

    15:28 03.10.2025

