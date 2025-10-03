Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент

Евродепутатите от четири политически групи в Европейския парламент ще подкрепят вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен следващата седмица в Страсбург. Това уточниха на пресконференция днес говорители на съответните групи, предава БТА.
Както БТА съобщи, ЕП ще гласува в четвъртък два вота на недоверие, внесени съответно от групите „Патриоти за Европа“ и Левицата. От групата „Европа на суверенните нации“ заявиха, че ще подкрепят вота на „Патриоти за Европа“ и ще се въздържат при гласуването на този на Левицата. Групата Европейски консерватори и реформисти (ЕКР) съобщи, че все още няма обща позиция, но се очаква някои нейни депутати да подкрепят предложението на Левицата.
Според „Патриоти за Европа“ фон дер Лайен носи отговорност за финансови скандали в ЕК, липса на прозрачност, провал в миграционната политика и за сключеното търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата критиките са насочени към политиката на ЕК относно конфликта в Газа, опазването на природата и международните търговски споразумения, включително с Вашингтон.
Обсъждането на исканията за вот на недоверие е насрочено за понеделник. За да бъде успешен вотът, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, уточняват от ЕП.
Първият вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен се проведе на 10 юли по инициатива на ЕКР, но не успя да събере подкрепа. Тогава председателката на ЕК заяви, че подобни действия се приветстват единствено от враговете на ЕС, сред които посочи Русия.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #48
13:52 03.10.2025
2 Стенли
13:53 03.10.2025
3 Вова
13:53 03.10.2025
4 Гласят Орбан
13:54 03.10.2025
5 Дай Боже...
13:54 03.10.2025
6 ШЕФА
13:55 03.10.2025
7 дфдсафа
Коментиран от #12, #39
13:55 03.10.2025
8 Вашето мнение
13:55 03.10.2025
9 Урсорос
13:55 03.10.2025
10 Вещицата урзула
13:56 03.10.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #60
13:56 03.10.2025
12 Вашето мнение
До коментар #7 от "дфдсафа":Мирчеф, танас и асенчо и те предпочитат скута на шиши пред хипотетичната руска заплаха.
Коментиран от #26
13:57 03.10.2025
13 мошЕто
13:57 03.10.2025
14 Махайте я
13:58 03.10.2025
15 Счетоводителя
Коментиран от #23
13:58 03.10.2025
16 видя се
13:58 03.10.2025
18 Вертоломей първи
Срина всико кфрасиво в ЕС и все ъм война я тегли, това нормално ли е за една жена дето трябва да създава живот, да иска да отнема такъв,
13:59 03.10.2025
19 9689
Коментиран от #58
13:59 03.10.2025
20 Русия
14:00 03.10.2025
21 Димо
14:00 03.10.2025
22 Бай Груди Сапа
14:01 03.10.2025
23 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #15 от "Счетоводителя":Кореспонденцията с Файзер се загуби,по грешка беше изтрита!😎🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍
14:01 03.10.2025
24 Госあ
Коментиран от #30, #32
14:01 03.10.2025
25 ЕСССР
14:02 03.10.2025
26 Б.си идиoта !
До коментар #12 от "Вашето мнение":И сега какво ? Ще трябва да станеш, че да седнат те .
Коментиран от #28
14:03 03.10.2025
27 Брюксел
Коментиран от #61
14:06 03.10.2025
28 Вашето мнение
До коментар #26 от "Б.си идиoта !":Мирчеф, танас, ристю и асенчо не са слизали от скута на шиши, жълтопаветно. Страх ги е от Путин.
14:06 03.10.2025
29 Атина Палада
14:08 03.10.2025
30 защо
До коментар #24 от "Госあ":Точно като в нашия парламент.
14:08 03.10.2025
31 УдоМача
14:10 03.10.2025
32 Руско
До коментар #24 от "Госあ":Русофилството е херпес. Хем сърби, хем боли, но за сметка на това е доживот.
Коментиран от #34, #41, #45
14:10 03.10.2025
33 пенсионер от Варна
14:12 03.10.2025
34 Бензъл
До коментар #32 от "Руско":Леле и теб ли правеха без желание
14:12 03.10.2025
35 ИВАН
Коментиран от #40, #52
14:15 03.10.2025
36 Краденето с ваксините свърши...!
Русия ще ни напада и трябва спешно да се въоръжаване до зъби...!
А тук далаверата с оръжията е много по-голяма...!
А и на ,,Братска Украйна" трябва да помагаме...и там се краде яко...!
Така,че Урсула е много удобна да остане...и ще остане(за съжаление...)...!
14:15 03.10.2025
38 Силно Подкрепящ
14:16 03.10.2025
39 Хохо Бохо
До коментар #7 от "дфдсафа":Урсулицата кога краде от ваксини пак Путин и Русия ти бяха виновни. Путин я накара урсулестата да подпише договора за митата с Тръмп и да фалира европа. Въобще Путин е най-велик
14:17 03.10.2025
41 Урсулешко
До коментар #32 от "Руско":Русофобският маясъл е бедствие. Хем сърби, хем боли, но за сметка на това е доживот.
14:10 03.10.2025
14:18 03.10.2025
42 Анонимен
14:18 03.10.2025
43 Смешник
14:20 03.10.2025
45 реалност
До коментар #32 от "Руско":Не съм привърженик на насилието, особено над хора, които в една или друга степен са безпомощни - деца, възрастни, евроатлантици
14:20 03.10.2025
46 Обективни истини
14:20 03.10.2025
48 Кой е виновен - инфраструктура.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кмета на Бургас е от Герб - Димитър Николов.
Негова е отговорността.
14:23 03.10.2025
49 Абе
Коментиран от #63
14:25 03.10.2025
51 Я пък тоя
Там ще е като Цола Драгойчева.
По възрастните знаят коя е Цола.
Коментиран от #54
14:31 03.10.2025
52 Ъъъъъъъъ
До коментар #35 от "ИВАН":"Човек трудно може да си представи по неприятен вещер от тая урсула...."
Аз се чудя на мъжа и....Този човек не е ли виждал жена през живота си? Да имаш 7 деца от Урсула, ми се струва проява на много лош вкус....🤔
14:43 03.10.2025
53 така ли
14:50 03.10.2025
54 Ха ХаХа
До коментар #51 от "Я пък тоя":От Урсула до Цола разликата е от небето до земята
Урсула може само вода да носи на Цола Дрогойчева
14:51 03.10.2025
55 Пеле
Ако евродупутатите бяха почтенни, още тогава щяха да я свалят от власт
14:53 03.10.2025
56 Ти да видиш
15:00 03.10.2025
57 Боко
Ама парата е голема и ще драпат до смърт да я задържат боклуците крадливи😡
еС не трябва да съществува в този си вид👌
15:12 03.10.2025
58 Боко
До коментар #19 от "9689":А дано, чул те Господ 👌
15:19 03.10.2025
59 граф Монте Кристо
15:20 03.10.2025
60 Г-жо Кучева
До коментар #11 от "Mими Кучева🐕🦺":забравихте средния пръст, затова няма да ви сложа плюсче.
15:22 03.10.2025
61 Да плете ли?
До коментар #27 от "Брюксел":Тая сега да я затворят ще и е малко.
15:24 03.10.2025
63 Ти да видиш
До коментар #49 от "Абе":Абе съюза като такъв е добре замислен, ама много се изроди. Виж, закриването на ЕК е добро начало.
15:28 03.10.2025