Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент

Евродепутатите от четири политически групи в Европейския парламент ще подкрепят вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен следващата седмица в Страсбург. Това уточниха на пресконференция днес говорители на съответните групи, предава БТА.

Както БТА съобщи, ЕП ще гласува в четвъртък два вота на недоверие, внесени съответно от групите „Патриоти за Европа“ и Левицата. От групата „Европа на суверенните нации“ заявиха, че ще подкрепят вота на „Патриоти за Европа“ и ще се въздържат при гласуването на този на Левицата. Групата Европейски консерватори и реформисти (ЕКР) съобщи, че все още няма обща позиция, но се очаква някои нейни депутати да подкрепят предложението на Левицата.

Според „Патриоти за Европа“ фон дер Лайен носи отговорност за финансови скандали в ЕК, липса на прозрачност, провал в миграционната политика и за сключеното търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата критиките са насочени към политиката на ЕК относно конфликта в Газа, опазването на природата и международните търговски споразумения, включително с Вашингтон.

Обсъждането на исканията за вот на недоверие е насрочено за понеделник. За да бъде успешен вотът, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, уточняват от ЕП.

Първият вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен се проведе на 10 юли по инициатива на ЕКР, но не успя да събере подкрепа. Тогава председателката на ЕК заяви, че подобни действия се приветстват единствено от враговете на ЕС, сред които посочи Русия.