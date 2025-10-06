5400 души в руската Белгородска област са все още без електричество

Около 5400 жители в 24 населени места на руската Белгородска област са все още без електричество след атаки на украински дронове, съобщи в "Телеграм" губернаторът областта Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

Възстановено е електроподаването към 34 000 потребители. Ремонтните работи продължават, летищата, чиято работа беше спряна, са подновили работата си.

Общо 40 социални обекта в Белгородска област са били защитени с мрежа против дронове, за целта са използвани 187 000 кв. м. от защитния материал, добави ТАСС, като цитира пресслужбата на регионалните власти.

По-рано Русия заяви, че е прехванала 251 украински дрона тази нощ, от които 40 над анексирания от Москва украински полуостров Крим, припомня Франс прес. Това е необичайно масирана офанзива - обикновено при ударите, които си разменят двете страни, силите на Киев използват десетки дронове, често насочени срещу руските енергийни обекти, отбелязва агенцията.

От своя страна Москва засили ударите срещу украинската електропреносна мрежа, което предизвика опасения за кампания, целяща да потопи страната в мрак с приближаването на зимата. Подобно нещо тя се опита да направи и през 2024 г., отбелязва АФП.