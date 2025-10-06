Новини
5400 души в руската Белгородска област са все още без електричество
  Тема: Украйна

6 Октомври, 2025 11:31 769 51

Възстановено е електроподаването към 34 000 потребители, обявиха местните власти

5400 души в руската Белгородска област са все още без електричество - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 5400 жители в 24 населени места на руската Белгородска област са все още без електричество след атаки на украински дронове, съобщи в "Телеграм" губернаторът областта Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

Възстановено е електроподаването към 34 000 потребители. Ремонтните работи продължават, летищата, чиято работа беше спряна, са подновили работата си.

Още новини от Украйна

Общо 40 социални обекта в Белгородска област са били защитени с мрежа против дронове, за целта са използвани 187 000 кв. м. от защитния материал, добави ТАСС, като цитира пресслужбата на регионалните власти.

По-рано Русия заяви, че е прехванала 251 украински дрона тази нощ, от които 40 над анексирания от Москва украински полуостров Крим, припомня Франс прес. Това е необичайно масирана офанзива - обикновено при ударите, които си разменят двете страни, силите на Киев използват десетки дронове, често насочени срещу руските енергийни обекти, отбелязва агенцията.

От своя страна Москва засили ударите срещу украинската електропреносна мрежа, което предизвика опасения за кампания, целяща да потопи страната в мрак с приближаването на зимата. Подобно нещо тя се опита да направи и през 2024 г., отбелязва АФП.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    8 13 Отговор
    Зеленото наркоман иска спиране на огъня, че няма ток и газ в цял бандеристан.

    Коментиран от #26, #29

    11:32 06.10.2025

  • 2 мошЕто

    9 9 Отговор
    А после - защо Путин бил лош ...

    11:34 06.10.2025

  • 3 иван костов

    11 9 Отговор
    У нас, в клубът на богатите, нещата са много по зле и без война!

    Коментиран от #7

    11:34 06.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха-ха

    10 10 Отговор
    Утре , от ранна утрин укрите пак ще се сополивят , че ги биели лошо руснаците . Еми - ей затова !

    Коментиран от #46

    11:35 06.10.2025

  • 6 ФАКТ

    8 9 Отговор
    Пуслерът загуби войната още в деня в който заобгради Киев, болира го, но потече по крачола и избяга позорно. От тогава само мъка

    Коментиран от #9

    11:37 06.10.2025

  • 7 С твоя акъл

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    На теб винаги ще ти е много зле

    11:37 06.10.2025

  • 8 Из падмасковие

    8 7 Отговор
    В русия много не могат да си плащат тока и зимата дават фира

    11:37 06.10.2025

  • 9 оли ,

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Придържай се към добрия тон на дискусията !

    Коментиран от #51

    11:38 06.10.2025

  • 10 Сорос

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    В Русия навсякъде е тоалетна. Защо мислуш децата им са на запад?

    Коментиран от #14, #15

    11:38 06.10.2025

  • 11 научи нещо ново подлого

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    а иначе 70 офицера на нато вече са при свети Петър и твоята скоро ще свърши в факти

    Коментиран от #44

    11:40 06.10.2025

  • 12 САЩисан русофил

    12 9 Отговор
    Братушките горяха като факли като ги удари украинското дронче

    Коментиран от #19

    11:41 06.10.2025

  • 13 Трол

    3 6 Отговор
    Манол Пейков ще им събере пари за дизелови генератори.

    11:42 06.10.2025

  • 14 Ага Кристи

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "Сорос":

    До къде стигнаха бандерите, които миналата пролет навлязоха в белгородска област към Мацква? Има ли 2м под земята или са на по-плитко, към то 50 санта, колкото да не ги тъпчат?!

    11:42 06.10.2025

  • 15 ама ти подлого си отговаряш сам с друг

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сорос":

    ник много си закъсала ма рожбе не мисли за чужди деца соросидке -а да те питам ти имаш ли деца хаха забравих не може да заченеш а и няма как да родиш през д-то

    11:42 06.10.2025

  • 16 Голем смех

    13 6 Отговор
    Бензиностанцията с ракети започна да внася бензин и ракети, ако живееха в пустинята Сахара щяха да внасят пясък и камили:) хахахахахахах

    Коментиран от #22

    11:43 06.10.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    6 6 Отговор
    Это РАССИЯяяяяяяяаааа......😄😄😄

    11:43 06.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Голем смех

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "нещо се бъркаш дали е силните хормони за":

    Сподели тази информация с дежурния психиатър, за да може да ти назначи правилното лечение, не отлагай, спешно е :) хахахахахахахах

    11:45 06.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Владимир Водкин

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Водкин":

    Там, на дъното, Владимир се озова сред миризмата и нечистотиите – със счупен врат и очи вперени в нищото. Така приключи жизненият му път – величествен и тъжен едновременно, оставяйки само спомен за човек, който беше готов на всичко за своя обичан идол.

    Иронично, на сутринта минувачи, гледайки шахтата, откриха, че Матрьошка – котката му – е „поела командването“ над металните ракети, разпределяйки ги по тротоара в абсолютен ред, сякаш самият Путин я наблюдаваше и напътстваше от небето.

    11:46 06.10.2025

  • 24 Нормално

    11 4 Отговор
    Каквото повикало... такова се обадило! ☝️

    Руснаците ще стоят на студено през зимата, заради хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат.

    11:47 06.10.2025

  • 25 Ликвидиран ти е пилешкия,

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "нещо се бъркаш дали е силните хормони за":

    русофилски мозък.

    Коментиран от #39

    11:48 06.10.2025

  • 26 Ааа

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Кой ти каза, че Зеленото е наркоман?

    11:48 06.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Копеи не философствай!

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!

    Коментиран от #35

    11:49 06.10.2025

  • 30 Мдааааа

    3 7 Отговор
    Време и руснаците да разберат, какво причиняват на другите. Каквото повикало, такова отговорило. А и те са,свикнали в землянките без ток. С водка и сланина.

    11:50 06.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Димитринчо

    2 4 Отговор
    Повечко са.

    11:52 06.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Артилерист

    8 3 Отговор
    Отговорът на руските войски за ударите по Белгород и Крим е бил незабавен и зашеметяващ. Харков е смлян. Предполага се, че от там са излитали дронове за укроатаката. Поразени са множество обекти от укроенергийната система. Украйна потъва в мрак. Продължава настъплението на руските войски към Красни Лиман и на Покровското направление. Путин е разпоредил да се отнемат активи на запада за един трилион долара...

    Коментиран от #37, #38

    11:53 06.10.2025

  • 35 освен датинапълнигъза

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Копеи не философствай!":

    с допълнително бяло сладко друго няма да се случи но уви няма да можеш да заченеш

    11:54 06.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да де

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #49

    11:59 06.10.2025

  • 38 Кайма от путлерофашости.

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Все смилат и все смляно ходят.
    Кийт Келог-Путин за загуби тази война.

    Коментиран от #41, #50

    12:01 06.10.2025

  • 39 Копейките освен че са предатаели

    3 7 Отговор

    До коментар #25 от "Ликвидиран ти е пилешкия,":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #40

    12:02 06.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 сивото вещество в главата си

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Кайма от путлерофашости.":

    загубил но така е силните наркотици са дали своето

    12:05 06.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Аман

    2 5 Отговор
    Ми те и преди не са имали ток. А и не им трябва, защото нямат електрически консуматори.

    12:21 06.10.2025

  • 44 стоян

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "научи нещо ново подлого":

    До 11 ком - тая новина със 70 офицера е специално за вас путинофилите шарани -кълвете и на празна кука - явно тия офицери са били на сватба и са играли хоро

    Коментиран от #45, #47

    12:24 06.10.2025

  • 45 123456

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "стоян":

    Ти и групата платени отивате на сметището. Народите на Европа се събуждат!

    12:26 06.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ха,ха,ха

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "стоян":

    Умували са и вече са се наумували окончателно. Заминаха при батко си Бандера и татко си Гитлер.

    12:28 06.10.2025

  • 48 Руските въоръжени сили освободиха

    2 0 Отговор
    село Отраденой в района на Харков. Руското министерство на отбраната обяви това на 6 октомври.

    12:40 06.10.2025

  • 49 Ами какво да се направи

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Да де":

    като запада изпразни арсеналите си към Украйна. Тези оръжия руснаците ги унищожават ежедневно. Сега преминаха на обекти от енергийната система. Ефективността на Патриотите е спаднала на нищожните 6% и Искандалите и Кинжалите стигат до обектите си безпрепятствено. И това не се повтаря 4-та година, а е станало снощи и резултата е мрак в Украйна сега в момента. Отделно е поразена батарея Патриот, която струва 1,1 милиарда долара. Критичното положение на Украйна се призна вчера от самия Зеленски с призив към запада, че забави доставките. Но той ги забавя, защото няма наличности.

    12:49 06.10.2025

  • 50 Прочети

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кайма от путлерофашости.":

    каакъв генерал е бил и тогава се доверявай на твърденията му

    12:57 06.10.2025

  • 51 копейката

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оли ,":

    е "нежна" душа, изтънчена.

    13:05 06.10.2025

