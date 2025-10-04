Бившият министър на вътрешните работи на Япония Санае Такаичи оглави управляващата партия

Бившият министър на вътрешните работи на Япония Санае Такаичи беше избрана за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), съобщи Киодо.

Нейният основен съперник беше министърът на земеделието Шинджиро Коидзуми. Новият ръководител на ЛДП, чийто мандат е до 2027 г., вероятно ще стане следващият министър-председател на Япония още този месец. Коалицията на малцинството остава най-голямата сила в парламента, а опозиционните партии не са единни. Ако 64-годишната Такаичи спечели надпреварата за поста, тя ще стане първата жена министър-председател на Япония.

В началото на септември японският премиер Шигеру Ишиба обяви намерението си да подаде оставка, молейки прошка от обществеността за такъв внезапен ход. Ишиба увери, че не възнамерява да се вкопчва в поста и чака подходящия момент, за да вземе това решение. Премиерът заяви, че властите не са успели да премахнат недоверието на японския народ към правителствената политика, въпреки приемането на закон за политическа реформа.