Новини
Свят »
Литва »
Летището във Вилнюс затвори за часове заради балони с горещ въздух

5 Октомври, 2025 05:44, обновена 5 Октомври, 2025 05:51 368 4

  • литва-
  • вилнюс-
  • летище-
  • самолети-
  • балони

16 полета бяха отклонени, работата на съоръжанието вече е възобновена

Летището във Вилнюс затвори за часове заради балони с горещ въздух - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летище Вилнюс спря да приема самолети и отклони 16 полета заради забелязани във въздушното пространство балони с горещ въздух, съобщиха от информационната служба на летището пред ТАСС.

„Шестнадесет самолета не успяха да кацнат, повечето от тях бяха пренасочени към резервни летища в Рига, Каунас, Варшава и Гданск. Няколко полета бяха принудени да се върнат на летищата, от които са излетели“, каза източникът на агенцията.

„Операциите са възобновени и очакваме пристигането на самолетите, които бяха пренасочени към резервни летища“, уточниха от контролния център на летището. Те отбелязаха, че първият пристигнал полет е бил от Малага, който вече е направил временно междинно кацане в Рига, но е кацнал на местоназначението си след повторното отваряне на летището във Вилнюс.

По-рано беше съобщено, че летището в литовската столица е било преустановено поради балони с горещ въздух. През септември проблеми с въздушния трафик на летище Вилнюс са възникнали три пъти: на 9, 11 и 27 септември – когато бяха наложени ограничения поради забелязани безпилотни летателни апарати.


Литва
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА

    1 1 Отговор
    са балоните на Путин !

    05:54 05.10.2025

  • 2 Горещ северно -

    1 0 Отговор
    Корейски въздух за демократичните пинчери.

    05:55 05.10.2025

  • 3 Руснаците

    1 1 Отговор
    да страшно изобретателни !

    05:59 05.10.2025

  • 4 Маша Харова

    0 1 Отговор
    Дронове,балони?Все някакви случайности!

    06:01 05.10.2025

