Летището във Вилнюс затвори за часове заради балони с горещ въздух

Летище Вилнюс спря да приема самолети и отклони 16 полета заради забелязани във въздушното пространство балони с горещ въздух, съобщиха от информационната служба на летището пред ТАСС.

„Шестнадесет самолета не успяха да кацнат, повечето от тях бяха пренасочени към резервни летища в Рига, Каунас, Варшава и Гданск. Няколко полета бяха принудени да се върнат на летищата, от които са излетели“, каза източникът на агенцията.

„Операциите са възобновени и очакваме пристигането на самолетите, които бяха пренасочени към резервни летища“, уточниха от контролния център на летището. Те отбелязаха, че първият пристигнал полет е бил от Малага, който вече е направил временно междинно кацане в Рига, но е кацнал на местоназначението си след повторното отваряне на летището във Вилнюс.

По-рано беше съобщено, че летището в литовската столица е било преустановено поради балони с горещ въздух. През септември проблеми с въздушния трафик на летище Вилнюс са възникнали три пъти: на 9, 11 и 27 септември – когато бяха наложени ограничения поради забелязани безпилотни летателни апарати.