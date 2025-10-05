Новини
Всякакви протести в Грузия ще бъдат разглеждани като опит за сваляне на правителството

5 Октомври, 2025 16:05 673 37

Това заявиха от Министерство на външните работи на страната

Всякакви протести в Грузия ще бъдат разглеждани като опит за сваляне на правителството - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Всякакви бъдещи протести в Грузия ще бъдат възприемани като повторение на опита за сваляне на правителството от 4 октомври и правоохранителните органи ще предприемат необходимите стъпки. Това се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи.

„Въз основа на вчерашните събития имаме основания да смятаме, че всяко събиране днес или през следващите дни ще бъде продължение на вчерашния опит за сваляне на правителството и ще предприемем подходящи мерки за предотвратяване на заплахи за обществения ред и сигурност“, заявиха от министерството.


Грузия
Оценка 3.3 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    22 3 Отговор
    Браво, мачкайте ги евроатлантиците

    16:08 05.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    11 3 Отговор
    Там всичките мустакати ходят с ками и пият като смокове ! Не им е лесна ситуацията ! Още по голямата трудност идва от това , че и жените им ходят с мустаци !

    16:08 05.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ФАКТ

    1 14 Отговор

    До коментар #1 от "Милиционериииии":

    Китай няма да стои със скръстени ръце, ще лапа ресурси наготово

    Коментиран от #10, #11, #15

    16:10 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 123456

    1 1 Отговор
    Само така - те ти демокрация ! Нагласят "изборите " и после плюсканье !

    16:16 05.10.2025

  • 10 Ахахахха

    2 15 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Гори рафинерията в Нижнегород днес. Русия няма бензин ахаха

    Коментиран от #18, #20, #30

    16:16 05.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А в България

    8 1 Отговор
    протестите не се ли разглеждат като опит за сваляне на правителството ? Разходки ли са ?

    16:17 05.10.2025

  • 13 В САЩ как е?

    7 1 Отговор
    Там косари ли ловят? А във Великобритания?

    16:18 05.10.2025

  • 14 Стенли

    11 1 Отговор
    Защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и тези така наречени демократични сили които протестират са против добруването на Грузия

    16:19 05.10.2025

  • 15 cтoян

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    до ком. 7 дpoгap, още 2014г сам казал че pacсия ce paзпада до няколко мecеца и китай ще пpилaпа cибир! ного познавам, нали!

    Коментиран от #23, #35

    16:20 05.10.2025

  • 16 Митов 8 пъти само за месец

    5 0 Отговор
    го е повтарял: "ще предприемем подходящи мерки за предотвратяване на заплахи за обществения ред и сигурност" ...

    16:20 05.10.2025

  • 17 Там обаче

    10 0 Отговор
    Си нямат НСО от башибозуци ....

    16:21 05.10.2025

  • 18 Ахайаха

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ахахахха":

    И Лвов гори. Натювчета събрани да умуват, се наумуваха скоропостижно.

    16:22 05.10.2025

  • 19 Свобода за

    2 0 Отговор
    Мадагаскар ! Свобода и Венсеремус ..

    16:23 05.10.2025

  • 20 име

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ахахахха":

    В Carnegie Endowment има една статия Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity? На кратко ще я преведа за родната copoсня, щото те не знаят езика на господарите си: рафинериите, които са ударени, представляват 38% от общия капацитет на всички рафинерии, но миналата година имаше подобни удари пак и руснаците си възстановиха работата за макс 15 дни. Отделно че рафинериите им работят на макс 78% капацитет, в непоразените има поне 20% запас, а и като цяло, рафинериите им са настроени така, че правят 16% повече бензин и два пъти повече нафта от колкото е вътрешното им потребление. Нафтата е важна за денацификацията и ако ще бандерите да извадят пермаментно от строя половината капацитет на руснаците, пак ще имат достатъчно нафта.

    Коментиран от #31

    16:24 05.10.2025

  • 21 УРЦ

    2 0 Отговор
    А не е ли така?
    По-важното е кой е истинския организатор

    16:25 05.10.2025

  • 22 Стига повече атлантически майдани

    3 1 Отговор
    Стига повече Нацизъм и ционизъм . Не това е нужно на Европа хора.

    Коментиран от #34

    16:25 05.10.2025

  • 23 Файърфлай

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "cтoян":

    Прилага на баба ти царевицата.Русия през 1945 изгони японците от Манджурия и китайците ще са им благодарни поне 100 години.Плюс това и сега имат общ враг-САЩ.

    16:26 05.10.2025

  • 24 Коцето!

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коце от Възраждане, Максуда, Варна":

    Май ти бъркам в забранените места!О,извинявай,забравих че при теб са позволени!

    16:27 05.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Само се чудя

    2 1 Отговор
    Соросоидите в Грузия защо още не са в Сибир? Аман от добряци. За грузинците европейската интеграция е социален мит, при това напълно религиозен. Човек може да вярва в европейската интеграция само защото тя ще бъде благодат за всички. Нито един грузинец все още не е казал обаче точно какво ще спечели от европейската интеграция. Е, освен трудовите мигранти, разбира се. Лесно е обаче да се стигне до следното заключение: Европа ще спечели от силно опростения износ на работна ръка, докато самата Грузия, вече силно обезлюдена, ще загуби ...

    16:29 05.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гори ти на

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ахахахха":

    теб мозъка.😃

    16:29 05.10.2025

  • 31 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Нашата с оросня не знаят английски .Те знаят само руски,защото всички до един са все бивши партийци учили в Москва .

    Коментиран от #36, #37

    16:32 05.10.2025

  • 32 Лена Кълкина

    0 0 Отговор
    Лена Кълкина беше бивш партиен секретар. По времето на комунизма блестеше в света на партийния елит – лъскави привилегии, скрити погледи, смях и банкети, които често завършваха с голи хора. Но ето, че минаха години на трусове и промени, а тя се шляеше сама из апартамента си, с чашата вино като най-верния си спътник, и постоянно повтаряше колко е важно Европейският съюз и демокрацията да дадат пари за образованието на внучките ѝ, защото Тодор Живков навремето изучил всички безплатно и правел от българите професори като на конвейер.

    Но Лена имаше и странна мания: тя редовно подреждаше снимки на Путин на всички възможни места – на хладилника, в тоалетната, дори върху книгите за готварство. Когато говореше по телефона с приятели, вместо здравей или довиждане, тя започваше да шепне „Путин! Путин!“ и се смееше сама, сякаш разговорът беше с живия президент. На бюрото ѝ се редяха пластмасови войници от руски армии, с които тя провеждаше „стратегически срещи“ – обясняваше им как да „освободят“ внучките ѝ и да спасят света.

    Иронично беше, че тази стара партийна величина, някога обградена от уважение и страхопочитание, сега беше самотен русофил – човек, който се опитваше да изгради смисъл от носталгията по миналото и любовта си към Путин. Лена се гърчеше в абсурдното според нея настояще и имаше досадното чувство, че всички наоколо я гледат с насмешка, докато изживяваше целия си живот през фикцията, че Русия и нейният президент могат да поправят всичко това.

    Коментиран от #33

    16:33 05.10.2025

  • 33 Лена Кълкина

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Лена Кълкина":

    Един ден, докато редеше снимките на Путин и водеше поредната „стратегическа среща“ с пластмасовите войници, Лена се спъна в огромното знаме на Русия, което беше разстлала на пода като килим. Големият, тежък портрет на Путин, който тя беше поставила над бюрото, се откъсна и падна право върху нея. Лена беше откарана в болницата с тежка черепно-мозъчна травма. На смъртното си легло, докато гледаше бялата стая и усещаше края, тя видя Путин – първоначално като ангел, който се усмихваше и я прибираше към онзи странен свят, където всичките ѝ фанатични мечти изглеждаха реални. Но когато снегът на въображението ѝ се разнесе и светлината се промени, тя долови черни пера в крилата му и леко извити рога, които проблясваха сред сиянието – нейният обожаван герой прие образа на нещо по-мрачно, отколкото тя някога си беше представяла.

    16:34 05.10.2025

  • 34 Е да де ама мерака е голем

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Стига повече атлантически майдани":

    Още 1945 г. се очертава стратегията на САЩ за ерозирането на Съветския съюз и соца....

    „ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
    Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ

    16:36 05.10.2025

  • 35 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "cтoян":

    Викаш,че през 2014 г си казвал,че до няколко месеца РФ ще се разпадне ..Ами Стоянчо,2014 не е преди няколко месеца а преди цели 10 години :))) У от 10 години ти все си повтаряш,че до няколко месеца РФ ще се разпадне ха ха ха. Продължавай да го сричаш това,щом нямаш работа,сричай си :)

    16:38 05.10.2025

  • 36 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Хахаха..... Вярно !!!

    16:41 05.10.2025

  • 37 име

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Това ми е ясно, но лошото е че си отгледаха поколение, което комунизъм не е виждало (това са мои връсници), обаче и на тях им пречат руснаците, комунистите или ДС да се развиват и да поснигнат нещо.

    16:55 05.10.2025