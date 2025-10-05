Всякакви протести в Грузия ще бъдат разглеждани като опит за сваляне на правителството

Всякакви бъдещи протести в Грузия ще бъдат възприемани като повторение на опита за сваляне на правителството от 4 октомври и правоохранителните органи ще предприемат необходимите стъпки. Това се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи.

„Въз основа на вчерашните събития имаме основания да смятаме, че всяко събиране днес или през следващите дни ще бъде продължение на вчерашния опит за сваляне на правителството и ще предприемем подходящи мерки за предотвратяване на заплахи за обществения ред и сигурност“, заявиха от министерството.