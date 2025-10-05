Всякакви протести в Грузия ще бъдат разглеждани като опит за сваляне на правителството

Всякакви бъдещи протести в Грузия ще бъдат възприемани като повторение на опита за сваляне на правителството от 4 октомври и правоохранителните органи ще предприемат необходимите стъпки. Това се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи.
„Въз основа на вчерашните събития имаме основания да смятаме, че всяко събиране днес или през следващите дни ще бъде продължение на вчерашния опит за сваляне на правителството и ще предприемем подходящи мерки за предотвратяване на заплахи за обществения ред и сигурност“, заявиха от министерството.
2 име
16:08 05.10.2025
4 Пич
16:08 05.10.2025
7 ФАКТ
До коментар #1 от "Милиционериииии":Китай няма да стои със скръстени ръце, ще лапа ресурси наготово
Коментиран от #10, #11, #15
16:10 05.10.2025
9 123456
16:16 05.10.2025
10 Ахахахха
До коментар #7 от "ФАКТ":Гори рафинерията в Нижнегород днес. Русия няма бензин ахаха
Коментиран от #18, #20, #30
16:16 05.10.2025
12 А в България
16:17 05.10.2025
13 В САЩ как е?
16:18 05.10.2025
14 Стенли
16:19 05.10.2025
15 cтoян
До коментар #7 от "ФАКТ":до ком. 7 дpoгap, още 2014г сам казал че pacсия ce paзпада до няколко мecеца и китай ще пpилaпа cибир! ного познавам, нали!
Коментиран от #23, #35
16:20 05.10.2025
16 Митов 8 пъти само за месец
16:20 05.10.2025
17 Там обаче
16:21 05.10.2025
18 Ахайаха
До коментар #10 от "Ахахахха":И Лвов гори. Натювчета събрани да умуват, се наумуваха скоропостижно.
16:22 05.10.2025
19 Свобода за
16:23 05.10.2025
20 име
До коментар #10 от "Ахахахха":В Carnegie Endowment има една статия Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity? На кратко ще я преведа за родната copoсня, щото те не знаят езика на господарите си: рафинериите, които са ударени, представляват 38% от общия капацитет на всички рафинерии, но миналата година имаше подобни удари пак и руснаците си възстановиха работата за макс 15 дни. Отделно че рафинериите им работят на макс 78% капацитет, в непоразените има поне 20% запас, а и като цяло, рафинериите им са настроени така, че правят 16% повече бензин и два пъти повече нафта от колкото е вътрешното им потребление. Нафтата е важна за денацификацията и ако ще бандерите да извадят пермаментно от строя половината капацитет на руснаците, пак ще имат достатъчно нафта.
Коментиран от #31
16:24 05.10.2025
21 УРЦ
По-важното е кой е истинския организатор
16:25 05.10.2025
22 Стига повече атлантически майдани
Коментиран от #34
16:25 05.10.2025
23 Файърфлай
До коментар #15 от "cтoян":Прилага на баба ти царевицата.Русия през 1945 изгони японците от Манджурия и китайците ще са им благодарни поне 100 години.Плюс това и сега имат общ враг-САЩ.
16:26 05.10.2025
24 Коцето!
До коментар #6 от "Коце от Възраждане, Максуда, Варна":Май ти бъркам в забранените места!О,извинявай,забравих че при теб са позволени!
16:27 05.10.2025
28 Само се чудя
16:29 05.10.2025
30 Гори ти на
До коментар #10 от "Ахахахха":теб мозъка.😃
16:29 05.10.2025
31 Атина Палада
До коментар #20 от "име":Нашата с оросня не знаят английски .Те знаят само руски,защото всички до един са все бивши партийци учили в Москва .
Коментиран от #36, #37
16:32 05.10.2025
32 Лена Кълкина
Но Лена имаше и странна мания: тя редовно подреждаше снимки на Путин на всички възможни места – на хладилника, в тоалетната, дори върху книгите за готварство. Когато говореше по телефона с приятели, вместо здравей или довиждане, тя започваше да шепне „Путин! Путин!“ и се смееше сама, сякаш разговорът беше с живия президент. На бюрото ѝ се редяха пластмасови войници от руски армии, с които тя провеждаше „стратегически срещи“ – обясняваше им как да „освободят“ внучките ѝ и да спасят света.
Иронично беше, че тази стара партийна величина, някога обградена от уважение и страхопочитание, сега беше самотен русофил – човек, който се опитваше да изгради смисъл от носталгията по миналото и любовта си към Путин. Лена се гърчеше в абсурдното според нея настояще и имаше досадното чувство, че всички наоколо я гледат с насмешка, докато изживяваше целия си живот през фикцията, че Русия и нейният президент могат да поправят всичко това.
Коментиран от #33
16:33 05.10.2025
33 Лена Кълкина
До коментар #32 от "Лена Кълкина":Един ден, докато редеше снимките на Путин и водеше поредната „стратегическа среща“ с пластмасовите войници, Лена се спъна в огромното знаме на Русия, което беше разстлала на пода като килим. Големият, тежък портрет на Путин, който тя беше поставила над бюрото, се откъсна и падна право върху нея. Лена беше откарана в болницата с тежка черепно-мозъчна травма. На смъртното си легло, докато гледаше бялата стая и усещаше края, тя видя Путин – първоначално като ангел, който се усмихваше и я прибираше към онзи странен свят, където всичките ѝ фанатични мечти изглеждаха реални. Но когато снегът на въображението ѝ се разнесе и светлината се промени, тя долови черни пера в крилата му и леко извити рога, които проблясваха сред сиянието – нейният обожаван герой прие образа на нещо по-мрачно, отколкото тя някога си беше представяла.
16:34 05.10.2025
34 Е да де ама мерака е голем
До коментар #22 от "Стига повече атлантически майдани":Още 1945 г. се очертава стратегията на САЩ за ерозирането на Съветския съюз и соца....
„ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ
16:36 05.10.2025
35 Атина Палада
До коментар #15 от "cтoян":Викаш,че през 2014 г си казвал,че до няколко месеца РФ ще се разпадне ..Ами Стоянчо,2014 не е преди няколко месеца а преди цели 10 години :))) У от 10 години ти все си повтаряш,че до няколко месеца РФ ще се разпадне ха ха ха. Продължавай да го сричаш това,щом нямаш работа,сричай си :)
16:38 05.10.2025
36 Хахаха
До коментар #31 от "Атина Палада":Хахаха..... Вярно !!!
16:41 05.10.2025
37 име
До коментар #31 от "Атина Палада":Това ми е ясно, но лошото е че си отгледаха поколение, което комунизъм не е виждало (това са мои връсници), обаче и на тях им пречат руснаците, комунистите или ДС да се развиват и да поснигнат нещо.
16:55 05.10.2025