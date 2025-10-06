"Евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие срещу Европейската комисия"

Евродепутатите ще обсъдят поискания от две политически групи вот на недоверие срещу Европейската комисия на пленарната сесия в Страсбург, предаде БНР. Самото гласуване ще бъде в четвъртък.

Отслабване на ЕС, недалновидност при сключването на търговските споразумения със САЩ и Меркосур, предателство към европейските фермери, липса на прозрачност, отстъпления в Зеления пакт, позицията по отношение на събитията в ивицата Газа, са сред мотивите на вота на недоверие. Тъй като предложенията са две и са подадени от две отделни групи, дебатите и вотовете също ще бъдат по два.

Почти е сигурно, че Комисията и нейната председателка Урсула фон дер Лайен ще оцелеят, както се случи и през юли. За да бъдат свалени, са необходими две трети от гласовете – 480 от общо 720 евродепутати.



Миналата седмица евродепутатите от друга крайнодясна група – „Европа на суверенните нации“ обявиха, че също ще гласуват против Комисията, като ще подкрепят предложението на „патриотите“, но ще се въздържат при вота, поискан от крайната левица. „Патриотите“, „Левицата“ и „суверенистите“ имат общо 159 евродепутати.



Четирите групи от проевропейското мнозинство ще подкрепят Фон дер Лайен - Европейска народна партия, социалистите, либералите от „Обнови Европа“ и „Зелените“/Европейски свободен алианс.



Групата на Европейските консерватори и реформисти все още няма единна позиция. Смята се, че част от нейните евродепутати ще подкрепят вота на „Левицата“. Тази група има 79 евродепутати. Дори всички „консерватори“ да гласуват против Фон дер Лайен, изчисленията показват, че в този случай гласовете срещу нея ще бъдат най-много 238 – над два пъти по-малко от необходимите две трети.