Новини
Свят »
Евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие срещу Европейската комисия

Евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие срещу Европейската комисия

6 Октомври, 2025 02:19, обновена 6 Октомври, 2025 02:21 655 13

  • европейски парламент-
  • европейска комисия-
  • вот на недоверие

Той е поискан от две политически групи

Евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие срещу Европейската комисия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евродепутатите ще обсъдят поискания от две политически групи вот на недоверие срещу Европейската комисия на пленарната сесия в Страсбург, предаде БНР. Самото гласуване ще бъде в четвъртък.

Отслабване на ЕС, недалновидност при сключването на търговските споразумения със САЩ и Меркосур, предателство към европейските фермери, липса на прозрачност, отстъпления в Зеления пакт, позицията по отношение на събитията в ивицата Газа, са сред мотивите на вота на недоверие. Тъй като предложенията са две и са подадени от две отделни групи, дебатите и вотовете също ще бъдат по два.
Почти е сигурно, че Комисията и нейната председателка Урсула фон дер Лайен ще оцелеят, както се случи и през юли. За да бъдат свалени, са необходими две трети от гласовете – 480 от общо 720 евродепутати.

Миналата седмица евродепутатите от друга крайнодясна група – „Европа на суверенните нации“ обявиха, че също ще гласуват против Комисията, като ще подкрепят предложението на „патриотите“, но ще се въздържат при вота, поискан от крайната левица. „Патриотите“, „Левицата“ и „суверенистите“ имат общо 159 евродепутати.

Четирите групи от проевропейското мнозинство ще подкрепят Фон дер Лайен - Европейска народна партия, социалистите, либералите от „Обнови Европа“ и „Зелените“/Европейски свободен алианс.

Групата на Европейските консерватори и реформисти все още няма единна позиция. Смята се, че част от нейните евродепутати ще подкрепят вота на „Левицата“. Тази група има 79 евродепутати. Дори всички „консерватори“ да гласуват против Фон дер Лайен, изчисленията показват, че в този случай гласовете срещу нея ще бъдат най-много 238 – над два пъти по-малко от необходимите две трети.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    13 1 Отговор
    Вота на недоверие е измислен от либералите лгбт демократи по специална система и никога не може да бъде спечелен.Оставете вота на недоверие и грабвайте сопите връща се времето на превратите чрез насилие

    02:28 06.10.2025

  • 2 Ъъъъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    "Евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие срещу Европейската комисия"

    Дано да оцелее!🙏
    Че,ако я махнат, разпадът ще се забави.....🤣

    02:36 06.10.2025

  • 3 Някой

    13 1 Отговор
    Германските бабички Ангела и Урсула съсипаха ЕС.

    02:40 06.10.2025

  • 4 ОМРАЗЕН ДЕБИЛ

    7 1 Отговор
    САМОДОВОЛНА БЕЗЛИЧНОТЪПАШКА МУТРА ,ФАШИЗОИДЕН ПАРЦАЛ.

    03:04 06.10.2025

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    много ме възбужда тая дърта скумрия искам да яЕБАфгъзъ ДЪРТИ

    03:11 06.10.2025

  • 6 име

    0 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    67 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ношки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме наебете....,!

    03:11 06.10.2025

  • 7 Дрта мрша

    3 0 Отговор
    Смрт!

    Коментиран от #8

    03:23 06.10.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дрта мрша":

    много сте точен господине

    03:30 06.10.2025

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    03:31 06.10.2025

  • 10 Абе тези

    1 1 Отговор
    Добичета трябва да бъдат спрени. Искат да ни вкарат в световна война

    03:39 06.10.2025

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    даЕБАмайкаа ВИдаЕБААпросстаФАШИСТКА

    03:40 06.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 само питам

    0 0 Отговор
    таяМЪРСУЛА освен да я пилаСПЕРМАа , да си е вдигала краката които я пожелае и родила 7 безполови ГЕЙЧЕТТА какво друго е работила таяКРАНТА неначеесана?

    ясно де деца е раждала и друго какво?

    03:43 06.10.2025