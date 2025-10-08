Новини
ISW: Кремъл продължава да плаши САЩ с последствия за "Томахоук"
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл продължава да плаши САЩ с последствия за "Томахоук"

8 Октомври, 2025 14:46 925 22

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • томахоук

Москва се опитва да представи потенциалните доставки като опасна ескалация, за да възпре Съединените щати да изпращат такива оръжия на Украйна

ISW: Кремъл продължава да плаши САЩ с последствия за "Томахоук" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл продължава кампанията си срещу продажбата на ракети "Томахоук" от САЩ на Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 7 октомври, че това би било "сериозна ескалация", която няма да промени ситуацията на фронтовата линия в Украйна, и отбеляза, че ракетите могат да носят ядрена бойна глава.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Песков заяви, че Путин е изложил "недвусмислено" позицията си относно това как Русия ще реагира на подобни действия, визирайки заплахите от 2 и 5 октомври, че това ще "доведе до унищожаване" на "зараждащата се положителна тенденция" в отношенията между САЩ и Русия. ISW продължава да оценява, че Кремъл се опитва да представи потенциалните доставки като опасна ескалация, за да възпре Съединените щати да изпращат такива оръжия на Украйна.

Други руски официални лица повтарят заплахите на Путин. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев абсурдно заяви на 7 октомври, че Украйна ще използва произведени в САЩ ракети "Томахоук", за да удари Париж, Берлин и Варшава, и че президентът на САЩ Доналд Тръмп "трябва да разбере това".

Лидерът на руската Либерално-демократическа партия (ЛДПР) и депутат от Думата Леонид Слуцки заяви, че Тръмп значително ще увеличи риска от започване на трета световна война, ако САЩ продадат "Томахоук" и че Русия няма да бъде отговорна за такъв повишен риск.

Депутатът от Държавната дума на Русия Максим Иванов и руският сенатор Владимир Джабаров също така твърдяха, че Русия ще бъде принудена да предприеме "превантивен" удар срещу Украйна и че "не само Украйна ще пострада".

Кремъл е провеждал подобни операции за влияние, когато Съединените щати обсъждаха изпращането на украински армейски тактически ракетни системи (ATACMS), високомобилни артилерийски ракетни системи (HIMARS), изтребители F-16 и танкове "Ейбрамс", и рутинно успешно е забавял предоставянето на западни оръжия на Украйна.

Предишни западни доставки на оръжия и украински удари с използване на предоставени от САЩ оръжейни системи с голям обсег обаче не предизвикаха ескалираща руска реакция, а Западът и Украйна многократно са нарушавали предполагаемите "червени линии" на Русия в миналото, без да доведат до ескалация.

Изтекли руски оценки за съотношението убити към ранени в бой руснаци в Украйна разкриват въздействието на увеличеното използване на тактически дронове в Украйна и степента, до която дроновете усложняват наземното настъпление и евакуацията на ранените. Украинската инициатива "Искам да живея" публикува изтекли руски данни на 6 октомври, в които се описват подробно руските военни жертви от януари до август 2025 г.

Данните показват, че руските сили са понесли общо 281 550 жертви, от които: 86 744 са убити в бой, включително 1583 офицери и 8633 новобранци; 33 996 са изчезнали, включително 11 427 новобранци; 158 529 са ранени в бой, включително 6356 офицери и 16 489 новобранци; и 2311 са пленени. Данните на украинската инициатива "Искам да живея" за общия брой руски военни жертви от януари до август 2025 г. са подобни на доклада на украинския главнокомандващ генерал Александър Сирски, че руските сили са понесли 299 210 жертви от януари 2025 г. към 9 септември.

Европейските държави продължават да предоставят хуманитарна и военна помощ на Украйна и сключват съвместни споразумения с украинската отбранителна индустриална база. Словашкият вицепремиер и министър на отбраната Роберт Калиняк и украинският министър на отбраната Денис Шмигал заявиха на 6 октомври, че Словакия ще предостави пет машини за разминиране "Божена", инженерни машини и медицински носилки като част от 14-ия пакет от помощ на Словакия за Украйна.

Това е първият словашки пакет от помощ за Украйна след избирането на словашкия премиер Роберт Фицо на 1 октомври 2023 г.

Естонската компания Milrem Robotics обяви на 7 октомври, че ще достави над 150 безпилотни наземни машини (UGV) THeMIS на Украйна и че Нидерландия финансира покупката на UGV.

Украинският министър на стратегическите индустрии Херман Сметанин обяви на 7 октомври, че украинското държавно предприятие за отбрана "Укроборонпром" е сключило споразумения за сътрудничество за концепции за дронове "плавай и лети" с американския производител на дронове LeVanta Tech на Третия международен форум на отбранителната индустрия (DFNC3) в Киев.

Сметанин също така обяви, че "Укроборонпром" е подписал споразумения с испанската отбранителна фирма Escribano Mechanical & Engineering, свързани с противовъздушна отбрана и бронирани машини.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В В.П.

    14 13 Отговор
    Процесът на разпад в САЩ си върви..ДАНО ПУТИН ГИ ПОЖАЛИ И НЕ ГИ ЛИКВИДИРА С ЯДРОТО..

    Коментиран от #5, #9

    14:49 08.10.2025

  • 2 00014

    16 5 Отговор
    Страхливото джяфкане на помиярите от института е музика за ушите ми.

    14:50 08.10.2025

  • 3 Фикри

    14 13 Отговор
    Страх го е другаря, затова заплашва ..

    14:52 08.10.2025

  • 4 Това беше целта на САЩ

    11 9 Отговор
    Да сложат ракети които да ударят Москва. Плана успява. Скоро ще имаме трета световна. Аз няма да в преживея, но 8 милиарда ще измрат, и Земята ще се възстанови за известно време от епидемията наречена "ЧОВЕК".

    14:52 08.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Джуджи

    11 7 Отговор
    Напълних бункера с л@йна.

    14:56 08.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    9 3 Отговор
    Не плаши, а предупреждава.
    Ако някой се плаши си е за негова сметка.

    15:01 08.10.2025

  • 8 Западни бандити

    9 3 Отговор
    А руснаците могат ли да ви изпратят няколко грешника в замяна?

    15:02 08.10.2025

  • 9 Презвитер Козма

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "В В.П.":

    Кой ядер? Тоя дето се взриви в силоза при изстрелване ли?

    15:14 08.10.2025

  • 10 Геронтофил

    1 2 Отговор
    Бой дончо, можели да напляскам отзаТТТ г-жа тръмпова?

    15:14 08.10.2025

  • 11 Този сайт говори глупости

    4 2 Отговор
    Вашингтон пост ясно заяви че такива ракети няма да бъдат давани. Не само че са дефицитни а и няма кой в този ареал да ги управлява. Толкова много глупости в една дълга статия които не означават нищо.

    15:16 08.10.2025

  • 12 Гориил

    4 3 Отговор
    Не наричай чуждите неща с твоите имена.Русия бърза да произвежда ответни оръжия. Вероятно проектът „Орешник“ е само един от тях (нека Бог им даде търпение и не им позволи да инсталират ядрени бойни глави. Но ситуацията е абсолютно нестабилна). За да нанесат превантивни удари, руските ракетни сили ще се нуждаят от огромни запаси от стратегически суровини, включително плутоний с оръжейно качество. Днес Москва анулира споразумението си за унищожаване на плутоний със Съединените щати. Съвременните руски технологии позволяват повторното използване както на пресен, така и на отработен плутоний. Трескавата ескалация на заплахата от ядрен обмен е само на милиметър от ядрен обмен и унищожаването на местообитанията на народите на Европа и Съединените щати.

    15:19 08.10.2025

  • 13 АМ ЧИ ТЕ

    4 3 Отговор
    ЩО СА ПЛАШАТ
    ЕЙ НА КАЯ НЯМА МОЗЪК НЕ СЕ ПЛАШИ

    15:20 08.10.2025

  • 14 идиоти вън

    4 2 Отговор
    Абе за страх си е, само идиотите не се плашат!

    15:23 08.10.2025

  • 15 Без американски

    2 2 Отговор
    военни укрите нехмогат да населяват и изстрелват тези ракети.
    Как тогава Щатите ще са посредника мирно споразумение сре като стават явна страна на Украйна.
    САЩ стават противник..това е ескалация бе сороси

    15:25 08.10.2025

  • 16 Косто

    2 1 Отговор
    Не бъдете папагали. Имайте и двустранно оглеждане на нещата. Томахоук могат да носят ядрени заряди. Сега, ще се използват с конвенционални. А кой ще гарантира, че след 3 месеца няма да бъде изстрелян залп от 30 томахавки с тактически ядрен заряд? Никой не може да гарантира. Това е форма на изнудване. А понякога прецаканите са не изнудваните, а изнудвачите.

    15:27 08.10.2025

  • 17 Истината

    1 1 Отговор
    Груз 200 си върви и без Томахоук!

    15:28 08.10.2025

  • 18 Някой

    2 3 Отговор
    Пак карате постарому с пропагандата - Русия винаги плаши, а САЩ и ЕС само предупреждават. Ето така се формира общественото мнение.

    15:29 08.10.2025

  • 19 Пламен

    2 1 Отговор
    То и ссср така плашеше .

    15:29 08.10.2025

  • 20 Сандо

    1 1 Отговор
    А може би според западните дегенерати Русия трябва да ръкопляска на Щатите,че ще я обстрелват с Томахавки?Що за извратено мислене?А според мен е крайно време Русия да предостави списък с цели,които ще бъдат евентуално унищожен,ако се осъществят такива атаки.И е добре тия безотговорни управляващи да знаят,че нападнатата страна няма как да знае дали ракетите не са с ядрени глави,така че вероятността от съответния контраудар с ядрени оръжия е съвсем реална.И това ще е края на това полудяло човечество!

    15:29 08.10.2025

  • 21 Дон Хуан

    0 0 Отговор
    Кремъл плаши че ще си пуска зъбките докато прави френска любов. Това действително може да намали удоволствието, но все пак Кремъл има останали само два кътника. Може да хапи само с венци.

    15:35 08.10.2025

  • 22 Гориил

    1 0 Отговор
    Системата „Томахоук“ е изключително сложна и тромава, изискваща безусловното участие на американски оператори. Украйна няма възможност самостоятелно да изстрелва тези системи. В такъв случай Съединените щати биха носили пряка отговорност за ударите и биха били изправени пред ужасяващо наказание.

    15:37 08.10.2025