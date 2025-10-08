ISW: Кремъл продължава да плаши САЩ с последствия за "Томахоук"

Кремъл продължава кампанията си срещу продажбата на ракети "Томахоук" от САЩ на Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 7 октомври, че това би било "сериозна ескалация", която няма да промени ситуацията на фронтовата линия в Украйна, и отбеляза, че ракетите могат да носят ядрена бойна глава.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Песков заяви, че Путин е изложил "недвусмислено" позицията си относно това как Русия ще реагира на подобни действия, визирайки заплахите от 2 и 5 октомври, че това ще "доведе до унищожаване" на "зараждащата се положителна тенденция" в отношенията между САЩ и Русия. ISW продължава да оценява, че Кремъл се опитва да представи потенциалните доставки като опасна ескалация, за да възпре Съединените щати да изпращат такива оръжия на Украйна.

Други руски официални лица повтарят заплахите на Путин. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев абсурдно заяви на 7 октомври, че Украйна ще използва произведени в САЩ ракети "Томахоук", за да удари Париж, Берлин и Варшава, и че президентът на САЩ Доналд Тръмп "трябва да разбере това".

Лидерът на руската Либерално-демократическа партия (ЛДПР) и депутат от Думата Леонид Слуцки заяви, че Тръмп значително ще увеличи риска от започване на трета световна война, ако САЩ продадат "Томахоук" и че Русия няма да бъде отговорна за такъв повишен риск.

Депутатът от Държавната дума на Русия Максим Иванов и руският сенатор Владимир Джабаров също така твърдяха, че Русия ще бъде принудена да предприеме "превантивен" удар срещу Украйна и че "не само Украйна ще пострада".

Кремъл е провеждал подобни операции за влияние, когато Съединените щати обсъждаха изпращането на украински армейски тактически ракетни системи (ATACMS), високомобилни артилерийски ракетни системи (HIMARS), изтребители F-16 и танкове "Ейбрамс", и рутинно успешно е забавял предоставянето на западни оръжия на Украйна.

Предишни западни доставки на оръжия и украински удари с използване на предоставени от САЩ оръжейни системи с голям обсег обаче не предизвикаха ескалираща руска реакция, а Западът и Украйна многократно са нарушавали предполагаемите "червени линии" на Русия в миналото, без да доведат до ескалация.

Изтекли руски оценки за съотношението убити към ранени в бой руснаци в Украйна разкриват въздействието на увеличеното използване на тактически дронове в Украйна и степента, до която дроновете усложняват наземното настъпление и евакуацията на ранените. Украинската инициатива "Искам да живея" публикува изтекли руски данни на 6 октомври, в които се описват подробно руските военни жертви от януари до август 2025 г.

Данните показват, че руските сили са понесли общо 281 550 жертви, от които: 86 744 са убити в бой, включително 1583 офицери и 8633 новобранци; 33 996 са изчезнали, включително 11 427 новобранци; 158 529 са ранени в бой, включително 6356 офицери и 16 489 новобранци; и 2311 са пленени. Данните на украинската инициатива "Искам да живея" за общия брой руски военни жертви от януари до август 2025 г. са подобни на доклада на украинския главнокомандващ генерал Александър Сирски, че руските сили са понесли 299 210 жертви от януари 2025 г. към 9 септември.

Европейските държави продължават да предоставят хуманитарна и военна помощ на Украйна и сключват съвместни споразумения с украинската отбранителна индустриална база. Словашкият вицепремиер и министър на отбраната Роберт Калиняк и украинският министър на отбраната Денис Шмигал заявиха на 6 октомври, че Словакия ще предостави пет машини за разминиране "Божена", инженерни машини и медицински носилки като част от 14-ия пакет от помощ на Словакия за Украйна.

Това е първият словашки пакет от помощ за Украйна след избирането на словашкия премиер Роберт Фицо на 1 октомври 2023 г.

Естонската компания Milrem Robotics обяви на 7 октомври, че ще достави над 150 безпилотни наземни машини (UGV) THeMIS на Украйна и че Нидерландия финансира покупката на UGV.

Украинският министър на стратегическите индустрии Херман Сметанин обяви на 7 октомври, че украинското държавно предприятие за отбрана "Укроборонпром" е сключило споразумения за сътрудничество за концепции за дронове "плавай и лети" с американския производител на дронове LeVanta Tech на Третия международен форум на отбранителната индустрия (DFNC3) в Киев.

Сметанин също така обяви, че "Укроборонпром" е подписал споразумения с испанската отбранителна фирма Escribano Mechanical & Engineering, свързани с противовъздушна отбрана и бронирани машини.