ЕС предприема стъпки към пълно прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г.

Посланиците на страните от Европейския съюз се споразумяха да продължат с плана на блока за прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г., съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
С това се преодолява първата политическа пречка пред закона, преди правителствата да го гласуват по-късно този месец.
ЕС води преговори по правни предложения за постепенно премахване на руския петрол и газ до януари 2028 г. в опит да лиши Кремъл от приходи за финансиране на войната му в Украйна.
На закрита среща днес посланиците на страните от ЕС се съгласиха да препратят предложения закон на своите министри за одобрение на среща на 20 октомври.
Дипломатите заявиха, че почти всички страни от ЕС са сигнализирали за подкрепа на плановете, което предполага, че той лесно ще бъде приет, въпреки критиките от Унгария и Словакия, чиито правителства искат да поддържат близки отношения с Русия.
Преговорите за технически промени продължават преди гласуването на 20 октомври.
Остава нерешен въпросът дали износът на втечнен природен газ за Европа трябва да бъде предварително разрешен, преди доставката и произходът му да бъдат проверени от митническите власти при пристигането му в пристанищата на ЕС, за да се гарантира, че не е руски.
Франция и Италия заявиха, че подкрепят цялостния план, но настояват доставките или да бъдат предварително одобрени, ако властите могат да наложат това достатъчно бързо, или да бъдат проверявани при пристигането им в ЕС, за да се гарантира изпълнението на забраната.
Ако бъде одобрен, законът ще сложи край на десетилетната зависимост на Европа от руския петрол и газ. Той предвижда постепенно премахване на вноса на руски газ по нови договори от януари 2026 г., след това на съществуващите краткосрочни договори от юни 2026 г. и на дългосрочните договори през януари 2028 г.
Някои държави, сред които Унгария, Франция и Белгия, все още внасят руски газ, който представлява 12% от вноса на газ в ЕС, в сравнение с 45% преди руската инвазия в Украйна през 2022 г.
Законът ще задължи Унгария и Словакия - двете страни, които все още внасят руски петрол да изготвят национални планове за спиране на този внос до 2028 г.
„Квалифицирано мнозинство“ от държавите членки на ЕС, което означава поне 55% от тях - трябва да одобри плановете. След това страните от ЕС и законодателите ще договорят окончателния закон.
Отделно, ЕС преговаря и за нов пакет санкции срещу Русия, който предвижда забрана на втечнения природен газ година по-рано - през януари 2027 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
15:46 08.10.2025
2 Мислещ
Коментиран от #18
15:46 08.10.2025
3 Ма н аф
15:48 08.10.2025
4 Урсула Марсула
15:50 08.10.2025
5 Гориил
15:51 08.10.2025
6 Затова ЕС фалира
ФАЩ са щастливи, че ги нокаутираха без зор.
15:51 08.10.2025
7 Споко
15:58 08.10.2025
8 Я пък тоя
ЕС. ще внася украински стоки с печат Сделано в РФ.🤣🤣🤣
15:59 08.10.2025
9 Гориил
16:00 08.10.2025
10 000
16:00 08.10.2025
11 Пра
Коментиран от #14
16:01 08.10.2025
12 Ееродебили
16:02 08.10.2025
13 Някой
Тъй че, напълно резонно звучи спиуране на купуване на руски газ и петрол от 2028. Стягайте коланите, брята европейци!
16:02 08.10.2025
14 Гориил
До коментар #11 от "Пра":Не само петрол. Русия доставя колосални количества дизелово гориво и мазут.
Коментиран от #16, #17
16:03 08.10.2025
15 Някой
16:04 08.10.2025
16 ха ха ха
До коментар #14 от "Гориил":за това има режим на дизела в Русия. Аре по-полека с мечтите.
16:20 08.10.2025
17 унизи трола с цитат
До коментар #14 от "Гориил":"Русия удължава забраната за износ на бензин и дизелово гориво до края на 2025 г."
ФАКТИ - 30 Септември, 2025
16:22 08.10.2025
18 Митрофанова
До коментар #2 от "Мислещ":От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!
16:25 08.10.2025
19 Европеец
Коментиран от #21
16:28 08.10.2025
20 ВЪН ОТ ЕС НАГЛЯРИ
Помниш ли кагда пришол със танка?
Беше млад, но се държеше мъжки.
Зарази семейството ми с въшки…
Взе на мама златните пендари и дори галошите ми стари.
Помниш ли, как кушаше картошки?
Наконец забърса три кокошки.
После си преспал със какa Сия и изпил си всичката ракия.
А след време чухме и мълвата, че си гръмнал тате във главата!
Длъжен бях да те обичам, Ваня.
Даже кръстих дъщеря си Маня.
Залъкът си давахме насила на Русия – тая дива сила.
После цели девет петилетки грабихте уран и руди редки.
Грабихте и жито, папироси…
Зарад тебе ходим голи-боси!
Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
Ние всички хранехме танкиста.
А пък ти ни пазеше със танка и ни взе последната луканка…
Пазеше и немците, и чехите.
Ние тук възпявахме успехите.
С паметник стърчиш ни на главата и скверниш небето и земята.
16:29 08.10.2025
21 ха ха ха
До коментар #19 от "Европеец":аре първо да разрушите гнилия капитализъм за който говорите същото от 1917та... нищо че вместо САЩ се разпадна СССР. Внимавай какво пожелаваш... че нещо се връщало обратно.
16:31 08.10.2025
22 Уса
16:38 08.10.2025
23 Мухаа ха!
16:41 08.10.2025
24 Факт
16:57 08.10.2025