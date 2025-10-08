ЕС предприема стъпки към пълно прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г.

Посланиците на страните от Европейския съюз се споразумяха да продължат с плана на блока за прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г., съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

С това се преодолява първата политическа пречка пред закона, преди правителствата да го гласуват по-късно този месец.

ЕС води преговори по правни предложения за постепенно премахване на руския петрол и газ до януари 2028 г. в опит да лиши Кремъл от приходи за финансиране на войната му в Украйна.

На закрита среща днес посланиците на страните от ЕС се съгласиха да препратят предложения закон на своите министри за одобрение на среща на 20 октомври.

Дипломатите заявиха, че почти всички страни от ЕС са сигнализирали за подкрепа на плановете, което предполага, че той лесно ще бъде приет, въпреки критиките от Унгария и Словакия, чиито правителства искат да поддържат близки отношения с Русия.

Преговорите за технически промени продължават преди гласуването на 20 октомври.

Остава нерешен въпросът дали износът на втечнен природен газ за Европа трябва да бъде предварително разрешен, преди доставката и произходът му да бъдат проверени от митническите власти при пристигането му в пристанищата на ЕС, за да се гарантира, че не е руски.

Франция и Италия заявиха, че подкрепят цялостния план, но настояват доставките или да бъдат предварително одобрени, ако властите могат да наложат това достатъчно бързо, или да бъдат проверявани при пристигането им в ЕС, за да се гарантира изпълнението на забраната.

Ако бъде одобрен, законът ще сложи край на десетилетната зависимост на Европа от руския петрол и газ. Той предвижда постепенно премахване на вноса на руски газ по нови договори от януари 2026 г., след това на съществуващите краткосрочни договори от юни 2026 г. и на дългосрочните договори през януари 2028 г.

Някои държави, сред които Унгария, Франция и Белгия, все още внасят руски газ, който представлява 12% от вноса на газ в ЕС, в сравнение с 45% преди руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Законът ще задължи Унгария и Словакия - двете страни, които все още внасят руски петрол да изготвят национални планове за спиране на този внос до 2028 г.

„Квалифицирано мнозинство“ от държавите членки на ЕС, което означава поне 55% от тях - трябва да одобри плановете. След това страните от ЕС и законодателите ще договорят окончателния закон.

Отделно, ЕС преговаря и за нов пакет санкции срещу Русия, който предвижда забрана на втечнения природен газ година по-рано - през януари 2027 г.