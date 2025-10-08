Новини
Свят »
Белгия »
ЕС предприема стъпки към пълно прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г.

8 Октомври, 2025 15:43 627 24

  • европейски съюз-
  • руски петрол-
  • внос-
  • газ

Посланиците на страните членки одобриха законопроекта, който цели да намали енергийната зависимост от Русия и да ограничи финансирането на войната в Украйна

ЕС предприема стъпки към пълно прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посланиците на страните от Европейския съюз се споразумяха да продължат с плана на блока за прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г., съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

С това се преодолява първата политическа пречка пред закона, преди правителствата да го гласуват по-късно този месец.

ЕС води преговори по правни предложения за постепенно премахване на руския петрол и газ до януари 2028 г. в опит да лиши Кремъл от приходи за финансиране на войната му в Украйна.

На закрита среща днес посланиците на страните от ЕС се съгласиха да препратят предложения закон на своите министри за одобрение на среща на 20 октомври.

Дипломатите заявиха, че почти всички страни от ЕС са сигнализирали за подкрепа на плановете, което предполага, че той лесно ще бъде приет, въпреки критиките от Унгария и Словакия, чиито правителства искат да поддържат близки отношения с Русия.

Преговорите за технически промени продължават преди гласуването на 20 октомври.

Остава нерешен въпросът дали износът на втечнен природен газ за Европа трябва да бъде предварително разрешен, преди доставката и произходът му да бъдат проверени от митническите власти при пристигането му в пристанищата на ЕС, за да се гарантира, че не е руски.

Франция и Италия заявиха, че подкрепят цялостния план, но настояват доставките или да бъдат предварително одобрени, ако властите могат да наложат това достатъчно бързо, или да бъдат проверявани при пристигането им в ЕС, за да се гарантира изпълнението на забраната.

Ако бъде одобрен, законът ще сложи край на десетилетната зависимост на Европа от руския петрол и газ. Той предвижда постепенно премахване на вноса на руски газ по нови договори от януари 2026 г., след това на съществуващите краткосрочни договори от юни 2026 г. и на дългосрочните договори през януари 2028 г.

Някои държави, сред които Унгария, Франция и Белгия, все още внасят руски газ, който представлява 12% от вноса на газ в ЕС, в сравнение с 45% преди руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Законът ще задължи Унгария и Словакия - двете страни, които все още внасят руски петрол да изготвят национални планове за спиране на този внос до 2028 г.

„Квалифицирано мнозинство“ от държавите членки на ЕС, което означава поне 55% от тях - трябва да одобри плановете. След това страните от ЕС и законодателите ще договорят окончателния закон.

Отделно, ЕС преговаря и за нов пакет санкции срещу Русия, който предвижда забрана на втечнения природен газ година по-рано - през януари 2027 г.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    26 4 Отговор
    ЕС няма да го бъде дълго, лоши хора го управляват, алчни и безмозъчни същества!

    15:46 08.10.2025

  • 2 Мислещ

    20 7 Отговор
    Да идва Възраждане вече на власт и да спира тази циркова клоунада.

    Коментиран от #18

    15:46 08.10.2025

  • 3 Ма н аф

    21 1 Отговор
    Напънала се акушерката и родила пожарникар.

    15:48 08.10.2025

  • 4 Урсула Марсула

    21 2 Отговор
    ЕС (SS) спира доставките на нефтопродукти от "агресивните" страни ръководени от "диктатори". Това са Русия, Иран, Венецуела. Ирак, Сирия и Либия вече ги демократизираха и от там може. Пари за ваксини, сега пари за оръжия. Биологичното оръжие не успя да "утилизира" (демократична дума за убива) населението на планетата. Дошло е време за световна война.

    15:50 08.10.2025

  • 5 Гориил

    16 1 Отговор
    Европейският производител на противовъздушна отбрана Thales Belgium съобщи за увеличение на броя на неизвестни дронове, прелитащи над тайните му фабрики.

    15:51 08.10.2025

  • 6 Затова ЕС фалира

    21 1 Отговор
    фалира. От много акъл и лизане на кравешки фъш. кии.
    ФАЩ са щастливи, че ги нокаутираха без зор.

    15:51 08.10.2025

  • 7 Споко

    20 3 Отговор
    На следващата среща , като падне Макарон ще стане 2038г..

    15:58 08.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    18 3 Отговор
    До 2028 година войната ще е приключила.
    ЕС. ще внася украински стоки с печат Сделано в РФ.🤣🤣🤣

    15:59 08.10.2025

  • 9 Гориил

    16 1 Отговор
    Ситуацията в Европа ще продължи да се влошава. Освен това, влиятелни европейски политици и бизнесмени са бенефициенти и собственици на портфейли от ценни книжа на структури (чартър, застраховка) на сенчестия флот, който наброява плашещ брой петролни танкери. Вече са повече от хиляда.

    16:00 08.10.2025

  • 10 000

    17 3 Отговор
    Това няма да включва покупката през посредници, разбира се! Ес се детронира всеки ден.

    16:00 08.10.2025

  • 11 Пра

    17 3 Отговор
    Да руския петрол ще се прекрати. Той ще но вече бъде доставен от Турция, Индия, и др, но демократичен и 40% по-скъп.

    Коментиран от #14

    16:01 08.10.2025

  • 12 Ееродебили

    19 2 Отговор
    Когато Европа внася руски нефт и газ казват "че сме под руска зависимост"! Когато китайците внасят руски нефт и газ тези същите ненормалници ви казват че "Русия е станала зависима от Китай и се е превърнала в техен суровинен придатък"!Хайде сега иди се разбери с тези евро идиоти.

    16:02 08.10.2025

  • 13 Някой

    16 2 Отговор
    Е, ама ЕС върви към пълно спиране на руския газ, така или иначе. Щото, когато останеш без индустрия, газ и ток не ти трябват. Трябват ти само за битови нужди, ама като нямаш индустрия, няма и добре платени работни места. Та народа няма да може да си позволява гази иток, така че нуждите на национално равнище стават още по-малки.
    Тъй че, напълно резонно звучи спиуране на купуване на руски газ и петрол от 2028. Стягайте коланите, брята европейци!

    16:02 08.10.2025

  • 14 Гориил

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пра":

    Не само петрол. Русия доставя колосални количества дизелово гориво и мазут.

    Коментиран от #16, #17

    16:03 08.10.2025

  • 15 Някой

    14 1 Отговор
    ЕС да наложи 100% мита на американският газ и петрол в отговор на митата.

    16:04 08.10.2025

  • 16 ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    за това има режим на дизела в Русия. Аре по-полека с мечтите.

    16:20 08.10.2025

  • 17 унизи трола с цитат

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    "Русия удължава забраната за износ на бензин и дизелово гориво до края на 2025 г."
    ФАКТИ - 30 Септември, 2025

    16:22 08.10.2025

  • 18 Митрофанова

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мислещ":

    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    16:25 08.10.2025

  • 19 Европеец

    5 1 Отговор
    Ще кажа само че управляващите на европейският тоталитарен и колониален съюз начело с Урсула са напълно изкукали..... Спират евтините суровини, като същевременно се готвя да воюват с Велика Русия.... Ако така продължават съюза няма да съществува скоро време....

    Коментиран от #21

    16:28 08.10.2025

  • 20 ВЪН ОТ ЕС НАГЛЯРИ

    1 5 Отговор
    Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
    Помниш ли кагда пришол със танка?

    Беше млад, но се държеше мъжки.
    Зарази семейството ми с въшки…

    Взе на мама златните пендари и дори галошите ми стари.

    Помниш ли, как кушаше картошки?
    Наконец забърса три кокошки.

    После си преспал със какa Сия и изпил си всичката ракия.

    А след време чухме и мълвата, че си гръмнал тате във главата!

    Длъжен бях да те обичам, Ваня.
    Даже кръстих дъщеря си Маня.

    Залъкът си давахме насила на Русия – тая дива сила.

    После цели девет петилетки грабихте уран и руди редки.

    Грабихте и жито, папироси…
    Зарад тебе ходим голи-боси!

    Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
    Ние всички хранехме танкиста.

    А пък ти ни пазеше със танка и ни взе последната луканка…

    Пазеше и немците, и чехите.
    Ние тук възпявахме успехите.

    С паметник стърчиш ни на главата и скверниш небето и земята.

    16:29 08.10.2025

  • 21 ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    аре първо да разрушите гнилия капитализъм за който говорите същото от 1917та... нищо че вместо САЩ се разпадна СССР. Внимавай какво пожелаваш... че нещо се връщало обратно.

    16:31 08.10.2025

  • 22 Уса

    1 0 Отговор
    Когато не духа вятър и няма слънце европейците ще наблягат на πрррр .дящии храни и ще складират материала ,а от .ай натта с технология ще произвеждат петрол .

    16:38 08.10.2025

  • 23 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Ква война до 2028 г,ви върти мозъците? До пролетта ( максимум) 🤡 ще го свали народа,или военните ще му спретнат един хубав преврат.Незалежная е шестерка"- най слабата карта в тестето.Путин просто ще освободи " спирачката" на валяка,и всичко ще приключи за месец- два.Включително с Одеса и Николаевск.Ще си ги прибере обратно,както си прибра Крим!

    16:41 08.10.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Дотогава камилата, я камиларя!

    16:57 08.10.2025

Новини по държави:
