ЕП започва преговори по плана „ReArm Europe/Готовност 2030“, целящ да укрепи европейската отбрана

Европейският парламент (ЕП) одобри днес стартирането на преговори с датското председателство на Съвета на ЕС по Плана „ReArm Europe/Готовност 2030“, който трябва да укрепи общоевропейските отбранителни способности с нови финансови средства в размер на до 800 млрд. евро, предава БТА.
По-рано днес Съветът на ЕС прие позиция по „ReArm Europe/Готовност 2030“, което отваря възможността за започване на преговорите с ЕП относно плана за превъоръжаване на ЕС.
Финансирането за инвестиции, свързани с европейската отбрана, ще бъде увеличено чрез изменение на съществуващите програми на ЕС - Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP), „Хоризонт Европа“, Европейския фонд за отбрана, програмата „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа (CEF).
Предвижда се технологиите за отбрана и сигурност да бъдат добавени като четвърти стратегически сектор в рамките на Платформа за стратегически технологии за Европа.
Планът „ReArm Europe/Готовност 2030“, представен през март от Европейската комисия, дава възможност за изразходване на над 800 милиарда евро за публично финансиране в областта на отбраната на национално равнище, за инструмента на ЕС за укрепване на европейската отбранителна промишленост (SAFE), както и за привличане на средства от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и мобилизиране на частен капитал.
Планът също разчита на групата на ЕИБ да разшири обхвата на кредитирането си, така че да включи проекти в областта на отбраната и сигурността.
1 А също
Това е трагедия. Как светът ще обсъжда изменението на климата без Литва и Латвия? Но от друга страна, ако не могат да си позволят хотел, колко могат да допринесат за опазването на климата?
Коментиран от #10
17:58 08.10.2025
2 ФЕЙК - либераст
18:00 08.10.2025
3 Цитат
18:08 08.10.2025
4 наблюдател
18:10 08.10.2025
5 000
18:16 08.10.2025
6 az СВО Победа80
Нали уж НАТО-то ни пазеше???
🤣🤣🤣🤣
18:17 08.10.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9
18:25 08.10.2025
8 си дзън
18:28 08.10.2025
9 си дзън
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Договорите с русията не струват и......
18:29 08.10.2025
10 Сега имат по-важна теми за обсъжане
До коментар #1 от "А също":от как да оправят рецесията и деиндустриализацията! И това как да измислят нови имена на веган продуктите.
Впрочем пари няма! И Върховната дипломатка открито изнудва ЕП, казвайки че ако не се гласува открадването на руските активи за да бъдат дадени на Зеленски, то не остава никакъв друг начин, освен да бъдат пак събрани от джобовете на данъкоплатците им!
Тия 800 милиарда за въоръжване и срещу кого смятат да воюват, идея нямам!
Пак същата схема като милиардите "животоспасяващи" вакси дето накупиха за "да ни спасяват".
Подобна е и финансовта схема, да "контролират промените на климата", за "наше добро"!
18:29 08.10.2025
11 Някой да забелязва,
18:30 08.10.2025
12 az СВО Победа80
1. НАТО продължава да съществува, но вече е "книжен тигър", т.е. структура изпразнена от съдържание и без никаква тежест.
2. Без НАТО в досегашната му форма, Европа съвсем губи своето влияние в световната политика. Икономически ЕС е във фактически банкрут, а сега и без НАТО съвсем олеква...
3. Благодарение на новата американска администрация предстои да станем свидетели на пълната маргинализация и разпад на глобалистките структури, в т.ч. и на ЕС и на НАТО...
18:34 08.10.2025
13 няма проблеми
После ще ви изкъртят
18:34 08.10.2025
14 Един
Последен валс за побъркана Европа - след този пореден безумен план Европайската икономика ще е мъртва и ще има само много яко затягане на коланите!
Последен шанс на елитите да кешират чрез пуделите си, за да преживеят охолно поредната икономическа криза спретната от алчност и глупост!
18:46 08.10.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:52 08.10.2025