ЕП започва преговори по плана „ReArm Europe/Готовност 2030“, целящ да укрепи европейската отбрана

Европейският парламент (ЕП) одобри днес стартирането на преговори с датското председателство на Съвета на ЕС по Плана „ReArm Europe/Готовност 2030“, който трябва да укрепи общоевропейските отбранителни способности с нови финансови средства в размер на до 800 млрд. евро, предава БТА.

По-рано днес Съветът на ЕС прие позиция по „ReArm Europe/Готовност 2030“, което отваря възможността за започване на преговорите с ЕП относно плана за превъоръжаване на ЕС.

Финансирането за инвестиции, свързани с европейската отбрана, ще бъде увеличено чрез изменение на съществуващите програми на ЕС - Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP), „Хоризонт Европа“, Европейския фонд за отбрана, програмата „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа (CEF).

Предвижда се технологиите за отбрана и сигурност да бъдат добавени като четвърти стратегически сектор в рамките на Платформа за стратегически технологии за Европа.

Планът „ReArm Europe/Готовност 2030“, представен през март от Европейската комисия, дава възможност за изразходване на над 800 милиарда евро за публично финансиране в областта на отбраната на национално равнище, за инструмента на ЕС за укрепване на европейската отбранителна промишленост (SAFE), както и за привличане на средства от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и мобилизиране на частен капитал.

Планът също разчита на групата на ЕИБ да разшири обхвата на кредитирането си, така че да включи проекти в областта на отбраната и сигурността.