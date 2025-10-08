Новини
ЕП започва преговори по плана „ReArm Europe/Готовност 2030", целящ да укрепи европейската отбрана

8 Октомври, 2025 17:55

Инициативата цели укрепване на европейските отбранителни способности чрез инвестиции до 800 милиарда евро и разширяване на съществуващи програми на ЕС

Европейският парламент (ЕП) одобри днес стартирането на преговори с датското председателство на Съвета на ЕС по Плана „ReArm Europe/Готовност 2030“, който трябва да укрепи общоевропейските отбранителни способности с нови финансови средства в размер на до 800 млрд. евро, предава БТА.

По-рано днес Съветът на ЕС прие позиция по „ReArm Europe/Готовност 2030“, което отваря възможността за започване на преговорите с ЕП относно плана за превъоръжаване на ЕС.

Финансирането за инвестиции, свързани с европейската отбрана, ще бъде увеличено чрез изменение на съществуващите програми на ЕС - Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP), „Хоризонт Европа“, Европейския фонд за отбрана, програмата „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа (CEF).

Предвижда се технологиите за отбрана и сигурност да бъдат добавени като четвърти стратегически сектор в рамките на Платформа за стратегически технологии за Европа.

Планът „ReArm Europe/Готовност 2030“, представен през март от Европейската комисия, дава възможност за изразходване на над 800 милиарда евро за публично финансиране в областта на отбраната на национално равнище, за инструмента на ЕС за укрепване на европейската отбранителна промишленост (SAFE), както и за привличане на средства от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и мобилизиране на частен капитал.

Планът също разчита на групата на ЕИБ да разшири обхвата на кредитирането си, така че да включи проекти в областта на отбраната и сигурността.


  • 1 А също

    12 1 Отговор
    Латвийската и литовската делегации може да пропуснат Конференцията на ООН за изменението на климата поради цените на жилищата, съобщи Ройтерс, позовавайки се на латвийския министър на климата и енергетиката Каспарс Мелнис и представител на литовското министерство на енергетиката.

    Това е трагедия. Как светът ще обсъжда изменението на климата без Литва и Латвия? Но от друга страна, ако не могат да си позволят хотел, колко могат да допринесат за опазването на климата?

    Коментиран от #10

    17:58 08.10.2025

  • 2 ФЕЙК - либераст

    12 2 Отговор
    Начело със смелите амазонки - велики стратезки Урсула, Кая и Рюте Европейския съюз е непобедим..........на думи!

    18:00 08.10.2025

  • 3 Цитат

    13 2 Отговор
    Тази глупава, многодетна стара жена, не трябваше никога да става шеф на ЕС. Мозъкът и е напълно изпращял с фобията по Путин.

    18:08 08.10.2025

  • 4 наблюдател

    13 1 Отговор
    Това семпло кривокрако същество в панталонки закопа Бундесвера -ще закопае и Европа.

    18:10 08.10.2025

  • 5 000

    7 1 Отговор
    Без драми. Няма да се разбират. Пари няма.

    18:16 08.10.2025

  • 6 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    Що така бе, Миме???

    Нали уж НАТО-то ни пазеше???
    🤣🤣🤣🤣

    18:17 08.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Не е ли по евтино да се разберат с Русия?

    Коментиран от #9

    18:25 08.10.2025

  • 8 си дзън

    5 0 Отговор
    Всички пари от социала и зелени - в ракети и дронове.

    18:28 08.10.2025

  • 9 си дзън

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Договорите с русията не струват и......

    18:29 08.10.2025

  • 10 Сега имат по-важна теми за обсъжане

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "А също":

    от как да оправят рецесията и деиндустриализацията! И това как да измислят нови имена на веган продуктите.

    Впрочем пари няма! И Върховната дипломатка открито изнудва ЕП, казвайки че ако не се гласува открадването на руските активи за да бъдат дадени на Зеленски, то не остава никакъв друг начин, освен да бъдат пак събрани от джобовете на данъкоплатците им!

    Тия 800 милиарда за въоръжване и срещу кого смятат да воюват, идея нямам!
    Пак същата схема като милиардите "животоспасяващи" вакси дето накупиха за "да ни спасяват".
    Подобна е и финансовта схема, да "контролират промените на климата", за "наше добро"!

    18:29 08.10.2025

  • 11 Някой да забелязва,

    3 0 Отговор
    че този парламент има формата на нашата розета от Плиска (слънце), със седем секири за лъчи. Това какво означава, че ще ядем само и единствено секири. Евреите обичат да крадат български символи, които в последствие представят за враждебни, с цел тяхното унищожаване.

    18:30 08.10.2025

  • 12 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Накратко:

    1. НАТО продължава да съществува, но вече е "книжен тигър", т.е. структура изпразнена от съдържание и без никаква тежест.

    2. Без НАТО в досегашната му форма, Европа съвсем губи своето влияние в световната политика. Икономически ЕС е във фактически банкрут, а сега и без НАТО съвсем олеква...

    3. Благодарение на новата американска администрация предстои да станем свидетели на пълната маргинализация и разпад на глобалистките структури, в т.ч. и на ЕС и на НАТО...

    18:34 08.10.2025

  • 13 няма проблеми

    3 0 Отговор
    Поговорите си, Поговорете си

    После ще ви изкъртят

    18:34 08.10.2025

  • 14 Един

    0 0 Отговор
    Планът не е за увеличаване на отбраната А ЗА КРАЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА!
    Последен валс за побъркана Европа - след този пореден безумен план Европайската икономика ще е мъртва и ще има само много яко затягане на коланите!
    Последен шанс на елитите да кешират чрез пуделите си, за да преживеят охолно поредната икономическа криза спретната от алчност и глупост!

    18:46 08.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Ге й ският "съюз" да се разпада и всеки от където е !!!

    18:52 08.10.2025

