Пропадна срещата за бъдещето на европейския изтребител

Пропадна срещата за бъдещето на европейския изтребител

10 Октомври, 2025 04:56, обновена 10 Октомври, 2025 04:01 473 0

Причината е в политическия хаос във Франция

Пропадна срещата за бъдещето на европейския изтребител - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Тристранната министерска среща за бъдещето на проекта на Франция, Германия и Испания за разработване на европейски изтребител на стойност 100 милиарда евро беше отложена поради политическата криза във Франция, съобщи за Ройтерс говорител на германското министерство на отбраната.

Министрите на отбраната на трите страни трябваше да се срещнат в средата на октомври, за да отстранят препятствията, които блокират следващата фаза от разработването на проекта, известен като "Бъдеща бойна въздушна система"(Future Combat Air System, FCAS), съобщи говорителят днес вечерта.

Но Франция остана само с временно правителство, след като оттеглящият се премиер Себастиен Льокорню подаде оставка заедно с правителството си в понеделник, часове след обявяването на състава на кабинета. Френският президент Еманюел Макрон сега търси шести поред министър-председател за по-малко от две години, припомня Ройтерс.

"Потвърждавам, че срещата няма да се състои в средата на октомври", заяви говорителят. "Бихме искали да я насрочим възможно най-бързо, когато има нов френски министър на отбраната."

От кабинета на Макрон не коментираха новината.

Френските компании "Дасо"(Dassault Aviation), "Еърбъс" и "Индра" участват в плана за замяна на френските "Рафал" и германските и испанските "Юрофайтър" с изтребители от шесто поколение от 2040 г.

Проектът обаче е забавен от закъснения и раздори между компаниите и правителствата по отношение на разпределението на работата и правата върху интелектуалната собственост, отбелязва Ройтерс.

/ПЙ/

Източник: www.bta.bg


Франция
