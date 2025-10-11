Министерските кресла в Чехия вече са разпределени

Седмица след парламентарните избори в Чехия, които бяха произведени на 3 и 4 октомври и на които първото място бе спечелено от опозиционното досега движение „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш, вече е постигната принципна договореност за ново коалиционно правителство и министерските кресла вече са разпределени между субектите, които ще са част от новата управленска конфигурация.
АНО постигна убедителна победа на изборите, като получи 34,5% от гласовете на избирателите (с което си гарантира 80 депутати в новия състав на долната камара на парламента).
На второ място, с 23,3%, се класира управлявалата досега дясноцентристка коалиция „Заедно“ (52 депутати). Третото място бе заето от либералната „Кметове и независими“, която досега също беше част от правителството, с 11,2% (22 депутати). На четвърто място се нареди либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството, с 8,9% от гласовете (18 депутати).
На пето място се класира крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) със 7,8% от гласовете (15 депутати).
Шестият субект в новия парламент е дясното движение „Автомобилисти за себе си“, което спечели 6,8% от гласовете (13 депутати). "Автомобилистите", които се обявяват против зелената политика на Европейския съюз, влизат в парламента за първи път.
Още преди изборите „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключиха каквато и да било сътрудничество след вота с АНО. Това до голяма степен предопредели развитието на следизборните събития. Още в победносната си изборна вечер миналата събота Андрей Бабиш заяви, че ще разговаря със СПД и „Автомобилистите“ за съставянето на ново правителство. Заедно АНО, СПД и „Автомобилистите“ ще разполагат със 108 депутати в новия парламент, което им дава относително комфортно мнозинство в 200-местната долна камара.
Основната пречка пред договарянето на ново правителство бяха някои възгледи на СПД, а именно тяхното предизборно обещание да се борят за референдум за излизане от Европейския съюз и НАТО. Тази пречка обаче бе умело преодоляна, след като крайнодясната партия заяви, че ще участва в новото правителство посредством свои експерти, а не чрез политически номинации.
По този начин бързо се стигна до разбирателство. В петък (10 октомври) в чешкото медийно пространство бе разпространена новината, че АНО се е договорило със СПД и с „Автомобилисти за себе си“ за разпределението на министерските позиции в новото правителство.
В него ще има общо 16 министри, като се брои и премиерът. АНО ще разполага с девет места в кабинета, три места ще има СПД, а „Автомобилистите“ ще разполагат с четири.
Освен с премиер, АНО ще разполага още с постовете министър на финансите; на промишлеността; на здравеопазването; на труда; на образованието; на вътрешните работи; на регионалното развитие, и на справедливостта. Експерти на СПД ще станат министри на отбраната, земеделието и транспорта. Представители на „Автомобилистите“ ще бъдат министрите на външните работи, на културата, на околната среда, и на спорта.
Очаква се две от най-важните министерски кресла да бъдат заети от дългогодишни сътрудници на Андрей Бабиш – прогнозите са министър на финансите да стане заместник-председателката на АНО Алена Шилерова, а министър на промишлеността и търговията – Карел Хавличек, който също е заместник-председател на АНО. Хавличек беше министър на промишлеността и търговията, а също и министър на транспорта в предишното правителство на Бабиш, а Шилерова – министърка на финансите. Очаква се министър на външните работи да стане досегашният евродепутат и почетен председател на „Автомобилисти за себе си“ Филип Турек.
Договорено е също новият председател на парламента да е от СПД, се казва в материал на чешката национална телевизия. Идната седмица ще продължат разговорите за съгласуването на приоритетите между програмите на коалиционните партньори.
Президентът Петър Павел обяви, че ще номинира новия премиер най-рано след първото заседание на новия парламент, което е насрочено за 3 ноември. Държавният глава каза също, че няма как сформирането на ново правителство да стане по-бързо предвид конституционната процедура. Президентът поиска от Бабиш да го запознае с приоритетите и ориентацията на бъдещото управление.
Държавният глава изтъкна като водещи принципи, които непременно да бъдат взети предвид при съставянето на новия кабинет, категоричната принадлежност на Чехия към Европейския съюз и НАТО, външната политика да поставя специален акцент върху човешките права, а също така и укрепването демократичните институции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виCЕРАфоcтатаБ0КЛУЦИ отФAКTИ
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
67 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ношки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме наебете....,!
05:01 11.10.2025
2 Гориил
05:30 11.10.2025
3 Мнението ми
05:42 11.10.2025
4 Жоро
06:21 11.10.2025