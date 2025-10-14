Унищожителни наводнения оставят Мексико в кризисна ситуация

Мексико се бори с тежките последствия от мащабните наводнения, предизвикани от проливните дъждове, обхванали пет щата в страната. Загинали са най-малко 64 души, основно във Веракрус и Идалго - най-пострадалите региони. Други 65 души се водят изчезнали, съобщават ABC News, Reuters и AP, предава News.bg.

Мексиканското правителство предприема спешни действия за възстановяване на разрушените райони и предотвратяване на разпространението на болести като денга, която се пренася от комари, размножаващи се в застоялите води.

Във Веракрус са загинали 29 души, а 18 се издирват. В Идалго са потвърдени 21 жертви и 43 изчезнали. В щата Пуебла са загинали най-малко 13 души, а в Керетаро свлачище е отнело живота на дете.

Над 100 000 жилища са пострадали от стихията, като на много места инфраструктурата е напълно разрушена. Повредени са мостове, а след оттеглянето на водата цели квартали са затрупани с кал и отломки.

За справяне с кризата властите са разположили 10 000 войници и спасителни екипи, които участват в евакуацията на населението, почистването на улиците и наблюдението на обстановката.

Проливните дъждове се изляха по крайбрежието на Мексиканския залив и в централните райони на страната през изминалата седмица, причинявайки преливане на реки, свлачища и масови разрушения.

„Не се очакваше този интензивен дъжд да има толкова опустошителен ефект“, заяви президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум.

Хеликоптери доставят храна и питейна вода до около 200 откъснати общности, като извозват болни и ранени хора. Властите предупреждават, че достъпът до някои райони може да бъде възстановен едва след няколко дни.

На места ситуацията е усложнена и от петролни разливи. В град Поса Рика почистването е затруднено от дебел слой петролни отлагания по дървета, покриви и автомобили. Държавната петролна компания Pemex е извършила контролирано отводняване в засегнатите райони, за да предотврати по-нататъшното разпространение на замърсяването.