Арест в Гърция за незаконни онлайн групи, предупреждаващи за полицейски проверки

Гръцките власти задържаха двама мъже, заподозрени в създаването и администрирането на незаконни онлайн групи, които разпространявали информация за местоположението на полицейски патрули по пътищата. Новината съобщи изданието „Катимерини“, предава News.bg.

Арестуваните са на 29 и 55 години. Те се смятат за администратори на три групи в онлайн платформа, в които участвали повече от 200 000 потребители. В тези групи се публикувала информация в реално време за полицейското присъствие по магистралите около Атина, Солун и остров Крит.

Според данни на полицията, по-младият от задържаните е управлявал и трите групи, докато 55-годишният е бил администратор на най-голямата от тях, обединяваща приблизително 173 000 членове.

След арестите въпросните онлайн общности са били премахнати от интернет. Двамата заподозрени вече са предадени на прокуратурата.