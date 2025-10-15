Новини
Арест в Гърция за незаконни онлайн групи, предупреждаващи за полицейски проверки

Двама мъже са обвинени в управление на мрежи с над 200 000 последователи

Арест в Гърция за незаконни онлайн групи, предупреждаващи за полицейски проверки - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцките власти задържаха двама мъже, заподозрени в създаването и администрирането на незаконни онлайн групи, които разпространявали информация за местоположението на полицейски патрули по пътищата. Новината съобщи изданието „Катимерини“, предава News.bg.

Арестуваните са на 29 и 55 години. Те се смятат за администратори на три групи в онлайн платформа, в които участвали повече от 200 000 потребители. В тези групи се публикувала информация в реално време за полицейското присъствие по магистралите около Атина, Солун и остров Крит.

Според данни на полицията, по-младият от задържаните е управлявал и трите групи, докато 55-годишният е бил администратор на най-голямата от тях, обединяваща приблизително 173 000 членове.

След арестите въпросните онлайн общности са били премахнати от интернет. Двамата заподозрени вече са предадени на прокуратурата.


  • 1 Ко речи?

    8 0 Отговор
    Че то Waze си е за тази работа без групи и администратори.

    Коментиран от #2

    14:59 15.10.2025

  • 2 Въпросът е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ко речи?":

    Законен ли е за ползване там? Иначе е яката работа.

    Коментиран от #3, #4

    15:03 15.10.2025

  • 3 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпросът е":

    За забранено- НЕ Е... Само дето е безполезно- византийците просто не го ползват и съответно няма кой да маркира каквото и да е...

    Коментиран от #5

    15:10 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ко речи?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ои8уйхътгрф":

    Е, то не само византийци карат там, особено през летния сезон.

    Коментиран от #6

    15:14 15.10.2025

  • 6 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко речи?":

    И кво- шъ чакаш 3-та блъхари като тебе дето са в региона да маркират нещо ли? Успех...

    Съвет- карай си кротко у Византия за да не се прибираш ти с автобуса, а колата ти с репатрак...

    15:25 15.10.2025

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ама държавата да те шпионира е законно, нали? Ако си нямал какво да криеш, не трябвало да се оплакваш да те следят по всякакви начини и т.н.

    15:40 15.10.2025

  • 8 И по кой закон

    1 0 Отговор
    Са незаконни онлайн групи, предупреждаващи за полицейски проверки ? Някой хитлеристки нов закон ще да е

    15:41 15.10.2025

  • 9 Лелеее майкооо

    1 0 Отговор
    информацията за полицейското присъствие по магистралите около Атина, Солун и остров Крит била секретна ....
    .

    15:43 15.10.2025

  • 10 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор
    Суупер демократично ,няма що !

    15:43 15.10.2025

  • 11 Как само звучи а?

    0 0 Отговор
    "онлайн общности са били премахнати от интернет" ..... сега онлайн общности, след месец реални общности...

    15:45 15.10.2025

