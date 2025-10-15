Арест в Гърция за незаконни онлайн групи, предупреждаващи за полицейски проверки

Гръцките власти задържаха двама мъже, заподозрени в създаването и администрирането на незаконни онлайн групи, които разпространявали информация за местоположението на полицейски патрули по пътищата. Новината съобщи изданието „Катимерини“, предава News.bg.
Арестуваните са на 29 и 55 години. Те се смятат за администратори на три групи в онлайн платформа, в които участвали повече от 200 000 потребители. В тези групи се публикувала информация в реално време за полицейското присъствие по магистралите около Атина, Солун и остров Крит.
Според данни на полицията, по-младият от задържаните е управлявал и трите групи, докато 55-годишният е бил администратор на най-голямата от тях, обединяваща приблизително 173 000 членове.
След арестите въпросните онлайн общности са били премахнати от интернет. Двамата заподозрени вече са предадени на прокуратурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ко речи?
Коментиран от #2
14:59 15.10.2025
2 Въпросът е
До коментар #1 от "Ко речи?":Законен ли е за ползване там? Иначе е яката работа.
Коментиран от #3, #4
15:03 15.10.2025
3 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Въпросът е":За забранено- НЕ Е... Само дето е безполезно- византийците просто не го ползват и съответно няма кой да маркира каквото и да е...
Коментиран от #5
15:10 15.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ко речи?
До коментар #3 от "ои8уйхътгрф":Е, то не само византийци карат там, особено през летния сезон.
Коментиран от #6
15:14 15.10.2025
6 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Ко речи?":И кво- шъ чакаш 3-та блъхари като тебе дето са в региона да маркират нещо ли? Успех...
Съвет- карай си кротко у Византия за да не се прибираш ти с автобуса, а колата ти с репатрак...
15:25 15.10.2025
7 Анонимен
15:40 15.10.2025
8 И по кой закон
15:41 15.10.2025
9 Лелеее майкооо
.
15:43 15.10.2025
10 Димитър Георгиев
15:43 15.10.2025
11 Как само звучи а?
15:45 15.10.2025