"Без крале": 7 милиона американци излязоха по улиците и извикаха "Майната ти, Тръмп!". Ванс им отвърна с "кралско" ВИДЕО

"Без крале": 7 милиона американци излязоха по улиците и извикаха "Майната ти, Тръмп!". Ванс им отвърна с "кралско" ВИДЕО

18 Октомври, 2025 20:34, обновена 19 Октомври, 2025 04:57 5 639 79

Американците изразиха недоволство от политиката на президента си на невиждани от години мащабни протести в цялата страна ВИДЕО

"Без крале": 7 милиона американци излязоха по улиците и извикаха "Майната ти, Тръмп!". Ванс им отвърна с "кралско" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 7 милиона души са участвали в масовите протести под лозунга „Без крале“, които се проведоха в Съединените щати в събота, според организаторите на протестите срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Близо 7 милиона американци се събраха за една от най-големите еднодневни демонстрации в историята на САЩ. Това е с 2 милиона повече, отколкото през юни. В над 2 700 града хората излязоха на мирни протести „Без крале“, за да се обединят в ненасилствена съпротива срещу авторитаризма и да заявят, че тази страна принадлежи на своя народ, а не на крале“, се казва в изявлението.

Предишни протести „Без крале“ се проведоха на 14 юни, рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. По това време в американските градове се проведоха най-малко 2100 протеста, в които участваха приблизително 5 милиона души.

The Independent, цитиран от ФОКУС, съобщи, че сред протестиращите градове е и един от най-големите в страната - Ню Йорк.

Протестиращи, носещи транспаранти, се събраха на Таймс Скуеър и тръгнаха в колона по една от главните пътни артерии на града. Те държаха плакати с надписи "Аз съм за свободата на словото“, "Майната му на Тръмп“, "Тръмп трябва да си тръгне“ и "Не на корупцията“. Много от тях носеха американски знамена.

"Администрацията на Тръмп изпраща маскирани агенти по улиците ни, тероризирайки общностите ни. Те преследват имигрантски семейства, арестуват и задържат хора без заповеди. Заплашват да се намесят в изборите и подкопават здравеопазването, околната среда и образованието. Президентът вярва, че има абсолютна власт, но в Америка няма крале и ние няма да се откажем в борбата срещу хаоса, корупцията и бруталността“, казват организаторите, посочващи причините за протестите.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс публикува генерирано от изкуствен интелект видео, изобразяващо президента Доналд Тръмп като крал.

Кадрите показват американския лидер, облечен с корона, роба и размахващ меч. В края на видеото членове на Демократическата партия, включително бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси и лидерът на малцинството в Камарата на представителите Чък Шумер (демократ от Ню Йорк), коленичат пред Тръмп. Ванс публикува видеото в Bluesky на фона на протестите „Без крале“ срещу политиките на Тръмп.


САЩ
Оценка 2.6 от 108 гласа.
Оценка 2.6 от 108 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рижавото не се

    49 33 Отговор
    Оправяй дома..... Тръгнало да оправя света😁

    Коментиран от #10

    20:42 18.10.2025

  • 2 Сатана Z

    80 43 Отговор
    Негодуват защото Тръмп ги кара да работят.

    20:42 18.10.2025

  • 3 Парадокс

    46 79 Отговор
    Никой не протестира в Бензиностанцията срещу геноцидния милиционер с интелект на комар.

    Коментиран от #4, #58

    20:43 18.10.2025

  • 4 Пуслер е болен

    33 62 Отговор

    До коментар #3 от "Парадокс":

    В тюрмата на народите, руснаците отиват в затвора за вдигнат протестен празен бял лист.

    20:44 18.10.2025

  • 5 Историк

    77 28 Отговор
    Искат си Бай издън ,защото той плащаше за да е на върха, а Дончо не дава пари на вятъра

    Коментиран от #66

    20:45 18.10.2025

  • 6 Още новини от Украйна

    72 29 Отговор
    Мислех,че не може да се съберат токова дебили на едно място ,но протестиращите срещу Тръмп го доказаха.Държат по един транспарант и обикалят като зомбита с празен поглед.А преди 40-50 години какви демонстранти имаше.А сега-стадо на разходка.

    20:46 18.10.2025

  • 7 Пич

    68 20 Отговор
    Тъмната държава му играе Майдан !!! Казах ви , че не случайно окупира градовете на враговете си !!!

    20:46 18.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъъъъъ.....

    30 6 Отговор
    Протестиращи, носещи транспаранти, се събраха на Таймс Скуеър и тръгнаха в колона по една от главните пътни артерии на града. Те държаха плакати с надписи "Аз съм за свободата на словото“, "Маййййната му на Тръмп“, "Тръмп трябва да си тръгне“ и "Не на корупцията“.

    20:47 18.10.2025

  • 10 МИ ДА АААААА

    54 17 Отговор

    До коментар #1 от "Рижавото не се":

    НЕ Е ОПРАВЕН КАТО УРСУЛА ОПРАВИЛА ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО В ГЕРМАНИЯ ОПРАВИЛА ВАКСИНИТЕ СЕГА ОПРАВЯ ЦЯЛА ЕВРОПА

    20:48 18.10.2025

  • 11 Тръмп терориста

    25 18 Отговор
    Само нобел му трябваше и съвсем щяха в САЩ да полудеят

    20:49 18.10.2025

  • 12 Кривоверен алкаш

    33 43 Отговор
    ....станаха.....ВЕЛИКИ....в протестите срещу Клоуна....трудно е за разбиране как американците избраха този Шут за Президент...

    Коментиран от #39

    20:49 18.10.2025

  • 13 Хахаха

    26 46 Отговор
    Този идиот трябва незабавно да го премахнат

    Коментиран от #73

    20:50 18.10.2025

  • 14 Видеото под статията е показателно

    28 40 Отговор
    Рижата кукла скоро ще бяга за маЦква

    Коментиран от #21

    20:50 18.10.2025

  • 15 Леле майкоооо...

    35 10 Отговор
    маскирани агенти по улиците, тероризират хората

    20:50 18.10.2025

  • 16 Дух

    21 18 Отговор
    Ясно ще му светят маслото ,но Тръмп е мъдър типичният американски викинг с темперамент ,води си светски отшелнически сив и депресиран живот и не му пука особено много кога ще си отиде от този свят

    20:51 18.10.2025

  • 17 "Маййййната му на Тръмп“

    20 2 Отговор
    Ама като го копирате правилно от статията и в коментарите се изтрива нали ? .....

    20:52 18.10.2025

  • 18 Дони Оранжадата

    11 16 Отговор
    Язе сАм толко убав, кво искат тия?

    Коментиран от #22

    20:53 18.10.2025

  • 19 НИКО

    41 9 Отговор
    СОРОСКИТЕ САИТОВЕ ЗАПОЧНАХА ДА ОПЛЮВАТ ТРЪМП, ДО ВЧЕРА ГО ВЕЛИЧАЕХА

    20:54 18.10.2025

  • 20 Фейк на часа

    44 5 Отговор
    Пак мокри сънища. Айде кажете си дежурната манипулация, че протестират заради Томахавките, че да ви олекне. Много, ама много ниско ниво на журналистиката в България - а пък тук, ние се редим на опашка пред народното събрание за да обявим любовта си към Борисов и Пеевски.

    20:55 18.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 кво искат тия ли ?

    19 8 Отговор

    До коментар #18 от "Дони Оранжадата":

    Министъра на отбраната се изцепи мощно че всяка публикация за Тръмп и всичко свързано с политиката и военните трябвало да минава през удобрение от някакви олигофрени иначе съд и затвор...

    20:56 18.10.2025

  • 23 Бялджип

    25 8 Отговор
    Доста коментари четем тук, които не предполагат интелигентност. Дефекация и словесен боклук, предполага се от маргинали. такива, които виждат света в черно и бяло, черното за тях е на изток

    Коментиран от #29, #34, #51

    20:57 18.10.2025

  • 24 Тръмп терориста

    14 15 Отговор
    Се е качил на покрива на белият дом, хвърля камъни и плюе хората

    20:58 18.10.2025

  • 25 Уеуееее

    22 6 Отговор
    Ей затова не даде ракети на Зеленски,...пази ги за протеста😂

    20:58 18.10.2025

  • 26 НИКО

    28 10 Отговор
    СОРОСКИТЕ САИТОВЕ ЗАПОЧНАХА ДА ОПЛЮВАТ ТРЪМП, ДО ВЧЕРА ГО ВЕЛИЧАЕХА

    Коментиран от #60

    20:59 18.10.2025

  • 27 Доналд Тръмп офишъл :

    16 3 Отговор
    И6aл съм ва

    20:59 18.10.2025

  • 28 Гост

    24 12 Отговор
    Единственото, което движи американския народ е мързел, само че мързелът не е безплатен, сега ще трябва да плащат за 80 години безделничество..., хубаво беше, ама свърши😁

    Коментиран от #30

    21:00 18.10.2025

  • 29 Костадин Костадинов

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    И ти не си особено умен. От ,,черно" разбираш Русия т.е. предпочиташ,но пък си прав в първото изречение, защото русуфилякъ търси доброто и злото в случая - чиста проба инфантилизъм.

    21:00 18.10.2025

  • 30 Костадин Костадинов

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Подобна глупост заслужа,, златен скункс "

    21:01 18.10.2025

  • 31 Костадин Костадинов

    11 14 Отговор
    Явно пак САЩ ще спасява Русия

    21:03 18.10.2025

  • 32 Бате Дончо

    12 3 Отговор
    Аванта не дава

    21:06 18.10.2025

  • 33 Добре де източник Фокус

    7 2 Отговор
    , ама и той не казва къде го видя това където се пише и по новините на радио и телевизия го нема. Що така?

    21:06 18.10.2025

  • 34 А,бе...

    12 7 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    Коментирай статията, а не хората бе, маук.

    21:08 18.10.2025

  • 35 Фейк на часа

    17 12 Отговор
    Нека да напишем като за ниво на бавноразвиващи се, каквито очевидно са списвателите и голяма част от коментиращите. Няма никаква корелация между тези протести и отказа на Тръмп да предостави (подари) ракети Томахоук на киевската хунта. Дори да беше дал тези ракети, режимът от Киев щеше падне, а Украйна е една фалирала и пропаднала от корупция имитация на държава - който не разбира това има интелект по-нисък от това на пиле.

    21:09 18.10.2025

  • 36 Хеми значи бензин

    17 8 Отговор
    Крайбрежните градове в Сащ са проблема там е изметта обратни феминистки азиатска из мет и руснаци. Там е проблема на Сащ тия градове трябва да се закрият.

    21:16 18.10.2025

  • 37 Пилотът Гошу

    14 1 Отговор
    Мхм, те тъй от само себе си се организират тея протести...

    21:18 18.10.2025

  • 38 ЖЕКО

    26 5 Отговор
    ВСИЧКИТЕ СОРОСИ НА БАРИКАДИТЕ ТРЪМП ИДВА , ИДВА И КРАЯТ НА ТЕЗИ СОРОСКИ ВЛЕЧУГИ

    21:20 18.10.2025

  • 39 Пилотът Гошу

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кривоверен алкаш":

    По същия начин както избраха Алцхаймера, дето го бутаха накъдето им трябва...

    21:20 18.10.2025

  • 40 Перо

    13 5 Отговор
    Ционистката менажерия се активира!

    21:28 18.10.2025

  • 41 Уса

    23 9 Отговор
    Ню Йорк,Лос Ангелес,Чикаго,Портланд,,,Това са ултра пдрс ки щати и градове и техните протести няма да променят подкрепата за Тръмп,която главоломно расте.Колко ви плати сорос за тая лъжа

    21:28 18.10.2025

  • 42 Америка

    17 10 Отговор
    Никакви протести - това са платени идддиоттти ! Всички нормални хора сме с Тръмп и всички джжжендъри , демократи и подобни влллеччуги и убббитацци са срещу него …….

    21:29 18.10.2025

  • 43 СМЕЕЕХ

    15 5 Отговор
    Шорош прави Майдан в обора.

    21:33 18.10.2025

  • 44 За незнаещите

    20 3 Отговор
    Америка по някои прогнози с всички легални и нелегални граждани е около 370 милиона. Хиляди протести по няколко хиляди човека е около 1% от населението.

    Коментиран от #46

    21:35 18.10.2025

  • 45 Тръмп

    12 9 Отговор
    иска да прилича на Путин, Си, Ким, Орбан, Ердоган, Вучич и подобните им.

    Завижда им за автокрацията.

    Е, няма да стане неговата! Американските хора не харесват диктатори!

    21:38 18.10.2025

  • 46 ЗА ЗНАЕЩИТЕ

    18 8 Отговор

    До коментар #44 от "За незнаещите":

    Протести от 50 човека в Москва са представени от англосаксонските медии като истинска революция.

    21:38 18.10.2025

  • 47 И няма да

    7 1 Отговор
    Секат долари с лика на Тръмп за 250 години Америка ли? Нали на тях викат The king of American coins - Morgan dollars и специално Liberty bust.

    Коментиран от #50

    21:42 18.10.2025

  • 48 Тоя риж смешник

    9 13 Отговор
    оплете конците!

    Аз не помня такива протести срещу на друг президент!

    Аз не помня друг президент, който се да се в изживявал като крал.

    21:43 18.10.2025

  • 49 Уса

    24 9 Отговор
    Тръмп спря помощите за третополовите безделници,премахна тертополовата пропаганда в училищата,забрани кастрацията на деца по желание на техните извратени родители,помоли учтиво мързеливците от администрацията да се върнат на работа и те се върнаха,но се оказа,че половината са забравили да работят.По времето на Байдън бяха изоставени много държавни проекти,като подръжка на инфраструктурата и др.Пътищата им се превърнаха в лунни пейзажи.За 8 месеца Тръмп сключи мир с Русия и вдигна САЩ на крака.Протестиращите побъркани третополови да вървят по двлите

    21:44 18.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 на заплата

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    Защото коментаторите са само двама

    21:57 18.10.2025

  • 52 Тръмп

    11 2 Отговор
    ще бяга в Москва,а Путин в САЩ !

    22:00 18.10.2025

  • 53 000

    11 5 Отговор
    Сащ и Русия имат много добри двустранни отношения в момента! В Аляска ще се построи тунел между двете страни. За ес няма сериозен разговор.

    22:07 18.10.2025

  • 54 Ивелин Михайлов

    12 3 Отговор
    Протестират защото Тръмп ги лишава от мексиканци 🤣🤣🤣🤣

    22:08 18.10.2025

  • 55 Факт

    10 7 Отговор
    На тези протести са само гейзери и емигранти!

    22:09 18.10.2025

  • 56 Жоро

    12 6 Отговор
    За Тръмп са гласували 78 милиона Американци.Когато протестите на тия безделници стигнат тия цифри ми звъннете!

    22:11 18.10.2025

  • 57 Българин

    5 7 Отговор
    Ха Ха Ха
    Това е тотален фейк нюз! Протестите са в ПОДКРЕПА на Тръмп и са срещу соросои демократите!

    22:31 18.10.2025

  • 58 Туй ли

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Парадокс":

    успя да изходиш с напъна си? Руснаците няма защо да протестират. Те се записват масово доброволци за фронта, за да защитават страната си от заграждащото ги НАТО и хищническия запад.

    Коментиран от #61, #63

    22:38 18.10.2025

  • 59 Копейки,

    6 5 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    22:40 18.10.2025

  • 60 Ха ха ха

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "НИКО":

    "саИтове" ...личи ти,че си ватенка отвсякъде...ха ха

    22:44 18.10.2025

  • 61 Гост

    9 6 Отговор

    До коментар #58 от "Туй ли":

    Мдааа...пълно е с доброволци в блатната....даже спят на опашки за записване...дааа

    Коментиран от #64

    22:46 18.10.2025

  • 62 Артилерист

    10 6 Отговор
    САЩ са пред гражданска война. Те ограбват много държави, но диверсиите и войните им срещу несъгласни с тях независими страни струват много пари. Отделно поддържането на огромна армия, над 800 военни бази из целия свят, невиждан военен бюджет, клонящ към трилион и др., са непосилни разходи дори за богата държава като тяхната. Като добавим и космическия дълг от 38 трилиона става ясно защо парите за социални програми не стигат и непрекъснато се намаляват. Емигрантите са другото бреме, което прелива чашата на търпението на народа към властта. Приказките за американския демократичен рай са отдавна прашлясала легенда.

    Коментиран от #65

    23:01 18.10.2025

  • 63 Страшен виц каза

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Туй ли":

    То май няколко вица наведнъж бяха . Надявам се и сам си се смееш

    23:06 18.10.2025

  • 64 Това за

    6 5 Отговор

    До коментар #61 от "Гост":

    блатната е англосакски опорен наратив за недочели. Безспорен факт е, че руските войски нямат проблем с попълването и смяната на биещите се на първа линия със свежи части. Ти си знаеш как е при украинците.

    23:14 18.10.2025

  • 65 Хм...

    4 4 Отговор

    До коментар #62 от "Артилерист":

    Така ли се разбраха да дрйстват путя и орангето?

    23:17 18.10.2025

  • 66 Никъде не пише искаме байдън не тръмп

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    Не изкривявай нещата

    23:34 18.10.2025

  • 67 Ачо

    4 0 Отговор
    Това е заради митата.Цените са високи.

    00:37 19.10.2025

  • 68 Роналд Ръмп

    5 2 Отговор
    Лефтистките радикали ПАК са се активизирали. НИКОЙ не е правил повече за нашата ВЕЛИКА Америка от мен, може би Роналд Рейгън. Ако продължат ще срещнат ОГЪН и жупел. Ако не се успокои ситуацията ще трябва да изпратим националната гвардия.

    01:14 19.10.2025

  • 69 Пълни глупости

    2 4 Отговор
    Които гласувахме за Тръмп изискваме от него да направи именно това. Разни напълно откачени демократи чийто градове се превърнаха в клоаки (Ню Йорк и Сан Франциско) не могат да диктуват вече и затова са бесни.

    01:32 19.10.2025

  • 70 604

    3 1 Отговор
    дееаъ и жендърята не до клатени! люмпини! по една мотика и у белене!

    02:23 19.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Америка не е имала никога

    4 3 Отговор
    по с б ъ р к а н началник!

    04:19 19.10.2025

  • 73 Тръмп може

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахаха":

    да всякакъв, но идиот не е.

    04:19 19.10.2025

  • 74 Факт!

    5 3 Отговор
    Тръмп иска да е диктатор като Путлер, но в САЩ това е невъзможно и абсурдно...

    04:42 19.10.2025

  • 75 Георгиев

    5 1 Отговор
    Ха, че това, за което се борят, да се пренесе в ЕС. Тук всичките им лозунги са актуални и ги няма само демонстрациите. И Тръмп, но има плеада насилници: Урсула, Мерц, Макрон...и по малки лакеи в повечето страни. Представете си колко мигранти има там, голяма част нелегални, които са участници сигурно. Няма начин дядо Джо да не е намесен, социалистическата му партия де.

    04:46 19.10.2025

  • 76 Перо

    4 1 Отговор
    Ционистката менажерия се размърда!

    Коментиран от #77

    04:46 19.10.2025

  • 77 Перо

    5 2 Отговор

    До коментар #76 от "Перо":

    П.С. Стачкуват нелегалното имигранти, менажерията е зад кулисите!

    04:49 19.10.2025

  • 78 Ъъъъъъъъъ

    3 1 Отговор
    "Най-малко 7 милиона души са участвали в масовите протести...."

    Ако този протест беше срещу Урсула, Мерц, Стармър и сещате се кои още, протестиращите щяха да са...има-няма 600-700 човека.....Изкуството да можеш да броиш "правилно".😂

    04:53 19.10.2025

  • 79 Евроатлантик

    1 0 Отговор
    Хората си искат демократичните свободи да се гърмят по кръчми и училища и да си сменят пола по няколко пъти в живота, а някакъв там да ги ограничава. Свобода за народа и слободия безгранична.

    05:44 19.10.2025