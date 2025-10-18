"Без крале": 7 милиона американци излязоха по улиците и извикаха "Майната ти, Тръмп!". Ванс им отвърна с "кралско" ВИДЕО

Най-малко 7 милиона души са участвали в масовите протести под лозунга „Без крале“, които се проведоха в Съединените щати в събота, според организаторите на протестите срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Близо 7 милиона американци се събраха за една от най-големите еднодневни демонстрации в историята на САЩ. Това е с 2 милиона повече, отколкото през юни. В над 2 700 града хората излязоха на мирни протести „Без крале“, за да се обединят в ненасилствена съпротива срещу авторитаризма и да заявят, че тази страна принадлежи на своя народ, а не на крале“, се казва в изявлението.
Предишни протести „Без крале“ се проведоха на 14 юни, рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. По това време в американските градове се проведоха най-малко 2100 протеста, в които участваха приблизително 5 милиона души.
The Independent, цитиран от ФОКУС, съобщи, че сред протестиращите градове е и един от най-големите в страната - Ню Йорк.
Протестиращи, носещи транспаранти, се събраха на Таймс Скуеър и тръгнаха в колона по една от главните пътни артерии на града. Те държаха плакати с надписи "Аз съм за свободата на словото“, "Майната му на Тръмп“, "Тръмп трябва да си тръгне“ и "Не на корупцията“. Много от тях носеха американски знамена.
"Администрацията на Тръмп изпраща маскирани агенти по улиците ни, тероризирайки общностите ни. Те преследват имигрантски семейства, арестуват и задържат хора без заповеди. Заплашват да се намесят в изборите и подкопават здравеопазването, околната среда и образованието. Президентът вярва, че има абсолютна власт, но в Америка няма крале и ние няма да се откажем в борбата срещу хаоса, корупцията и бруталността“, казват организаторите, посочващи причините за протестите.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс публикува генерирано от изкуствен интелект видео, изобразяващо президента Доналд Тръмп като крал.
Кадрите показват американския лидер, облечен с корона, роба и размахващ меч. В края на видеото членове на Демократическата партия, включително бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси и лидерът на малцинството в Камарата на представителите Чък Шумер (демократ от Ню Йорк), коленичат пред Тръмп. Ванс публикува видеото в Bluesky на фона на протестите „Без крале“ срещу политиките на Тръмп.
