Новини
Свят »
Франция »
Торнадо уби строителен работник край Париж, четирима са тежко пострадали ВИДЕО

Торнадо уби строителен работник край Париж, четирима са тежко пострадали ВИДЕО

21 Октомври, 2025 05:50, обновена 21 Октомври, 2025 04:56 510 0

  • париж-
  • жертва-
  • торнадо-
  • работник-
  • франция

Най-засегнат от внезапно формиралия се смерч е град Ермонт, на около 20 км северно от френската столица

Торнадо уби строителен работник край Париж, четирима са тежко пострадали ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Внезапно и силно торнадо връхлетя вчера няколко населени места северно от Париж, като повали три строителни крана и отнесе покриви. Млад работник е загинал на строителен обект, а още четирима души са тежко ранени, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на властите.

Най-засегнат от внезапно формиралия се вчера следобед смерч е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж, каза префектът Филип Корт, отбелязвайки, че става въпрос за "нещо като мини торнадо".

Пострадали са десет души, като един от тях - 23-годишен мъж - е починал. Той е бил служител на частна строителна компания, работила на споменатия обект, каза за АФП прокурорът на Понтоаз - Гирек льо Бра.

Привечер префектурата съобщи за четирима ранени с опасност за живота и петима, чийто наранявания не са животозастрашаващи.

Видеоклипове, публикувани в "Екс", показват как трите крана рухват един след друг в рамките на няколко секунди: единият - на строителна площадка, втори - върху медико-социално заведение, без да причини жертви, и трети - върху жилищна сграда.

За справяне с последиците на място са изпратени 80 пожарникари, 50 полицаи и 20 души от службата за спешна медицинска помощ


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания