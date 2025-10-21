Торнадо уби строителен работник край Париж, четирима са тежко пострадали ВИДЕО

Внезапно и силно торнадо връхлетя вчера няколко населени места северно от Париж, като повали три строителни крана и отнесе покриви. Млад работник е загинал на строителен обект, а още четирима души са тежко ранени, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на властите.

Най-засегнат от внезапно формиралия се вчера следобед смерч е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж, каза префектът Филип Корт, отбелязвайки, че става въпрос за "нещо като мини торнадо".

Пострадали са десет души, като един от тях - 23-годишен мъж - е починал. Той е бил служител на частна строителна компания, работила на споменатия обект, каза за АФП прокурорът на Понтоаз - Гирек льо Бра.

Привечер префектурата съобщи за четирима ранени с опасност за живота и петима, чийто наранявания не са животозастрашаващи.

Видеоклипове, публикувани в "Екс", показват как трите крана рухват един след друг в рамките на няколко секунди: единият - на строителна площадка, втори - върху медико-социално заведение, без да причини жертви, и трети - върху жилищна сграда.



За справяне с последиците на място са изпратени 80 пожарникари, 50 полицаи и 20 души от службата за спешна медицинска помощ