На фона на засилено напрежение в Европа! Хърватия отново връща казармата

Хърватският парламент гласува за повторното въвеждане на задължителна военна служба. Това съобщи Вашингтон поуст.

Решението идва на фона на засилено напрежение в Европа след руската агресия срещу Украйна, както и на надпреварата във въоръжаването и струпване на военни сили на Балканите, които преминаха през кървава война през 90-те години на миналия век.

Законодателите одобриха законовите промени с 84 гласа "за" и 11 "против". 30 депутатите гласуваха "въздържал се".

Армейската служба ще продължи два месеца и ще осигурява основно военно обучение. Наборната служба бе премахната през 2008 г., когато страната премина към доброволческа система.

Министерството на отбраната на Хърватия обяви, че целта е да се обучат младите хора на основни умения и знания, които са необходими в кризисни ситуации, за да допринесат за националната сигурност.

Властите ще започнат да викат родените през 2007 г. наборници на медицински прегледи до края на годината. Наборниците ще получават заплата, а отказниците от военна служба по съвест могат да изберат гражданска служба.