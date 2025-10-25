Новини
На фона на засилено напрежение в Европа! Хърватия отново връща казармата

На фона на засилено напрежение в Европа! Хърватия отново връща казармата

25 Октомври, 2025 09:49

25 Октомври, 2025 09:49 930 35

Армейската служба ще продължи два месеца и ще осигурява основно военно обучение

На фона на засилено напрежение в Европа! Хърватия отново връща казармата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Хърватският парламент гласува за повторното въвеждане на задължителна военна служба. Това съобщи Вашингтон поуст.

Решението идва на фона на засилено напрежение в Европа след руската агресия срещу Украйна, както и на надпреварата във въоръжаването и струпване на военни сили на Балканите, които преминаха през кървава война през 90-те години на миналия век.

Законодателите одобриха законовите промени с 84 гласа "за" и 11 "против". 30 депутатите гласуваха "въздържал се".

Армейската служба ще продължи два месеца и ще осигурява основно военно обучение. Наборната служба бе премахната през 2008 г., когато страната премина към доброволческа система.

Министерството на отбраната на Хърватия обяви, че целта е да се обучат младите хора на основни умения и знания, които са необходими в кризисни ситуации, за да допринесат за националната сигурност.

Властите ще започнат да викат родените през 2007 г. наборници на медицински прегледи до края на годината. Наборниците ще получават заплата, а отказниците от военна служба по съвест могат да изберат гражданска служба.


Хърватия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Румънец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ротшилд":

    Обичам честни избори

    09:51 25.10.2025

  • 3 Путин

    2 14 Отговор
    Ще
    Се бие до последният Руснак

    09:51 25.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сега и харватите

    5 2 Отговор
    Ще плъзнат по света!
    Итняма отървае от тях, също като украинците прклети!

    09:58 25.10.2025

  • 8 Механик

    13 1 Отговор
    Два месеца военна служба?? Вероятно се шегувате?
    За два месеца даже леглото няма да се научат да си оправят.

    09:59 25.10.2025

  • 9 Гориил

    5 2 Отговор
    Тази страна рано или късно ще се окаже на подсъдимата скамейка на нов Нюрнбергски трибунал. Жалко е, че историята не учи Загреб на нищо.

    10:00 25.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А ти

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ротшилд":

    Се върне в ерата на комунизма, когато избори не бяха "НЕ НАГЛАСЕНИ" и вие комунягите ги "печелехте" с 99.98 %

    Коментиран от #17

    10:07 25.10.2025

  • 12 @@@

    9 2 Отговор
    Хърватия отново връща казармата!
    Цели два петъка!
    Поне да разберат какъв пол са!

    Коментиран от #16

    10:08 25.10.2025

  • 13 Урсулиците:

    9 1 Отговор
    Връщаме се към времената на Студената война!
    Готвим се за война.
    От Икономически ЕС се превръща във Военен съюз!

    Коментиран от #15

    10:10 25.10.2025

  • 14 Торбата със лъжите

    0 8 Отговор
    Путин сега ще отвори голямата торба със въображаемите армии

    10:11 25.10.2025

  • 15 БайДънчо:

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Урсулиците:":

    Създаваме ново НАТО.

    10:11 25.10.2025

  • 16 Едва ли си знаят пола

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "@@@":

    Много да зелени тези хлапетийки.

    10:15 25.10.2025

  • 17 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "А ти":

    Комунистическата епоха беше просто инструмент за икономически реформи и модернизация. След като тези цели бяха постигнати, този инструмент беше изпратен на бунището на историята.

    Коментиран от #27

    10:15 25.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фен

    6 0 Отговор
    Явно, НАТО няма сили да ни пази. Всеки ще се спасява по единично.

    10:19 25.10.2025

  • 20 Български деца родени в Австрия

    7 2 Отговор
    От майка и баща българи са принудени да ходят в казарма там. Не мога да упреквам родителите. Упреквам българските управници които ги предадоха.

    Коментиран от #28, #29

    10:20 25.10.2025

  • 21 Всички се готвят за война,

    12 0 Отговор
    само нашите продажници вече са ни продали, и България е продадена!? Новината е, че САЩ си прибира военните от тукашните бази и ги заместват с турски военни, демек, отново сме под "турско присъствие"!? За жалост, това ще е краят на България, няма да ни помогне дядо Иван!

    Коментиран от #24, #26, #30

    10:22 25.10.2025

  • 22 демократ

    2 3 Отговор
    Пак ще има Студена война.
    И пак България ще бъде където и е мястото зад желязната завеса. И комундерите каквито са 99.9999% от всички българи пак да учат руски да карат лади да купуват от мототехника и да ходят до Несебър на почивна станция лятото.

    10:25 25.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дядо Иван

    6 0 Отговор
    Не помага на предатели. На предателите Тръмп им помага. Справка Армения и азербайджан.
    .

    10:34 25.10.2025

  • 26 Боже дано не е вярно

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всички се готвят за война,":

    Макар че предателското мнозинство подкрепяно от дпс е способно на всичко.

    10:36 25.10.2025

  • 27 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    ..... "икономически реформи и модернизация"....
    Затова ли инструмента ЧУК го наричаме "руският инженер" ?
    Защо запада, който не е минал през такъв период ни "отвя" поне със 100 години.
    Този период умело бе идползван от комунягите първо да одържавят ВСИЧКО, че после /90-те години на м.век/, да го изкупят на безценица. И от хора с цървули преди 1944г, сега са хора с милиарди и милиони. Може ти да не си от тях, но ги виж "другарите" от преименовалата се 100 годишна партия и поне малко се замисли.

    Коментиран от #33

    10:37 25.10.2025

  • 28 АГА та КРИСТИ

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Български деца родени в Австрия":

    Иначе щяха да са в БъГъ армията с ман галите

    10:40 25.10.2025

  • 29 Защо слагаш минус

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Български деца родени в Австрия":

    Австрия не е премахвала казармата както и Швейцария. Те са неутрални страни не са членки на Нато и си имат казарма. Българчетата родени там са австрийски граждани и имат задължение да ходят в казарма. Това е факт.

    10:40 25.10.2025

  • 30 Моарейн

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всички се готвят за война,":

    Краят на България беше предначертан още преди тридесет и шест години. Сега просто ще го обявят официално.

    10:41 25.10.2025

  • 31 Лятото гледах едно българско семейство

    5 0 Отговор
    Дошли на гости от испания при родители които са останали в България. За жалост децата им не знаеха и дума на български. Майката им превеждаше как да ползват някакви електронни игри. На по голямото момче му стана неудобно. На бащата също до някъде. Но на майката не. А точно тя не ги беше научила на майчин език български.

    10:46 25.10.2025

  • 32 Смехотворно е

    2 0 Отговор
    "Армейската служба ще продължи два месеца" ... Просто после да може хората да се мобилизират по всяко време, под формата на запас дори и причина да няма ...

    10:51 25.10.2025

  • 33 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "АГАТ а Кристи":

    Западът отдавна не е изпреварил никого.

    10:54 25.10.2025

  • 34 Ъхъъъъъ

    1 0 Отговор
    "младите хора на основни умения и знания....".... много ще им помогнат тези основни умения и знания нали?

    11:03 25.10.2025

  • 35 Ъхъъъъъ

    0 0 Отговор
    Наборниците ще получават заплата, а отказниците от военна служба по съвест могат да изберат гражданска служба.

    11:04 25.10.2025

