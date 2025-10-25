На фона на засилено напрежение в Европа! Хърватия отново връща казармата

Хърватският парламент гласува за повторното въвеждане на задължителна военна служба. Това съобщи Вашингтон поуст.
Решението идва на фона на засилено напрежение в Европа след руската агресия срещу Украйна, както и на надпреварата във въоръжаването и струпване на военни сили на Балканите, които преминаха през кървава война през 90-те години на миналия век.
Законодателите одобриха законовите промени с 84 гласа "за" и 11 "против". 30 депутатите гласуваха "въздържал се".
Армейската служба ще продължи два месеца и ще осигурява основно военно обучение. Наборната служба бе премахната през 2008 г., когато страната премина към доброволческа система.
Министерството на отбраната на Хърватия обяви, че целта е да се обучат младите хора на основни умения и знания, които са необходими в кризисни ситуации, за да допринесат за националната сигурност.
Властите ще започнат да викат родените през 2007 г. наборници на медицински прегледи до края на годината. Наборниците ще получават заплата, а отказниците от военна служба по съвест могат да изберат гражданска служба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Румънец
До коментар #1 от "Ротшилд":Обичам честни избори
09:51 25.10.2025
3 Путин
Се бие до последният Руснак
09:51 25.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сега и харватите
Итняма отървае от тях, също като украинците прклети!
09:58 25.10.2025
8 Механик
За два месеца даже леглото няма да се научат да си оправят.
09:59 25.10.2025
9 Гориил
10:00 25.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А ти
До коментар #1 от "Ротшилд":Се върне в ерата на комунизма, когато избори не бяха "НЕ НАГЛАСЕНИ" и вие комунягите ги "печелехте" с 99.98 %
Коментиран от #17
10:07 25.10.2025
12 @@@
Цели два петъка!
Поне да разберат какъв пол са!
Коментиран от #16
10:08 25.10.2025
13 Урсулиците:
Готвим се за война.
От Икономически ЕС се превръща във Военен съюз!
Коментиран от #15
10:10 25.10.2025
14 Торбата със лъжите
10:11 25.10.2025
15 БайДънчо:
До коментар #13 от "Урсулиците:":Създаваме ново НАТО.
10:11 25.10.2025
16 Едва ли си знаят пола
До коментар #12 от "@@@":Много да зелени тези хлапетийки.
10:15 25.10.2025
17 Гориил
До коментар #11 от "А ти":Комунистическата епоха беше просто инструмент за икономически реформи и модернизация. След като тези цели бяха постигнати, този инструмент беше изпратен на бунището на историята.
Коментиран от #27
10:15 25.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фен
10:19 25.10.2025
20 Български деца родени в Австрия
Коментиран от #28, #29
10:20 25.10.2025
21 Всички се готвят за война,
Коментиран от #24, #26, #30
10:22 25.10.2025
22 демократ
И пак България ще бъде където и е мястото зад желязната завеса. И комундерите каквито са 99.9999% от всички българи пак да учат руски да карат лади да купуват от мототехника и да ходят до Несебър на почивна станция лятото.
10:25 25.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дядо Иван
.
10:34 25.10.2025
26 Боже дано не е вярно
До коментар #21 от "Всички се готвят за война,":Макар че предателското мнозинство подкрепяно от дпс е способно на всичко.
10:36 25.10.2025
27 АГАТ а Кристи
До коментар #17 от "Гориил":..... "икономически реформи и модернизация"....
Затова ли инструмента ЧУК го наричаме "руският инженер" ?
Защо запада, който не е минал през такъв период ни "отвя" поне със 100 години.
Този период умело бе идползван от комунягите първо да одържавят ВСИЧКО, че после /90-те години на м.век/, да го изкупят на безценица. И от хора с цървули преди 1944г, сега са хора с милиарди и милиони. Може ти да не си от тях, но ги виж "другарите" от преименовалата се 100 годишна партия и поне малко се замисли.
Коментиран от #33
10:37 25.10.2025
28 АГА та КРИСТИ
До коментар #20 от "Български деца родени в Австрия":Иначе щяха да са в БъГъ армията с ман галите
10:40 25.10.2025
29 Защо слагаш минус
До коментар #20 от "Български деца родени в Австрия":Австрия не е премахвала казармата както и Швейцария. Те са неутрални страни не са членки на Нато и си имат казарма. Българчетата родени там са австрийски граждани и имат задължение да ходят в казарма. Това е факт.
10:40 25.10.2025
30 Моарейн
До коментар #21 от "Всички се готвят за война,":Краят на България беше предначертан още преди тридесет и шест години. Сега просто ще го обявят официално.
10:41 25.10.2025
31 Лятото гледах едно българско семейство
10:46 25.10.2025
32 Смехотворно е
10:51 25.10.2025
33 Гориил
До коментар #27 от "АГАТ а Кристи":Западът отдавна не е изпреварил никого.
10:54 25.10.2025
34 Ъхъъъъъ
11:03 25.10.2025
35 Ъхъъъъъ
11:04 25.10.2025