Новини
Свят »
Япония »
Тръмп пристига в Токио на 27 октомври, среща се с новия премиер и императора на Япония

Тръмп пристига в Токио на 27 октомври, среща се с новия премиер и императора на Япония

22 Октомври, 2025 05:46, обновена 22 Октомври, 2025 05:51 524 1

  • япония-
  • тръмп-
  • посещение

Посещението на американския президент в азиатската страна ще продължи три дни

Тръмп пристига в Токио на 27 октомври, среща се с новия премиер и императора на Япония - 1
Тръмп и съпругата му пристигат в Токио през 2019 г., Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Япония да се проведе от 27 до 29 октомври, обяви главният секретар на кабинета Минору Кихара на редовна пресконференция.

„Президентът на САЩ Тръмп е поканен в Япония. Очаква се посещението му да се проведе от 27 до 29 октомври“, каза той.

Кихара допълни, че по време на пътуването се очаква Тръмп да проведе разговори с новия японски премиер Санае Такаичи, както и да има аудиенция при император Нарухито.

Главният секретар на кабинета изрази увереност, че посещението на американския лидер ще бъде важна стъпка в по-нататъшното развитие на двустранните отношения.

Това ще бъде първото пътуване на Тръмп до Япония по време на втория му мандат.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бидапеща

    0 0 Отговор
    Колко бързо ставало!?

    05:54 22.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания