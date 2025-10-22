Тръмп пристига в Токио на 27 октомври, среща се с новия премиер и императора на Япония

Тръмп и съпругата му пристигат в Токио през 2019 г., Снимка: YouTube

Очаква се посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Япония да се проведе от 27 до 29 октомври, обяви главният секретар на кабинета Минору Кихара на редовна пресконференция.

„Президентът на САЩ Тръмп е поканен в Япония. Очаква се посещението му да се проведе от 27 до 29 октомври“, каза той.

Кихара допълни, че по време на пътуването се очаква Тръмп да проведе разговори с новия японски премиер Санае Такаичи, както и да има аудиенция при император Нарухито.

Главният секретар на кабинета изрази увереност, че посещението на американския лидер ще бъде важна стъпка в по-нататъшното развитие на двустранните отношения.

Това ще бъде първото пътуване на Тръмп до Япония по време на втория му мандат.