Отново балони от Беларус навлязоха в Литва, затвориха летищата във Вилнюс и Каунас

22 Октомври, 2025 06:03, обновена 25 Октомври, 2025 04:35 1 583 8

Това е третият случай през октомври, при който литовски летища спират работа заради нарушения на въздушното пространство откъм територията на Минск

Отново балони от Беларус навлязоха в Литва, затвориха летищата във Вилнюс и Каунас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Литва затвори в петък вечер летищата в столицата Вилнюс и във втория по големина град Каунас, след като метеорологични балони от Беларус навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА и NOVA.

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври, при който литовски летища спират работа заради нарушения на въздушното пространство откъм територията на Минск.

През последните месеци европейската авиация, включително летищата в Копенхаген, Мюнхен и в региона на Балтийско море, многократно беше подлагана на смущения заради дронове и други неидентифицирани обекти.

По данни на литовското Транспортно министерство и Националния център за управление на кризи двете летища са затворени до 22:00 ч. местно време (19:00 ч. по Гринуич), след като на радарите са били засечени „десетки балони“.

По-рано този месец летището във Вилнюс на два пъти беше временно затворено заради балони, излетели от Беларус и превозващи контрабандни цигари. Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене предупреди, че страната ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако подобни инциденти се повторят.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЯСНО!

    16 0 Отговор
    Пак Путин ги е пуснал!
    Преди дронове,сега пък...балони с контрабандни цигари...!

    06:24 22.10.2025

  • 2 А идва ли ви на акъла

    23 0 Отговор
    че тези балони с цигари са поръчани от литовци и финансирани от литовска мафия?

    Няма белоруси да ги товарят с цигари и пращат като хуманитарна помощ в Литва, я:)

    Ама за пропагандата е по-важно е внушението, нали?!

    Коментиран от #3

    06:38 22.10.2025

  • 3 Професионална журналистка

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "А идва ли ви на акъла":

    Нищо не разбрах!

    07:04 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    4 0 Отговор
    Сами се изолират!

    07:45 22.10.2025

  • 6 владѝмир

    6 1 Отговор
    пратих им малко "Казбег" и " Беломорканал ".

    08:12 22.10.2025

  • 7 Сандо

    2 0 Отговор
    Литва да създаде въздушна митница и да повика Ф-35 от натото на помощ.

    08:48 22.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ким Чен Ун праща на южно корейците балони с фекалии.

    05:03 25.10.2025

Новини по държави:
