Отново балони от Беларус навлязоха в Литва, затвориха летищата във Вилнюс и Каунас

Литва затвори в петък вечер летищата в столицата Вилнюс и във втория по големина град Каунас, след като метеорологични балони от Беларус навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА и NOVA.
Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври, при който литовски летища спират работа заради нарушения на въздушното пространство откъм територията на Минск.
През последните месеци европейската авиация, включително летищата в Копенхаген, Мюнхен и в региона на Балтийско море, многократно беше подлагана на смущения заради дронове и други неидентифицирани обекти.
По данни на литовското Транспортно министерство и Националния център за управление на кризи двете летища са затворени до 22:00 ч. местно време (19:00 ч. по Гринуич), след като на радарите са били засечени „десетки балони“.
По-рано този месец летището във Вилнюс на два пъти беше временно затворено заради балони, излетели от Беларус и превозващи контрабандни цигари. Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене предупреди, че страната ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако подобни инциденти се повторят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЯСНО!
Преди дронове,сега пък...балони с контрабандни цигари...!
06:24 22.10.2025
2 А идва ли ви на акъла
Няма белоруси да ги товарят с цигари и пращат като хуманитарна помощ в Литва, я:)
Ама за пропагандата е по-важно е внушението, нали?!
Коментиран от #3
06:38 22.10.2025
3 Професионална журналистка
До коментар #2 от "А идва ли ви на акъла":Нищо не разбрах!
07:04 22.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
07:45 22.10.2025
6 владѝмир
08:12 22.10.2025
7 Сандо
08:48 22.10.2025
8 Данко Харсъзина
05:03 25.10.2025