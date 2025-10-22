Орбан: Въпреки провала, плановете за среща между Тръмп и Путин продължават

Подготовката за предстоящата среща на върха, посветена на мира в Украйна, продължава. Това съобщи премиерът на Унгария Виктор Орбан в публикация в профила си във „Фейсбук“, предава News.bg.
Орбан уточни, че точната дата на евентуална среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин все още не е определена. Той добави, че унгарският външен министър Петер Сиярто в момента се намира във Вашингтон.
„Когато настъпи подходящият момент, срещата ще бъде организирана“, отбеляза унгарският премиер.
Припомняме, че първоначално срещата между Путин и Тръмп за обсъждане на възможностите за прекратяване на войната в Украйна беше планирана да се проведе в Будапеща. Тя обаче бе отменена, след телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.
По-рано днес Тръмп заяви, че не желае да провежда „безрезултатна среща“ с руския си колега.
1 Така е
Коментиран от #5
10:23 22.10.2025
2 Пич
10:23 22.10.2025
3 Баце ЕООД
Коментиран от #7
10:23 22.10.2025
4 Ганя Путинофила
10:25 22.10.2025
5 А ти
До коментар #1 от "Така е":Си мюре на площад Възраждане! Дебнеш да те изденне некоя краставица!
Коментиран от #12
10:26 22.10.2025
6 007 лиценз ту кил
10:26 22.10.2025
8 Ами
Коментиран от #13
10:28 22.10.2025
9 Тръмп се е отказал от срещата
10:31 22.10.2025
10 бай Бай
А за това какво прави си получава последствия.
10:34 22.10.2025
11 Баце ЕООД
До коментар #7 от "Гледай Ютуб канала":Ти това ли правиш, разбирам защо си тоооолкова умен. Че и усърден работник в ютуб и тук
10:34 22.10.2025
12 Така е
До коментар #5 от "А ти":Личи си, че си копейкаджия - само простотии.
Коментиран от #14
10:35 22.10.2025
13 Така де
До коментар #8 от "Ами":Тръмп няма друг ход освен да слуша и изпълнява.
10:37 22.10.2025
14 Каква
До коментар #12 от "Така е":Си долна,? Вчера разправяше че никой друг не те е черпил толкова много мляко, а днес обиждаш!
10:39 22.10.2025
15 Анонимен
10:40 22.10.2025