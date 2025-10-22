Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Въпреки провала, плановете за среща между Тръмп и Путин продължават

22 Октомври, 2025 10:19 684 15

  • виктор орбан-
  • путин-
  • тръмп-
  • среща

Виктор Орбан потвърди, че разговорите за среща между Тръмп и Путин са в ход, но все още без конкретен ден

Орбан: Въпреки провала, плановете за среща между Тръмп и Путин продължават - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подготовката за предстоящата среща на върха, посветена на мира в Украйна, продължава. Това съобщи премиерът на Унгария Виктор Орбан в публикация в профила си във „Фейсбук“, предава News.bg.

Орбан уточни, че точната дата на евентуална среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин все още не е определена. Той добави, че унгарският външен министър Петер Сиярто в момента се намира във Вашингтон.

„Когато настъпи подходящият момент, срещата ще бъде организирана“, отбеляза унгарският премиер.

Припомняме, че първоначално срещата между Путин и Тръмп за обсъждане на възможностите за прекратяване на войната в Украйна беше планирана да се проведе в Будапеща. Тя обаче бе отменена, след телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.

По-рано днес Тръмп заяви, че не желае да провежда „безрезултатна среща“ с руския си колега.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така е

    4 2 Отговор
    Западът използва Орбан за мюре да го докара в Будапеща и там да го арестуват. Браво!

    Коментиран от #5

    10:23 22.10.2025

  • 2 Пич

    4 5 Отговор
    А нашите управляващи малоумници се подготвят за война !!! Ама докато чакат войната , кретените не спират да източват държавата като я подаряват на Украйна и Урсулианците !!! Е , и крадат яко !!!

    10:23 22.10.2025

  • 3 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Какъв провал?? Кой си ги измисли това?

    Коментиран от #7

    10:23 22.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Путинофилската територия за разлика от високо развитите държави като Полша, ще пусне самолета на путин да прелети

    10:25 22.10.2025

  • 5 А ти

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Си мюре на площад Възраждане! Дебнеш да те изденне некоя краставица!

    Коментиран от #12

    10:26 22.10.2025

  • 6 007 лиценз ту кил

    3 2 Отговор
    Орбан не казва нищо за провал. Заглавието е подвеждащо.

    10:26 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    3 0 Отговор
    Тръмп трябва да е много наивен за да вярва на хаяско

    Коментиран от #13

    10:28 22.10.2025

  • 9 Тръмп се е отказал от срещата

    0 1 Отговор
    Дал е последен шанс на Путин!

    10:31 22.10.2025

  • 10 бай Бай

    0 0 Отговор
    Патока говори повече отколкото мисли, сменя тези през ден, не заслужава внимание какво говори.
    А за това какво прави си получава последствия.

    10:34 22.10.2025

  • 11 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гледай Ютуб канала":

    Ти това ли правиш, разбирам защо си тоооолкова умен. Че и усърден работник в ютуб и тук

    10:34 22.10.2025

  • 12 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А ти":

    Личи си, че си копейкаджия - само простотии.

    Коментиран от #14

    10:35 22.10.2025

  • 13 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Тръмп няма друг ход освен да слуша и изпълнява.

    10:37 22.10.2025

  • 14 Каква

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Си долна,? Вчера разправяше че никой друг не те е черпил толкова много мляко, а днес обиждаш!

    10:39 22.10.2025

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Мигът на слава отлетя.

    10:40 22.10.2025

