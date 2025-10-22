Орбан: Въпреки провала, плановете за среща между Тръмп и Путин продължават

Подготовката за предстоящата среща на върха, посветена на мира в Украйна, продължава. Това съобщи премиерът на Унгария Виктор Орбан в публикация в профила си във „Фейсбук“, предава News.bg.

Орбан уточни, че точната дата на евентуална среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин все още не е определена. Той добави, че унгарският външен министър Петер Сиярто в момента се намира във Вашингтон.

„Когато настъпи подходящият момент, срещата ще бъде организирана“, отбеляза унгарският премиер.

Припомняме, че първоначално срещата между Путин и Тръмп за обсъждане на възможностите за прекратяване на войната в Украйна беше планирана да се проведе в Будапеща. Тя обаче бе отменена, след телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.

По-рано днес Тръмп заяви, че не желае да провежда „безрезултатна среща“ с руския си колега.