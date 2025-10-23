Новини
САЩ принуждават Путин към преговори с нови санкции
  Тема: Украйна

23 Октомври, 2025 13:27

Украинското министерство на енергетиката обяви извънредни прекъсвания на електрозахранването в повечето украински области и се работи за възстановяването му

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили извършиха на 21 срещу 22 октомври комбиниран удар с дронове и ракети срещу Украйна и поразиха детска градина. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските са изстреляли 405 дрона от градовете Курск и Орел; Милерово, Ростовска област; Приморско-Ахтарск, Краснодарски край; и са окупирали нос Чауда, Крим.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли и 11 балистични ракети "Искандер-М/КН-23" от Брянска и Ростовска области и окупирали Донецка област; девет крилати ракети "Искандер-К" от Курска и Воронежска области и окупирания Крим; четири аеробалистични ракети "Х-47М2 Кинжал" от въздушното пространство над Ростовска област; и четири крилати ракети "Х-59/69" от окупираната Запорожка област. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че украинските сили са свалили 333 дрона, осем крилати ракети "Искандер-К", шест балистични ракети "Искандер-М/КН-23" и две ракети Х-59/69; че 12 ракети и 55 дрона са ударили 26 места; и че отломки от дрон са паднали на 19 места. Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че 17 дрона не са достигнали целите си, тъй като са били "изгубени на място" (вероятно се има предвид украинска интерференция от електронните средства за борба).

Руските удари са били насочени предимно към Киевска област и са засегнали също Днепропетровска, Запорожка, Черкаска, Черниговска и Одеска области. Ударите са повредили гражданската и енергийната инфраструктура в Черкаска, Днепропетровска и Кировоградска области.

Служители на град Киев и област съобщиха, че руските сили са убили четирима цивилни и са ранили 29 души. Сред загиналите и пострадалите има деца.

Украинското министерство на енергетиката обяви извънредни прекъсвания на електрозахранването в повечето украински области и се работи за възстановяването му.

Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че са изстреляни изтребители, за да разследват въздушни цели, движещи се към района на делтата на Дунав, както и да изпълнят мисии за въздушно патрулиране по време на нощните руски удари срещу Украйна.

Съединените щати обявиха нови икономически и военни лостове в отговор на нежеланието на руския президент Владимир Путин да се включи в добросъвестни преговори за прекратяване на войната в Украйна. На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) налага допълнителни санкции на Русия в резултат на липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към процеса за прекратяване на войната в Украйна.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Съединените щати санкционират руската държавна петролна компания Роснефт и частната руска петролна компания Лукойл - двете най-големи петролни компании в Русия - и че Министерството на финансите на САЩ е готово да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо, за да подкрепи усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната. OFAC също така блокира всички организации, от които Роснефт или Лукойл пряко или косвено притежават 50 процента или повече.

The Wall Street Journal (WSJ) съобщи на 22 октомври, че американски служители са заявили, че администрацията на Тръмп е премахнала ограниченията върху използването от Украйна на ракети Storm Shadow, които използват американско разузнаване за насочване, за да ударят руска територия.

Според източник, решението за премахване на ограниченията е взето преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп на 17 октомври.

Украинският генерален щаб отбеляза, че заводът произвежда барут, взривни вещества и компоненти за ракетно гориво. ISW продължава да оценява, че икономическите инструменти, съчетани с мерки, които позволяват на Украйна да поддържа натиск на бойното поле, са жизненоважни, за да накарат Путин да преразгледа теорията си за победа.

Западни репортажи сочат, че Съединените щати са отменили планираната среща между Тръмп и Путин, след като Русия продължи да демонстрира нежеланието си да прави компромиси по отношение на дългогодишните си военни искания в Украйна. Fox News съобщи на 22 октомври, че Тръмп е отменил среща с Путин в Будапеща, след като Русия отхвърли искането на Тръмп за прекратяване на огъня в Украйна.

На 21 октомври Тръмп заяви, че не иска да има "пропиляна среща".

Служител на Белия дом заяви, че няма планове за среща между Тръмп и Путин "в близко бъдеще".

Wall Street Journal съобщи, че служители са заявили, че разговорът на 20 октомври между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е показал, че Кремъл не прави компромис с дългогодишното си искане Украйна да отстъпи цялата Донецка и Луганска област на Русия, и че впоследствие Рубио е информирал служителите на Белия дом след разговора, заявявайки, че срещата на върха между Тръмп и Путин е малко вероятно да доведе до положителни резултати.

Кремъл наскоро публично и частно подчерта отказа си да прави отстъпки по отношение на исканията си, както се вижда от последните изявления на представители на Кремъл и от съобщенията за неофициалния документ, изпратен от руски представители до САЩ.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков използва фона на стратегическите ракетни изпитания на 22 октомври, за да твърди, че предполагаемата "агресивна политика" на НАТО е принудила Русия да приеме "компенсаторни военно-технически мерки". Русия няма да позволи на НАТО да я въвлече в "много скъпа надпревара във въоръжаването".


Украйна
Оценка 2.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Американец

    31 10 Отговор
    Дядо Тръмп щял да прати Мелания на срещата с Путин, защото искал да си има русо момченце, славянче.

    Коментиран от #5

    13:30 23.10.2025

  • 2 българин

    6 37 Отговор
    Голям е Тръмп, голям.

    Коментиран от #74, #77

    13:30 23.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 50 Отговор
    мили деца , всъщност САЩ не са почнали още!!!!!ако се впрегнат насериозно , ни джуджета ни аятоласи ни БРИКСове ще останат!!!! а вие си блейте за дядо ви Иван на Дунава / мисленето го оставете на други

    Коментиран от #14, #72

    13:31 23.10.2025

  • 4 така е

    11 41 Отговор
    Путин се разбърза за среща заради възможността САЩ да даде Томахоук на Киев. След отказа на Тръмп, вече му е все тая и продължава по многоходовия си план за съсипване на русийката.

    Коментиран от #13

    13:32 23.10.2025

  • 5 Ликантроп

    8 23 Отговор

    До коментар #1 от "Американец":

    Путин ще му го роди ,ама така леко са му азиатски чертите та не знам

    13:32 23.10.2025

  • 6 8888

    40 7 Отговор
    100 пъти русия каза че санкциите не я интересуват...
    и от 2023 фалира 10 пъти според евроатлантическите медии.
    а Зеленски е ок с това, стига да идват още милиарди, нищо че държавата му изчезва като популация, неговата идея и това за което му плащат е да отслабва и тества русия.

    Коментиран от #8, #9

    13:32 23.10.2025

  • 7 БУХАХАХА

    10 30 Отговор
    рософилите газ пикаят.

    13:32 23.10.2025

  • 8 да питам

    12 16 Отговор

    До коментар #6 от "8888":

    Ко стана изгасиха ли рафинерията?!

    Коментиран от #23

    13:33 23.10.2025

  • 9 6666

    9 34 Отговор

    До коментар #6 от "8888":

    А междувременно русия вече вкарва в затвора, ако се оплачеш в медиите от липса на ток, топло или вода.

    Коментиран от #79

    13:34 23.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    21 3 Отговор
    "че са изстреляни изтребители...."
    Леле, изтребителите не излитат ли, или в Румъния ги изстрелват?
    🤣🤣🤣🤣🤣

    13:34 23.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чурулик чурулик

    11 21 Отговор
    Напънала се планината и родила мишка .
    Вчера Русия изстреля ракета Ярс . Е защо Ярс ?
    Ами другите са анимационни -какво друго да изстреля

    Коментиран от #19

    13:35 23.10.2025

  • 13 8888

    29 8 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    Томахоук е ракета от среден тип, русия имат много по-мощни, не искат да ги ползват а Зеленски не мисли. няма как да ги е страх от това.

    Коментиран от #26

    13:35 23.10.2025

  • 14 8888

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    за сега разрушават белия дом и демокрацията в Сащ

    13:36 23.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 фактчекър

    5 28 Отговор
    В Русия в момента наблюдаваме сериозен недостиг на бензин, който води до разреждане на горивото и потенциални проблеми за потребителите. Според информация от 16 октомври 2025, поради дефицита, производителите започнаха да разреждат бензина, засягайки качеството, което може да доведе до повреди в превозните средства.

    Причини за недостиг на бензин
    Атаки на украинската армия: Около талас от нападенията, които започнаха през август 2025, повредиха значителен брой руски рафинерии. Оценява се, че рафинирането на петрол е намаляло с около 10%, докато компаниите се опитват да се справят с възхода на разходите.

    По-новите американски санкции срещу руски енергийни компании като "Роснефт" и "Лукойл" повлияват на доставките и цените на суровия петрол, усилвайки кризата в горивата.

    13:38 23.10.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    8 22 Отговор
    Никакие санкции няма да уплашат и подействат на Димата Медведев и дружката му Путин. Бункера отдавна е зареден с 300л варел с керосин, керосинови лампи, десет чувала сухари, вода и топли чорапи.
    Нас не догонят 😁

    Коментиран от #20, #21, #22

    13:38 23.10.2025

  • 18 До КОТА-РАК

    4 3 Отговор
    ДА ХВАНЕШ РАК.

    13:38 23.10.2025

  • 19 Запознат

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "Чурулик чурулик":

    Успяха ли да я изстрелят че предния път йок!?

    Коментиран от #25

    13:39 23.10.2025

  • 20 аааа нидей тъй

    8 11 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    И десет кашона с водка Финляндия. Димата я унищожава всеки ден.

    13:39 23.10.2025

  • 21 Ха ха ха

    22 4 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Знаеш руски, урсуло. Ще ти трябва.

    13:40 23.10.2025

  • 22 Да се знае

    9 13 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    керосиня ще потрябва като горят трупа на пycлeр.

    Коментиран от #27

    13:40 23.10.2025

  • 23 8888

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    възможно е да са я изгасили

    13:40 23.10.2025

  • 24 пешо

    20 6 Отговор
    русия ще си вземе това което е решила , нито тръмп нито ЕС ще е спре

    Коментиран от #30

    13:41 23.10.2025

  • 25 За Старшип ли питаш?

    13 5 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    Поне 10 пъти не можа да излети.

    Коментиран от #28

    13:41 23.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Споко

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "Да се знае":

    той Путин ще те надживее.

    Коментиран от #33

    13:42 23.10.2025

  • 28 Запознат

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "За Старшип ли питаш?":

    мне, за Ярса питам ама май не правиш разлика между двете?!

    Коментиран от #31

    13:43 23.10.2025

  • 29 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бахур":

    Ти да не си ходила в казарма, лелче?

    13:43 23.10.2025

  • 30 Тролей

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "пешо":

    Ще ,ще - ти си отвори устата и чакай
    От къде ги събраха тия

    13:43 23.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Учете руски!

    16 8 Отговор
    Учете руски, халки алтави!

    13:45 23.10.2025

  • 33 Да се знае

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Споко":

    Няма, дори и транспалнтация на органи няма да помогне.

    Коментиран от #37

    13:46 23.10.2025

  • 34 Ало Вова

    2 1 Отговор
    гавари ми !

    13:47 23.10.2025

  • 35 Нови санкции

    13 8 Отговор
    Поредните санкции, а фронта върви към Харков и Одеса.

    Коментиран от #36, #42

    13:47 23.10.2025

  • 36 направо

    7 9 Отговор

    До коментар #35 от "Нови санкции":

    до Лисабон стигна и сега могучие сили ще се пребазират в Хавана.

    Коментиран от #41

    13:48 23.10.2025

  • 37 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да се знае":

    Няма да ти помогне никаква трансплантация, защото няма да я дочакаш. Ха ха ха

    13:49 23.10.2025

  • 38 Още санкции искаме!

    11 6 Отговор
    А фронта върви към Харков и Одеса. Кеф!

    Коментиран от #40

    13:50 23.10.2025

  • 39 Мимч

    12 5 Отговор
    Абе ,западни ястреби,разберете го веднъж за винаги.Путин започна тази СВО.за да изпълни защитата ,суверенитета и унищожението на руснаците от укрите и от вас фашагите.Тази операция ще свърши тогава,когато бъдат постигнати тези резултати.За да стане това по бързо престанете да пълните гушата на зеления и да се правите на умрели лисици,че уж искате мир.Подли сте много,но Путин не ви се връзва....

    Коментиран от #47

    13:51 23.10.2025

  • 40 българин

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Още санкции искаме!":

    Мхм, ония в чувалите при Покровск се предадоха вчера.

    13:53 23.10.2025

  • 41 накриво

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "направо":

    В Европа в момента има 50 милиона мигранти. Защо ѝ е на Русия да стига до Лисабон? Тя ще си вземе Харков и Одеса, и войната ще свърши.

    13:53 23.10.2025

  • 42 Санкиите на Русия

    9 7 Отговор

    До коментар #35 от "Нови санкции":

    ще отпаднат с падането на Одеска облас и Украйна без излас на море. Ще и остане само р.Дунав при гр.Рени, ама ако се не лъжа той е на 330 км от Одеса и може да е в Одеска област и да нямат излаз и по Дунава.

    Коментиран от #48

    13:53 23.10.2025

  • 43 българин

    6 9 Отговор
    руснята да учат китайски че глад ги чака.

    Коментиран от #45, #49

    13:54 23.10.2025

  • 44 Харков и Одеса

    9 5 Отговор
    Много скоро. Кеф!

    13:54 23.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Диванен стратег

    7 4 Отговор
    САЩ принуждават Путин към по- бързо приключване на Украйна.

    Коментиран от #51

    13:56 23.10.2025

  • 47 БУХАХАХА

    6 9 Отговор

    До коментар #39 от "Мимч":

    СВО = пълен провал, ама руcолиZците сте кухи и не го разбрахте.

    Коментиран от #54, #58

    13:56 23.10.2025

  • 48 Нали това пиша!

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "Санкиите на Русия":

    Санкциите ги налагат, а СВО върви по план. Планктона чака перемогата, а тя така и няма да дойде.

    13:57 23.10.2025

  • 49 Ха-ха-ха

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "българин":

    А ти учи руски.

    13:57 23.10.2025

  • 50 Харков и Одеса

    6 5 Отговор
    Скоро! Кеф!

    Коментиран от #63

    13:58 23.10.2025

  • 51 Май май така

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Диванен стратег":

    излиза. Войната да свърши пък без значение как. За да могат да започнат друга война по света на спокойствие!

    13:58 23.10.2025

  • 52 Някой

    5 3 Отговор
    Е, или поне така си мислят. Убеден съм, че един инструмент в панталона на Путин ще бъде преместен от ляво в дясно.

    13:59 23.10.2025

  • 53 Харков и Одеса

    6 3 Отговор
    Скоро! Кеф!

    14:00 23.10.2025

  • 54 Мимч

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "БУХАХАХА":

    Уточни,кое по точно е провал Защо ,ако е, искате и се молите на Путин да я спре тази операция.Ами отговора е ясен,щото ще я завърши до край и тогава ще преговаря.Разберете го най- после това....

    14:00 23.10.2025

  • 55 Зозо

    1 3 Отговор
    Аз пък откога наложих санкции на руснята! Само на украинци давам голямото си Д.

    14:02 23.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 УдоМача

    7 4 Отговор
    Хахаха... САЩ могат само да пpъднaт на дъртия на Путин!

    Коментиран от #59

    14:05 23.10.2025

  • 58 орк

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "БУХАХАХА":

    Провал, провал, пълен провал! Защо тогава квичите ?

    14:07 23.10.2025

  • 59 Зозо

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "УдоМача":

    И аз искам същото. Оооох...

    14:08 23.10.2025

  • 60 ТАСС

    2 6 Отговор
    В Русия висши офицери вече призовават за употреба на ядрено оръжие срещу Украйна.
    Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
    Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
    Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!

    Коментиран от #64, #83

    14:08 23.10.2025

  • 61 Харков и Одеса

    5 1 Отговор
    Скоро! Кеф!

    14:09 23.10.2025

  • 62 дядото

    3 1 Отговор
    това не се ли наричаше изнудване,рекет.

    14:09 23.10.2025

  • 63 Рашка в колапс

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Харков и Одеса":

    Ама взехте ли Покровск ?

    Ми то там ви млатят като брашнян чувал

    Коментиран от #65

    14:10 23.10.2025

  • 64 Помниш ли, ТАСС

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "ТАСС":

    като те маNдръсах в нас?

    14:10 23.10.2025

  • 65 Покровск е обграден

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Рашка в колапс":

    Твоите хохло-жопи гинат като мухи. Скоро Харков и Одеса. Дано да ти издържи заешкото сърчице на непрежението. Ха ха ха ха ха

    Коментиран от #71

    14:12 23.10.2025

  • 66 Ццц

    6 1 Отговор
    Вчера ВСУ се похвалиха, че нанасят големи поразии на нападащи руснаци по островите на Днепър и този път дори не са отстъпвали! Днес вече четем, че са загубили, това което вчера героично бранеха. Винаги новините са такива преди да дойдат истинските новини.

    14:12 23.10.2025

  • 67 Харков и Одеса

    4 2 Отговор
    Скоро! Кеф! Урсулите вият. Кеф!

    Коментиран от #75

    14:13 23.10.2025

  • 68 Историята се повтаря

    7 1 Отговор
    В края на ВСВ германското радио по цял ден тръбяло, че германската армия е пред Москва... докато РККА не дошла до Берлин. Сега е същото. Милиарди се хвърлят в информационната война, но Русия си изпълнява СВО.

    14:16 23.10.2025

  • 69 Фа-шистов-газ

    5 1 Отговор
    За съжаление на урсулите тука, Украйна загуби войната.

    14:18 23.10.2025

  • 70 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    САЩ принуждават Путин към преговори с нови санкции.

    Краварите бъркат желаното с реалното.

    14:25 23.10.2025

  • 71 Ъъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Покровск е обграден":

    Чувам, че нашите са разположили в Покровск звеното "Рубикон" и дроновете вече унищожават всичко, което се движи - независимо дали е цивилен или военен "обект".....

    Коментиран от #78

    14:27 23.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 А Путин

    3 0 Отговор
    е много непринуден !

    14:28 23.10.2025

  • 74 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Голям празноглав самохвалко.

    14:29 23.10.2025

  • 75 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Харков и Одеса":

    от април 2022!

    14:30 23.10.2025

  • 76 Механик

    2 1 Отговор
    Прекъсването на захранването в Украина не е ИЗВЪНРЕДНО. То е планово прекъсване. Само, че плановете ги правят в Русия, но това е без значение.

    14:31 23.10.2025

  • 77 Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Наистина е голям рижав клоун.

    14:31 23.10.2025

  • 78 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ъъъъъъъъъ":

    Поредните урсулски опорки. Русите ви дънят яко и сега пак ще започнете да мажете актьори с червена боя и да ги омотавате в бинтове. Предния път никой не се хвана, сега пък хептен. Ха ха ха

    Коментиран от #84

    14:33 23.10.2025

  • 79 Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "6666":

    И тебе трябва да те вкарат,но за олигофрения !!!

    14:34 23.10.2025

  • 80 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Почне ли урсула тука да се пеняви, разбирайте, че Русия яко мачка хохлованите.

    14:34 23.10.2025

  • 81 Путин

    0 2 Отговор
    Ще ме возят с Шкодата,безплатно !

    14:34 23.10.2025

  • 82 Харков и Одеса

    2 0 Отговор
    Скоро! Кеф ми е, как вие укра-тролея.

    14:36 23.10.2025

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "ТАСС":

    Высшие офицерские за нищо не призовават, Тпк, а изпълняват заповедите на Вързовния Главнокомандующего ВВП. В руската армия единоначалието работи. Какви идват на акъла такива тъпи фейкове

    14:36 23.10.2025

  • 84 Ъъъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха ха":

    "Поредните урсулски опорки. Русите ви дънят...."

    Явно си нов тук. Аз съм "копейка" и под "нашите", визирам рашките....😂

    Коментиран от #86

    14:36 23.10.2025

  • 85 Това е винаги така.

    2 0 Отговор
    Почне ли урсулът тука да се пеняви и да фантазира в несвяст, разбирайте, че Русия яко мачка хохлованите. Ама много яко ги мачка.

    14:37 23.10.2025

  • 86 Ти си урсул

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ъъъъъъъъъ":

    И по-рано пишеше с ник "Пачо" и "Зозо". Затова не се прави на поддръжник на Русия.

    14:39 23.10.2025

