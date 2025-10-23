САЩ принуждават Путин към преговори с нови санкции.

Руските сили извършиха на 21 срещу 22 октомври комбиниран удар с дронове и ракети срещу Украйна и поразиха детска градина. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските са изстреляли 405 дрона от градовете Курск и Орел; Милерово, Ростовска област; Приморско-Ахтарск, Краснодарски край; и са окупирали нос Чауда, Крим.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли и 11 балистични ракети "Искандер-М/КН-23" от Брянска и Ростовска области и окупирали Донецка област; девет крилати ракети "Искандер-К" от Курска и Воронежска области и окупирания Крим; четири аеробалистични ракети "Х-47М2 Кинжал" от въздушното пространство над Ростовска област; и четири крилати ракети "Х-59/69" от окупираната Запорожка област. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че украинските сили са свалили 333 дрона, осем крилати ракети "Искандер-К", шест балистични ракети "Искандер-М/КН-23" и две ракети Х-59/69; че 12 ракети и 55 дрона са ударили 26 места; и че отломки от дрон са паднали на 19 места. Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че 17 дрона не са достигнали целите си, тъй като са били "изгубени на място" (вероятно се има предвид украинска интерференция от електронните средства за борба).
Руските удари са били насочени предимно към Киевска област и са засегнали също Днепропетровска, Запорожка, Черкаска, Черниговска и Одеска области. Ударите са повредили гражданската и енергийната инфраструктура в Черкаска, Днепропетровска и Кировоградска области.
Служители на град Киев и област съобщиха, че руските сили са убили четирима цивилни и са ранили 29 души. Сред загиналите и пострадалите има деца.
Украинското министерство на енергетиката обяви извънредни прекъсвания на електрозахранването в повечето украински области и се работи за възстановяването му.
Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че са изстреляни изтребители, за да разследват въздушни цели, движещи се към района на делтата на Дунав, както и да изпълнят мисии за въздушно патрулиране по време на нощните руски удари срещу Украйна.
Съединените щати обявиха нови икономически и военни лостове в отговор на нежеланието на руския президент Владимир Путин да се включи в добросъвестни преговори за прекратяване на войната в Украйна. На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) налага допълнителни санкции на Русия в резултат на липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към процеса за прекратяване на войната в Украйна.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Съединените щати санкционират руската държавна петролна компания Роснефт и частната руска петролна компания Лукойл - двете най-големи петролни компании в Русия - и че Министерството на финансите на САЩ е готово да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо, за да подкрепи усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната. OFAC също така блокира всички организации, от които Роснефт или Лукойл пряко или косвено притежават 50 процента или повече.
The Wall Street Journal (WSJ) съобщи на 22 октомври, че американски служители са заявили, че администрацията на Тръмп е премахнала ограниченията върху използването от Украйна на ракети Storm Shadow, които използват американско разузнаване за насочване, за да ударят руска територия.
Според източник, решението за премахване на ограниченията е взето преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп на 17 октомври.
Украинският генерален щаб отбеляза, че заводът произвежда барут, взривни вещества и компоненти за ракетно гориво. ISW продължава да оценява, че икономическите инструменти, съчетани с мерки, които позволяват на Украйна да поддържа натиск на бойното поле, са жизненоважни, за да накарат Путин да преразгледа теорията си за победа.
Западни репортажи сочат, че Съединените щати са отменили планираната среща между Тръмп и Путин, след като Русия продължи да демонстрира нежеланието си да прави компромиси по отношение на дългогодишните си военни искания в Украйна. Fox News съобщи на 22 октомври, че Тръмп е отменил среща с Путин в Будапеща, след като Русия отхвърли искането на Тръмп за прекратяване на огъня в Украйна.
На 21 октомври Тръмп заяви, че не иска да има "пропиляна среща".
Служител на Белия дом заяви, че няма планове за среща между Тръмп и Путин "в близко бъдеще".
Wall Street Journal съобщи, че служители са заявили, че разговорът на 20 октомври между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е показал, че Кремъл не прави компромис с дългогодишното си искане Украйна да отстъпи цялата Донецка и Луганска област на Русия, и че впоследствие Рубио е информирал служителите на Белия дом след разговора, заявявайки, че срещата на върха между Тръмп и Путин е малко вероятно да доведе до положителни резултати.
Кремъл наскоро публично и частно подчерта отказа си да прави отстъпки по отношение на исканията си, както се вижда от последните изявления на представители на Кремъл и от съобщенията за неофициалния документ, изпратен от руски представители до САЩ.
Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков използва фона на стратегическите ракетни изпитания на 22 октомври, за да твърди, че предполагаемата "агресивна политика" на НАТО е принудила Русия да приеме "компенсаторни военно-технически мерки". Русия няма да позволи на НАТО да я въвлече в "много скъпа надпревара във въоръжаването".
