Премиерът на Перу поиска извънредни правомощия от парламента, за да възстанови реда и законността

Перуанският премиер Ернесто Алварес поиска от Конгреса правителството да получи извънредни законодателни правомощия за 90 дни, за да може да прокара закони за справяне с проблемите със сигурността в Перу, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Алварес отправи искането си в програмна реч в Конгреса, в която очерта основните насоки на политиката, която смята да следва правителството на новия президент Хосе Хери. Хери встъпи в длъжност по-рано този месец, след като замени свалената от поста Дина Болуарте.

"Правителството гледа на въпроса със сигурността като на фундаментален въпрос за държавата", каза той пред депутатите. Речта бе произнесена преди традиционното гласуване на всеки нов кабинет в Конгреса, който трябва да се произнесе дали му гласува доверие или не.

"Политическият и моралният мандат на това управление е в краткото време, с което разполага, да възстанови властта на държавата, да върне реда по улиците и да направи така, че законът отново да стане средство за въздаване на справедливост, а не за насаждане на страх", каза Алварес.

Във вторник новото правителство обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Каляо като мярка за борба с нарастващата престъпност.

Изострящата се криминогенна обстановка в южноамериканската страна предизвика протести на така нареченото поколение Z, които разтърсиха Перу и причиниха политическа криза, довела до падането на Болуарте.