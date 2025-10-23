Новини
Премиерът на Перу поиска извънредни правомощия от парламента, за да възстанови реда и законността

23 Октомври, 2025 07:40, обновена 23 Октомври, 2025 06:44 406 1

  • перу-
  • премиер-
  • правомощия-
  • извънредно положение

Във вторник новото правителство обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Каляо

Премиерът на Перу поиска извънредни правомощия от парламента, за да възстанови реда и законността - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Перуанският премиер Ернесто Алварес поиска от Конгреса правителството да получи извънредни законодателни правомощия за 90 дни, за да може да прокара закони за справяне с проблемите със сигурността в Перу, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Алварес отправи искането си в програмна реч в Конгреса, в която очерта основните насоки на политиката, която смята да следва правителството на новия президент Хосе Хери. Хери встъпи в длъжност по-рано този месец, след като замени свалената от поста Дина Болуарте.

"Правителството гледа на въпроса със сигурността като на фундаментален въпрос за държавата", каза той пред депутатите. Речта бе произнесена преди традиционното гласуване на всеки нов кабинет в Конгреса, който трябва да се произнесе дали му гласува доверие или не.

"Политическият и моралният мандат на това управление е в краткото време, с което разполага, да възстанови властта на държавата, да върне реда по улиците и да направи така, че законът отново да стане средство за въздаване на справедливост, а не за насаждане на страх", каза Алварес.

Във вторник новото правителство обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Каляо като мярка за борба с нарастващата престъпност.

Изострящата се криминогенна обстановка в южноамериканската страна предизвика протести на така нареченото поколение Z, които разтърсиха Перу и причиниха политическа криза, довела до падането на Болуарте.


Перу
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 бай Бай

    0 0 Отговор
    Я виж ти, ц ц ц.
    В Куба не сме чули от 50 години насам да е имало такова нещо.
    А медиите на чичо Сам щяха обилно да го преувеличат дори да имаше мъъъъничко.
    Не. Няма.
    Можело значи и мир да има.

    06:53 23.10.2025