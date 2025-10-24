След срещата в Лондон: Трябва да довършим работата със замразените руски активи, Украйна се нуждае от тях

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че европейските лидери от "Коалицията на желаещите" трябва да се споразумеят да довършат работата по използването на замразените руски активи за подкрепа на отбраната на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Трябва да се споразумеем да довършим работата по суверенните активи на Русия и да отблокираме милиарди (долари), за да помогнем за финансирането на отбраната на Украйна", каза Стармър пред европейските лидери на срещата в Лондон.

"Обединеното кралство е готово да действа съвместно с ЕС, за да постигне това възможно най-бързо", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски, обръщайки се към "Коалицията на желаещите", за пореден път подчерта, чу станата му се нуждае от възможности за нанасяне на удари в дълбочина на руска територия. Той отново спомена, че иска да получи ракети "Томахок" от САЩ. Зеленски добави: "Веднага щом (руският президент Владимир) Путин почувства натиск и възможността "Томахок" да се появят в Украйна, той веднага заяви готовност да поднови преговорите."