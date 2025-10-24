Новини
След срещата в Лондон: Трябва да довършим работата със замразените руски активи, Украйна се нуждае от тях

24 Октомври, 2025 20:07 670 29

Обединеното кралство е готово да действа съвместно с ЕС, за да постигне това възможно най-бързо, добави британският премиер

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че европейските лидери от "Коалицията на желаещите" трябва да се споразумеят да довършат работата по използването на замразените руски активи за подкрепа на отбраната на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Трябва да се споразумеем да довършим работата по суверенните активи на Русия и да отблокираме милиарди (долари), за да помогнем за финансирането на отбраната на Украйна", каза Стармър пред европейските лидери на срещата в Лондон.

"Обединеното кралство е готово да действа съвместно с ЕС, за да постигне това възможно най-бързо", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски, обръщайки се към "Коалицията на желаещите", за пореден път подчерта, чу станата му се нуждае от възможности за нанасяне на удари в дълбочина на руска територия. Той отново спомена, че иска да получи ракети "Томахок" от САЩ. Зеленски добави: "Веднага щом (руският президент Владимир) Путин почувства натиск и възможността "Томахок" да се появят в Украйна, той веднага заяви готовност да поднови преговорите."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БКП

    33 1 Отговор
    Англосаксонските сатанисти и краварите от САЩ тласкат света към Трета световна война !

    20:10 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🌽🌽🌽🌽

    23 1 Отговор
    И като изпапа и тях ,404 ще папа.....я

    20:11 24.10.2025

  • 4 ИВЧО

    22 1 Отговор
    БЕЗУМЦИ!

    20:12 24.10.2025

  • 5 БРАВО

    18 1 Отговор
    Яко друсат в тая коалиция на ЛАЕЩИТЕ, не знаят къде се намират.

    20:12 24.10.2025

  • 6 Онзи

    21 1 Отговор
    Това с активите не си ли е чиста кражба или само аз така мисля?🤔 Европа барне ли ги, забравя за инвестиции и държане на капитал от други държави. Дори САЩ ще си издърпат инвестициите. Пък да не говорим за благородните метали които се държат на склад. По време на ВСВ е нямало такава кражба

    20:12 24.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 1 Отговор
    Трябва да довършим КРАЖБАТА на замразените руски активи.....
    е точният текст❗

    20:13 24.10.2025

  • 8 Това тази рижавата дамаджана ли

    11 1 Отговор
    е която подкокороса украинците да продължат да дават жертви след истанбулската конференция или някакъв нов английски провокатор.
    Те англичаните са си много добре съединените щати пращат оръжие ние обикновените европейски граждани го плащаме а те само ръчкат и ние не сме най- потърпевши защото украинците дават най-скъпото живота си в целия този фарс.
    На всеки по нещо а за украинците най-скъпото........ живота им.

    20:14 24.10.2025

  • 9 Напред

    4 3 Отговор
    Действайте.

    20:14 24.10.2025

  • 10 Един

    13 1 Отговор
    Малобританците са от нациите, които трябва да се затрият, за да има мир! Израел, Малобритания и САЩ (като държавни образувания и елитите им) - изтрият ли се от картата на света той ще стане доста приятно място за живот!!!

    Една от последните грешки на побъркана ФАШИЗИРАНА европа ще бъде да открадне руските активи!
    Няма нормален човек, който да инвестира парите си при крадец и измамник!

    20:14 24.10.2025

  • 11 Тома

    18 1 Отговор
    Белгиеца за да ви ги даде иска гаранции кой ще ги връща след като бъдат осъдени за кражба.Ама желаещи за връщане няма и се правят на луди

    Коментиран от #14

    20:16 24.10.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Дайте на Зеля пари и бело!🥳🤣🤣🤣🤣👍

    20:17 24.10.2025

  • 13 Уфф

    5 0 Отговор
    Глупавият наркоман, ще си остане глупак.

    20:18 24.10.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тома":

    Ще ги връща,внучето на твойта тъща!🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    20:18 24.10.2025

  • 15 Аман

    0 1 Отговор
    Много добре.

    20:19 24.10.2025

  • 16 С този европейски материал в

    6 0 Отговор
    Брюксел на върха на тъпата игла ние ,, цъфтим връзваме и просперираме ,, .
    Вчера шефа на сватовете от Сливен от най-голямата партия в България каза че няма да има покачване цените на горивата а днес е един експерт очилат който ни убеждаваше че газта няма да поскъпне преди три години заяви че ще има увеличение между 10 15 20%. Какви личности ни управляват скъпи български европейски съграждани. Цената на газта за три години се е покачила със 70% в Европейския съюз по данни от същия този Европейски съюз.

    20:20 24.10.2025

  • 17 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Използване на замразени активи това си е нагла кражба, трябва да има юридически последствия, в противен случай всеки може да си реши да замразява нещо и да го ползва както си иска

    Коментиран от #24, #27

    20:21 24.10.2025

  • 18 Гост

    6 1 Отговор
    "Обединеното кралство" е пародия..., мразят Русия, искат да я разкъсат на малки парчета, но не могат, поради напредлата възраст на воините, само с клюки и интриги се занимават, а паундът губи стойност...😂, ще дойде време, когато всеки в Англия ще предпочете златото пред английския паунд😂

    20:25 24.10.2025

  • 19 Бай онзи

    0 1 Отговор
    И вас ще ви довършат!!!

    20:25 24.10.2025

  • 20 Абе

    1 1 Отговор
    Наркоманите като нямат пари за дрога какво правят,ами крадат каквото им попадне за да снабдят с необходиммата доза.Тия двамата от снимката са двама от наркоманите които са готови да крадат от руските пари.

    20:33 24.10.2025

  • 21 От страни

    0 1 Отговор
    Абе що уж великата Ватная армия я е толкова страх от 40,50 годишни Тамаховки?Що Путинарко се насраа?

    20:34 24.10.2025

  • 22 Обикновен човек

    0 0 Отговор
    Одобрявам.

    20:35 24.10.2025

  • 23 Фашистите крадци

    1 0 Отговор
    им текат лигите по руските пари. Само с лиги ще си останат.

    Коментиран от #26

    20:35 24.10.2025

  • 24 Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "ООрана държава":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #29

    20:36 24.10.2025

  • 25 кокоши мозък

    2 0 Отговор
    не мислите че
    после на наивните ви поданици ще
    дигнете данъците за да изплащат
    замразените руски активи
    доста години докато са живи

    20:37 24.10.2025

  • 26 Могат вземат си.

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фашистите крадци":

    Ти пак си гладна копейка.😃

    Коментиран от #28

    20:37 24.10.2025

  • 27 Много точно казано

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ООрана държава":

    Поздравления.

    20:38 24.10.2025

  • 28 И гладна

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Могат вземат си.":

    ще си останеш. Само отпадък е фен на кражби и лъжи.

    20:39 24.10.2025

  • 29 каква ви е далаверата ли

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Копейка":

    амче да цъкате постоянно кат папагали за копейки излезли от употреба
    русофоборсуците кат теб
    най бедните в ес според статистиките

    20:39 24.10.2025

