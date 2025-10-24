След срещата в Лондон: Трябва да довършим работата със замразените руски активи, Украйна се нуждае от тях

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че европейските лидери от "Коалицията на желаещите" трябва да се споразумеят да довършат работата по използването на замразените руски активи за подкрепа на отбраната на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Трябва да се споразумеем да довършим работата по суверенните активи на Русия и да отблокираме милиарди (долари), за да помогнем за финансирането на отбраната на Украйна", каза Стармър пред европейските лидери на срещата в Лондон.
"Обединеното кралство е готово да действа съвместно с ЕС, за да постигне това възможно най-бързо", добави той.
Украинският президент Володимир Зеленски, обръщайки се към "Коалицията на желаещите", за пореден път подчерта, чу станата му се нуждае от възможности за нанасяне на удари в дълбочина на руска територия. Той отново спомена, че иска да получи ракети "Томахок" от САЩ. Зеленски добави: "Веднага щом (руският президент Владимир) Путин почувства натиск и възможността "Томахок" да се появят в Украйна, той веднага заяви готовност да поднови преговорите."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БКП
20:10 24.10.2025
3 🌽🌽🌽🌽
20:11 24.10.2025
4 ИВЧО
20:12 24.10.2025
5 БРАВО
20:12 24.10.2025
6 Онзи
20:12 24.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
е точният текст❗
20:13 24.10.2025
8 Това тази рижавата дамаджана ли
Те англичаните са си много добре съединените щати пращат оръжие ние обикновените европейски граждани го плащаме а те само ръчкат и ние не сме най- потърпевши защото украинците дават най-скъпото живота си в целия този фарс.
На всеки по нещо а за украинците най-скъпото........ живота им.
20:14 24.10.2025
9 Напред
20:14 24.10.2025
10 Един
Една от последните грешки на побъркана ФАШИЗИРАНА европа ще бъде да открадне руските активи!
Няма нормален човек, който да инвестира парите си при крадец и измамник!
20:14 24.10.2025
11 Тома
Коментиран от #14
20:16 24.10.2025
12 Mими Кучева🐕🦺
20:17 24.10.2025
13 Уфф
20:18 24.10.2025
14 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #11 от "Тома":Ще ги връща,внучето на твойта тъща!🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍
20:18 24.10.2025
15 Аман
20:19 24.10.2025
16 С този европейски материал в
Вчера шефа на сватовете от Сливен от най-голямата партия в България каза че няма да има покачване цените на горивата а днес е един експерт очилат който ни убеждаваше че газта няма да поскъпне преди три години заяви че ще има увеличение между 10 15 20%. Какви личности ни управляват скъпи български европейски съграждани. Цената на газта за три години се е покачила със 70% в Европейския съюз по данни от същия този Европейски съюз.
20:20 24.10.2025
17 ООрана държава
Коментиран от #24, #27
20:21 24.10.2025
18 Гост
20:25 24.10.2025
19 Бай онзи
20:25 24.10.2025
20 Абе
20:33 24.10.2025
21 От страни
20:34 24.10.2025
22 Обикновен човек
20:35 24.10.2025
23 Фашистите крадци
Коментиран от #26
20:35 24.10.2025
24 Копейка
До коментар #17 от "ООрана държава":А на нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #29
20:36 24.10.2025
25 кокоши мозък
после на наивните ви поданици ще
дигнете данъците за да изплащат
замразените руски активи
доста години докато са живи
20:37 24.10.2025
26 Могат вземат си.
До коментар #23 от "Фашистите крадци":Ти пак си гладна копейка.😃
Коментиран от #28
20:37 24.10.2025
27 Много точно казано
До коментар #17 от "ООрана държава":Поздравления.
20:38 24.10.2025
28 И гладна
До коментар #26 от "Могат вземат си.":ще си останеш. Само отпадък е фен на кражби и лъжи.
20:39 24.10.2025
29 каква ви е далаверата ли
До коментар #24 от "Копейка":амче да цъкате постоянно кат папагали за копейки излезли от употреба
русофоборсуците кат теб
най бедните в ес според статистиките
20:39 24.10.2025