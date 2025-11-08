Военни игри на Корейския полуостров

Министърът на отбраната на Северна Корея Но Куанг Чол заплаши да предприеме "по-офанзивни действия", като осъди преговорите за сигурност между САЩ и Южна Корея, предаде "Ройтерс".

Той разкритикува неотдавнашното посещение на ръководителите на отбраната на САЩ и Южна Корея на границата със Севера, както и последвалите им преговори за сигурност в Сеул. По думите на отбранителния министър "това е сурово разкритие" и изразява враждебния им характер да се противопоставят на КНДР.

Но Куанг Чол допълни още, че посещението на американския ядрен самолетоносач "Джордж Вашингтон" в югоизточнокорейския пристанищен град Пусан тази седмица, след съвместните въздушни учения на САЩ и Южна Корея, е ескалирало напрежението на полуострова.

Той се закани, че Северна Корея ще покаже "повече офанзивни действия срещу заплахата от враговете, въз основа на принципа за осигуряване на сигурност и защита на мира чрез мощна сила".