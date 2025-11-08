Новини
Свят »
Северна Корея »
Военни игри на Корейския полуостров

8 Ноември, 2025 14:48 359 2

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
  • корейски полуостров

Министър Но Куанг Чол разкритикува неотдавнашното посещение на ръководителите на отбраната на САЩ и Южна Корея на границата със Севера, както и последвалите им преговори за сигурност в Сеул

Военни игри на Корейския полуостров - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Министърът на отбраната на Северна Корея Но Куанг Чол заплаши да предприеме "по-офанзивни действия", като осъди преговорите за сигурност между САЩ и Южна Корея, предаде "Ройтерс".

Той разкритикува неотдавнашното посещение на ръководителите на отбраната на САЩ и Южна Корея на границата със Севера, както и последвалите им преговори за сигурност в Сеул. По думите на отбранителния министър "това е сурово разкритие" и изразява враждебния им характер да се противопоставят на КНДР.

Но Куанг Чол допълни още, че посещението на американския ядрен самолетоносач "Джордж Вашингтон" в югоизточнокорейския пристанищен град Пусан тази седмица, след съвместните въздушни учения на САЩ и Южна Корея, е ескалирало напрежението на полуострова.

Той се закани, че Северна Корея ще покаже "повече офанзивни действия срещу заплахата от враговете, въз основа на принципа за осигуряване на сигурност и защита на мира чрез мощна сила".


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    0 1 Отговор
    Хайде тази година полуостров, догодина остров 😁👍

    Коментиран от #2

    14:58 08.11.2025

  • 2 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Значи Южна Корея отиде под водата

    15:02 08.11.2025

