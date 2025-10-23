Кириакос Мицотакис: Европа се нуждае от силна отбрана и по-ниски цени на енергията

При пристигането си днес в Брюксел за заседанието на Европейския съвет, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази удовлетворение от факта, че в заключенията на срещата са включени гръцки инициативи, свързани с изграждането на обща европейска отбрана, предава БТА.

Той подчерта, че това се отнася както до цялостната защита на европейската територия, така и до конкретни проекти като създаването на европейски противоракетен щит.

Мицотакис акцентира и върху темата за конкурентоспособността, заявявайки, че „европейска конкурентоспособност не може да съществува без достъпна енергия“. Според него всички държави членки трябва да се ползват от ниски цени на енергията, за да се осигурят равни условия за икономическо развитие.

В изявлението си премиерът засегна и жилищната криза, напомняйки за мерките, предприети от гръцкото правителство, сред които е инициативата за връщане на един месечен наем на всички наематели в края на ноември. Той допълни, че подобни проблеми не се ограничават само до отделни държави и изискват общоевропейски подход. „Трябва да намерим начин чрез следващия европейски бюджет да облекчим гражданите, които живеят под наем“, заяви той.

В пълното си изявление Мицотакис открои три ключови теми от дневния ред на Европейския съвет:

Общата европейска отбрана – Според него е постигнат съществен напредък по съвместните отбранителни проекти. Той изрази задоволство, че визията за „360-градусова“ европейска защита, която Гърция последователно подкрепя, вече е част от заключенията на срещата.

Мицотакис отбеляза, че гръцките предложения, като идеята за общ европейски противоракетен щит, набират скорост и вече са включени в пътната карта на Европейската комисия.

Конкурентоспособността на Европа – Премиерът подчерта значението на намаляването на цените на енергията, като изтъкна, че съществуващите разлики между страните членки вредят на икономическото равновесие в ЕС. Той приветства ангажимента на Европейската комисия да намери решения за общо намаляване на енергийните разходи.

Жилищната политика – Мицотакис посочи, че високите цени на жилищата са общоевропейски проблем и предложи да се използват средства от европейския бюджет за подпомагане на гражданите, особено на тези, които наемат жилища.

„Младите европейци не трябва да се чувстват така, сякаш притежаването на собствен дом е недостижима мечта“, заяви той в заключение.