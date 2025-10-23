Новини
Свят »
Гърция »
Кириакос Мицотакис: Европа се нуждае от силна отбрана и по-ниски цени на енергията

Кириакос Мицотакис: Европа се нуждае от силна отбрана и по-ниски цени на енергията

23 Октомври, 2025 18:57 479 13

  • кириакис мицотакис-
  • европа-
  • отбрана-
  • енергия-
  • ниски цени

Гръцкият премиер приветства включването на гръцки инициативи в дневния ред на Европейския съвет и подчерта необходимостта от европейско решение на жилищния проблем

Кириакос Мицотакис: Европа се нуждае от силна отбрана и по-ниски цени на енергията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

При пристигането си днес в Брюксел за заседанието на Европейския съвет, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази удовлетворение от факта, че в заключенията на срещата са включени гръцки инициативи, свързани с изграждането на обща европейска отбрана, предава БТА.

Той подчерта, че това се отнася както до цялостната защита на европейската територия, така и до конкретни проекти като създаването на европейски противоракетен щит.

Мицотакис акцентира и върху темата за конкурентоспособността, заявявайки, че „европейска конкурентоспособност не може да съществува без достъпна енергия“. Според него всички държави членки трябва да се ползват от ниски цени на енергията, за да се осигурят равни условия за икономическо развитие.

В изявлението си премиерът засегна и жилищната криза, напомняйки за мерките, предприети от гръцкото правителство, сред които е инициативата за връщане на един месечен наем на всички наематели в края на ноември. Той допълни, че подобни проблеми не се ограничават само до отделни държави и изискват общоевропейски подход. „Трябва да намерим начин чрез следващия европейски бюджет да облекчим гражданите, които живеят под наем“, заяви той.

В пълното си изявление Мицотакис открои три ключови теми от дневния ред на Европейския съвет:

  • Общата европейска отбрана – Според него е постигнат съществен напредък по съвместните отбранителни проекти. Той изрази задоволство, че визията за „360-градусова“ европейска защита, която Гърция последователно подкрепя, вече е част от заключенията на срещата.
    Мицотакис отбеляза, че гръцките предложения, като идеята за общ европейски противоракетен щит, набират скорост и вече са включени в пътната карта на Европейската комисия.

  • Конкурентоспособността на Европа – Премиерът подчерта значението на намаляването на цените на енергията, като изтъкна, че съществуващите разлики между страните членки вредят на икономическото равновесие в ЕС. Той приветства ангажимента на Европейската комисия да намери решения за общо намаляване на енергийните разходи.

  • Жилищната политика – Мицотакис посочи, че високите цени на жилищата са общоевропейски проблем и предложи да се използват средства от европейския бюджет за подпомагане на гражданите, особено на тези, които наемат жилища.
    „Младите европейци не трябва да се чувстват така, сякаш притежаването на собствен дом е недостижима мечта“, заяви той в заключение.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЧНО ОПИСАНИЕ

    10 0 Отговор
    На близък съюз с Русия.

    19:03 23.10.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    0 10 Отговор
    80 години Ганя пълни гушката на маскаля чрез Лукойл, купувайки бензин!
    Вече му се вижда края!

    Коментиран от #11

    19:05 23.10.2025

  • 3 Рускините от Елените

    0 2 Отговор
    Богатите рускини се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!
    Ще съдят държавата!

    Коментиран от #4

    19:12 23.10.2025

  • 4 ДА НЕ СА ОКРАИНКИ

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рускините от Елените":

    Дето говорят на руски.

    Коментиран от #5

    19:15 23.10.2025

  • 5 Нали путин каза, че

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДА НЕ СА ОКРАИНКИ":

    са от едно котило?

    19:16 23.10.2025

  • 6 Пенчо

    4 0 Отговор
    Поредния, който ще се отбранява ! От кого и как? Ако стане някоя глупост докато мигнем и ще е свършило всичко! Трупайте борчове и си живейте живота, гърците това го можете! И ние вървим по вашия път!

    Коментиран от #8, #12

    19:16 23.10.2025

  • 7 Весело

    3 0 Отговор
    А може ли силна и евтина армия? Защото сега поне у нас имаме амортизирана, морално остаряла, слаба и скъпа армия.

    3 години обучават пилоти за Ф16 и още не са ги обучили, дано успеят да ги обичат преди да пенсионираме самолетите Ф16.
    Ако бяха взели шофьори на САМОСВАЛ, БАГЕР,... за няколко месеца щяха да се преквалифицират и обучат как да изсипват бомбите точно в мишената и как да натискат копчето на автоматичните ракети вэздух-въздух.

    19:32 23.10.2025

  • 8 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пенчо":

    Как от кой, Гърция и Турция не могат да се разберат кой да изпомпа прирозния газ на Кипър. Не искат да си го поделят, искат всичкия газ за себе си. Искат всичката печалба от газа да ги похарчени за оръжия.

    19:37 23.10.2025

  • 9 Хитри те византийци

    2 0 Отговор
    Сега да не се окаже, че всички етиопци живеят под наем в жилищата на родителите си

    19:41 23.10.2025

  • 10 Странно как ще се получи

    1 0 Отговор
    Силна отбрана от розови понита които са готови да се хванат за палците.
    По-ниски цени на енергията при санкциите които се налагат през няколко месеца.
    Противоречащи си желания и действия от страна на Европейския съюз.

    19:42 23.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пенчо":

    от мераците на турция,ама нема да е скоро туй въоръжаване

    19:46 23.10.2025

  • 13 дядо поп

    1 0 Отговор
    Абре кире Мицотакис , в България има един лаф , не може хем душата в рая , хем онази работа до края.

    19:48 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания