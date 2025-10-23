Папа Лъв осъди държавната политика към мигрантите и икономическите злоупотреби

Папа Лъв определи лошото отношение към мигрантите като тежко престъпление, което се толерира на държавно ниво. Това се случва седмици след критиките му към антиимигрантската политика на администрацията на Доналд Тръмп, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Във Ватикана, по време на среща с представители на международни организации, Лъв не назова директно Тръмп или неговите политики, но подчерта, че правителствата имат „морално задължение да предоставят убежище“ на хората в нужда. Той отбеляза, че все по-често се прилагат „нечовешки мерки“, които се възприемат дори като политически оправдани и третиращи мигрантите като „боклук“, а не като човешки същества.

Избран през май да наследи покойния папа Франциск, Лъв засилва своята критика към отношението към търсещите по-добър живот в чужбина, което предизвиква остри реакции сред някои консервативни католици.

В първия си значим документ, публикуван на 9 октомври, папата отправи призив към света да подкрепи мигрантите, препращайки към една от най-острите критики на Франциск към американската политика.

Освен темата за мигрантите, Лъв се обърна и към нарастващото икономическо неравенство и практиките на фармацевтичните компании, които постигат големи печалби, но според него с „неясноти“. Той остро осъди експлоатацията на природни ресурси като литий, използван в съвременните технологии, посочвайки, че добивът често е свързан с паравоенно насилие, детски труд и разселване на местни общности.

„Конкуренцията между великите сили и корпорациите за контрол върху тези ресурси е сериозна заплаха за суверенитета и стабилността на бедните държави“, заяви папата.

Лъв изрази тревога и по повод кризата с наркотиците в САЩ, като осъди употребата на фентанил - вещество, свързано с около 450 000 смъртни случая в страната.

В духа на своя предшественик, той призова Католическата църква да се превърне в „църква за бедните“, подчертавайки нуждата от солидарност и справедливост към най-уязвимите групи в обществото.