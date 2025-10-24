20 души изгоряха в автобус в Индия след удар в мотоциклет, шофьорът избяга

Най-малко 20 души загинаха при пожар в туристически автобус в южния индийски щат Андра Прадеш, пише вестник Hindustan Times.

Инцидентът е станал, когато автобус на Kaveri Travels, превозващ приблизително 44 пътници от Хайдерабад до Бангалор, се е сблъскал с мотоциклет на национална магистрала. „Моторът се е заклещил под автобуса и е ударила резервоара за гориво, причинявайки незабавна експлозия и бързо разпространение на пламъците в целия автобус“, съобщи полицията.

Повечето от пътниците са спали, когато е станала катастрофата. Някои се събудили, счупили прозорци и изскочили, но много са останали вътре, тъй като пламъците бързо обхванали целия автобус. Местните жители се втурнали на мястото и са се опитали да спасят жертвите, преди да пристигнат пожарникарите.

Полицията е започнала разследване на обстоятелствата около инцидента, подозирайки небрежно шофиране и изтичане на гориво като възможни причини за пожара. Шофьорите на автобуса са избягали от мястото веднага след инцидента. Те все още се издирват.