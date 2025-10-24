За първи път от началото на войната Русия атакува Одеска област с планиращи бомби

По време на днешната въздушна атака руската армия за първи път използва управляеми авиобомби срещу гражданската инфраструктура на нашия регион, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предаде БТА.
"Това е нова сериозна заплаха за Одеска област. Подобни удари представляват огромна опасност за хората и могат да причинят значителни разрушения", каза Кипер.
Областният управител се обърна към гражданите да не пренебрегват сирените за въздушна тревога.
Въздушната тревога в Одеска област бе обявена в 13:23 часа и продължи до 13:37 часа.
Местните канали в Телеграм съобщават за нападение с 4 авиационни бомби в района на населените места Южни и Чабанка (намиращи се на около 45 км от Одеса). Съобщава се също така за взривове в региона.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
