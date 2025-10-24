Новини
За първи път от началото на войната Русия атакува Одеска област с планиращи бомби
  Тема: Украйна

За първи път от началото на войната Русия атакува Одеска област с планиращи бомби

24 Октомври, 2025 15:23 846 28

Областният управител се обърна към гражданите да не пренебрегват сирените за въздушна тревога

За първи път от началото на войната Русия атакува Одеска област с планиращи бомби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на днешната въздушна атака руската армия за първи път използва управляеми авиобомби срещу гражданската инфраструктура на нашия регион, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предаде БТА.

"Това е нова сериозна заплаха за Одеска област. Подобни удари представляват огромна опасност за хората и могат да причинят значителни разрушения", каза Кипер.

Областният управител се обърна към гражданите да не пренебрегват сирените за въздушна тревога.

Въздушната тревога в Одеска област бе обявена в 13:23 часа и продължи до 13:37 часа.

Местните канали в Телеграм съобщават за нападение с 4 авиационни бомби в района на населените места Южни и Чабанка (намиращи се на около 45 км от Одеса). Съобщава се също така за взривове в региона.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тео

    28 3 Отговор
    Одеса е Руска🇷🇺

    Коментиран от #14, #26

    15:24 24.10.2025

  • 2 Мхмхмх

    28 3 Отговор
    Русия ще си върне и Одеса.

    15:25 24.10.2025

  • 3 Хихи

    34 2 Отговор
    Марче ма , още ли са 150 хиляди ?! Зеленият шмъркач ги е разредил доста ...

    15:25 24.10.2025

  • 4 Роден в НРБ

    23 0 Отговор
    Браво

    15:25 24.10.2025

  • 5 Ъхъъъъ

    25 0 Отговор
    А най много укри има в слънчев бряг и Влас.
    Сега започнаха преселение към зимните" НИ" курорти!

    Коментиран от #18

    15:26 24.10.2025

  • 6 Гориил

    20 1 Отговор
    Крилатите бомби нямат двигатели и не могат да бъдат открити от термични скенери.

    15:27 24.10.2025

  • 7 Хе хе...

    26 2 Отговор
    Мдааа...
    Пак има счупена библиотека пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция.

    15:28 24.10.2025

  • 8 А колко

    15 1 Отговор
    от"българите" живеещи в Одеса се бият срещу Русия на фронта?! Всички те не са българи!

    Коментиран от #24

    15:29 24.10.2025

  • 9 Лука

    2 13 Отговор
    Шапка свалям на чехите!!! Браво!

    Коментиран от #11, #21, #25

    15:35 24.10.2025

  • 10 Южний и Чабанка

    14 0 Отговор
    са на 45 км изток от Одеса, а българското население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

    Руснаците бият изключително по военни цели, а не по мирното население, по което бият натовските подлоги - киевските укро-нацисти.

    15:35 24.10.2025

  • 11 Чехкините

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    бяха основен източник на сифилис по българското черноморие, когато Чехословакия беше братска социалистическа държава с НР България.

    15:38 24.10.2025

  • 12 Хахахаха

    0 11 Отговор
    Ейййййй, как чакам така да асвабаждават България! Да направят от България втори Донбас, да разберат копейките, кого са повикали! Путинофилията се лекува само със живот в руския мир.

    Коментиран от #16, #19

    15:38 24.10.2025

  • 13 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    И Одеса ще си върнем.Където се е живяло нормално пак ще се живее

    Коментиран от #15

    15:39 24.10.2025

  • 14 Хахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    Като гледам, как бомбят, не ми изглежда руска! Иначе и раша е украинска, щот украинците бомбят раша!

    15:39 24.10.2025

  • 15 Хахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Къде се е живяло нормално бе копей? Хората в Донбас вече жалеят за живота при Украйна. Донецк е превърнат в град с хуманитарна криза, град от който жителите бягат. Няма вода, топло и бензин. От един от най-красивите градове в Украйна, рашите го направиха на ко чи на, само за 11 години.

    Коментиран от #23

    15:41 24.10.2025

  • 16 404

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    България Донбас не може да стане но постановка като в буча винаги

    Коментиран от #20

    15:41 24.10.2025

  • 17 Цвете

    4 0 Отговор
    КОЙТО НЕ Е ВИДЯЛ ОДЕСА, МОЖЕ САМО ДА СЪЖАЛЯВА.ПРЕКРАСЕН ЧЕРНОМОРСКИ ГРАД ТОЧНО СРЕЩУ ВАРНА. ОПЕРЕТА В ОДЕСА И ВЪВ ВИЕНА СА ПОСТРОЕНИ, КАТО БЛИЗНАЦИ. АРХИТЕКТУРА, ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ. КРАСОТА ИСТИНСКА.СТЪЛБИТЕ НА ПЪТЬОМКИН И МОРСКАТА ГАРА СА ДРУГ ШЕДЬОВЪР.💯💯💯❤️❤️❤️💯

    15:41 24.10.2025

  • 18 Това са спасени хора

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъ":

    от юдо-ционистката и укро-нацистка диктатура на наркомана в Киев.

    15:41 24.10.2025

  • 19 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Що цъкате минуси копейки? Не щете ли България да бъде асвабадена, както бе асвабаден Донбас? Нали уж ги чакате?

    15:42 24.10.2025

  • 20 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "404":

    Може може! Вие копейките ще направите от България втори Донбас! Натам ги бутате нещата.

    Коментиран от #27

    15:43 24.10.2025

  • 21 Роден в НРБ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    Ти май си бъркаш гащите с шапка?

    15:43 24.10.2025

  • 22 Обективни истини

    4 1 Отговор
    Ами да приемат и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да има разрушения, какво и на кого не е ясно ?

    15:43 24.10.2025

  • 23 И Киев е Руски

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    СССР го направи най красив а шмъркалото ЕС и мъглявият остров го превърнаха в кен.Ф

    15:44 24.10.2025

  • 24 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А колко":

    А върху колко българи и рускоговорящи рашаните пускат бомби?

    15:44 24.10.2025

  • 25 Горилл

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    Събраха пари за една несъществуваща ракета.Много от тях вероятно не знаят за това.

    15:45 24.10.2025

  • 26 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    С такава логика турци и гърци ще имат претенции за земите ни! Няма нищо патриотично в копейките.

    15:46 24.10.2025

  • 27 Роден в НРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Дано първия дрон да влезе у вас в хола докато ръкоблудстваш на транс-жени

    15:46 24.10.2025

  • 28 Инна

    0 0 Отговор
    Вооружените сили (ВС) на Русия нанесоха масирани удари по обектите на Вооружените сили на Украйна (ВСУ) в подконтролния Киев Херсон и Одеса. За това пише Telegram-каналът «Иди и гледай» със ссылка на своите източници.

    «Масиран удар, нанесен в Корабельния район на Херсон», — съобщи източникът. Там започна силен пожар.

    Освен това, съобщава за ударите в Одеса. Всички удари се нанасят по обектите ВСУ, уточняват авторите на канала.

    Ранее вторият мэр по големина на града в Украйна — Харькова — Игор Терехов съобщи, че общината е била атакувана с две коригирани авиационни бомби.

    15:47 24.10.2025

